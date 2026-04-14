Yukiya Asagi y Miku Sakura, los protagonistas de “I Want to End This Love Game”, tienen un peculiar juego desde la infancia: se dicen “te amo” y el que se pone nervioso pierde. Aunque el juego continúa hasta la preparatoria, los sentimientos de ambos han cambiado, se han transformado en algo más intenso y temen que sea demasiado tarde para abrir sus corazones. ¿Quieres conocer más detalles del nuevo anime que llega a Crunchyroll? A continuación, te comparto la fecha de estreno, la trama, la lista de reparto de voces y más detalles relevantes.

Este anime producido por Felix Film se basa en la serie web manga japonesa escrita e ilustrada por Yuki Domoto y cuenta con la dirección de Azuma Tani (“Thermae Romae”). Mientras que Keiichiro Ochi (“The Angel Next Door Spoils Me Rotten”) se encarga de la composición de la serie, Yuki Fukuchi (“Saving 80,000 Gold in Another World for My Retirement”) del diseños de personajes y Akito Matsuda (“Sound! Euphonium”) de la música.

Además, “I Want to End This Love Game”, que se centra en los juegos mentales y el orgullo de dos amigos de la infancia que se niegan a aceptar la derrota confesando su amor, cuenta con las voces Kaito Ishikawa, Miku Itō, Wakana Maruoka, Takehito Koyasu, Yui Ogura y Kaede Hondo.

El anime "I Want to End This Love Game" se centra en los juegos mentales y el orgullo de dos amigos de la infancia que se niegan a aceptar la derrota confesando su amor (Foto: Felix Film)

¿CÓMO VER “I WANT TO END THIS LOVE GAME”?

El primer episodio de “I Want to End This Love Game” se estrenó el martes 14 de abril de 2026 en Crunchyroll, que se encarga de la distribución internacional del popular anime. Cada semana se emitirá un nuevo capítulo.

Crunchyroll llega a países de América del Norte, América Central, América del Sur, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio y CEI. Por lo tanto, para ver los nuevos capítulos solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “I WANT TO END THIS LOVE GAME”?

La primera temporada del anime “I Want to End This Love Game” tiene 12 episodios, que se emitirán desde el 14 de abril.

FECHA DE ESTRENO DE CADA EPISODIO DE “I WANT TO END THIS LOVE GAME”

Episodio 1: 14 de abril de 2026 (Ya disponible)

Episodio 2: 21 de abril de 2026

Episodio 3: 28 de abril de 2026

Episodio 4: 5 de mayo de 2026

Episodio 5: 12 de mayo de 2026

Episodio 6: 19 de mayo de 2026

Episodio 7: 26 de mayo de 2026

Episodio 8: 2 de junio de 2026

Episodio 9: 9 de junio de 2026

Episodio 10: 16 de junio de 2026

Episodio 11: 23 de junio de 2026

Episodio 12: 30 de junio de 2026

¿A QUÉ HORA VER “I WANT TO END THIS LOVE GAME”?

Países Horario Estados Unidos 7:00 a.m. (PT) / 10:00 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 9:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 10:00 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 11:00 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 12:00 a.m. España 5:00 p.m.

TRÁILER DE “I WANT TO END THIS LOVE GAME”

¿DE QUÉ TRATA “I WANT TO END THIS LOVE GAME”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Crunchyroll, en “I Want to End This Love Game”, “Yukiya y Miku, amigos desde la infancia, lo comparten todo… excepto sus sentimientos. Desde sexto grado, juegan a un juego de amor: se turnan para decirse ‘Te quiero’ y la que se sonroja primero pierde. Ahora, en el instituto, sus corazones están más unidos que nunca, pero ¿encontrarán por fin el valor para confesarse?”

REPARTO DE “I WANT TO END THIS LOVE GAME”

Kaito Ishikawa como Yukiya Asagi

Miku Itō como Miku Sakura

Wakana Maruoka como Wakana Asagi

Takehito Koyasu como Masaru Shinonome

Yui Ogura como Hinako Hanaba

Kaede Hondo como Natsuki Moegi

El anime "I Want to End This Love Game" tiene 12 episodios, que se emitirán desde 14 de abril de 2026 (Foto: Felix Film)

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