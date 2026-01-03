Desde su estreno en Hulu y Disney+, el 24 de diciembre de 2025, “Made in Korea” ha ganado gran popularidad. No solo ha cautivado a los fanáticos de los K-dramas como su trama, también con las actuaciones de sus protagonistas. Sin duda, uno de los que más destaca es Hyun Bin, quien interpreta a Baek Ki-tae, un agente de alto rango de la Agencia Central de Inteligencia de Corea (KCIA) con gran ambición de poder y riqueza, lo lleva a dirigir una red de contrabando. Pero ¿por qué Hyun Bin eligió esta producción para su gran regreso a las series?

Hyun Bin es un actor y modelo surcoreano, conocido por su participación en “Mi adorable Sam Soon”, “Recuerdos de la Alhambra” y “Crash Landing On You”, además de premios como que él recibió en 2025 a Mejor Actor en la 46ª edición de los Blue Dragon Film Awards. No obstante, la última serie en la que participó fue “Aterrizaje de emergencia en tu corazón”, que terminó en 2020.

Desde entonces, se ha enfocado en películas como “Confidential Assignment 2: International” (2022), “The Point Men” (2023) y “Harbin” (2024). Pero a finales del 2025 sorprendió a sus fans con su regreso a las series con “Made in Korea”. ¿Qué lo motivó a tomar esa decisión?

Hyun Bin asumió el rol de Baek Ki-tae en la serie coreana "Made in Korea", dirigida por Woo Min-ho (Foto: Hive Media Corp / Disney+)

¿POR QUÉ HYUN BI REGRESÓ A LAS SERIES CON “MADE IN KOREA”?

Volver a trabajar con el director Woo Min-ho, quien dirigió la película “Harbin”, un thriller histórico de espionaje narra la historia real del activista independentista Ahn Jung-geun (Hyun Bin), fue una de las razones por las que el reconocido actor aceptó protagonizar “Made in Korea”.

“Confío plenamente en él. Tiene la capacidad de hacerme descubrir ciertas facetas de mí mismo”, indicó Hyun Bin. También aseguró que sus últimas producciones giran en torno al poder y la corrupción dentro del gobierno, por lo que tienen un gran peso e invita a la reflexión.

“En ‘Harbin’, se trata del doloroso pasado de la historia coreana, e interpreté a una figura real [An Jung-eun]. Eso conllevaba mucho peso y responsabilidad”, aseguró. “Esta vez, con ‘Made in Korea’, se trata de personajes ficticios, una historia ficticia; fue una perspectiva diferente. Me entusiasmó trabajar con el director Woo en una atmósfera diferente”.

Asimismo, Hyun Bin agregó: “‘Harbin’ fue una pieza muy difícil de rodar para nosotros; tenía mucho peso. Como hemos pasado por eso juntos, siento que con ‘Made in Korea’ no hubo nada que nos separara. Podemos ser muy francos con nuestras opiniones sobre la serie, y nos divertimos mucho en el set”.

¿Por qué subió de peso para protagonizar “Made in Korea”?

Para interpretar al agente de la KCIA Baek Ki-tae, Hyun Bin subió entre 13 y 14 kilos con la finalidad de demostrar el deseo de “poder absoluto” de su personaje en la popular serie coreana de Hulu y Disney+.

“La razón por la que subí mucho de peso a propósito es que Baek Ki-tae es el jefe de la KCIA, sinónimo de poder absoluto en la Corea de los años 70. Quería que el personaje dominara desde el primer momento”, explicó. “Me resultó un poco más cómodo porque no tengo que ser tan estricto. Creo que ahora mismo tengo el cuerpo más grande en comparación con mis roles anteriores”.

Para la serie coreana "Made in Korea", el actor Hyun Bin subió de peso para interpretar a Baek Ki-tae, agente de la KCIA (Foto: Hive Media Corp / Disney+)

