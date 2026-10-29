Una camioneta de helados, un vendedor de sonrisa inquietante y un pueblo entero que no sospecha nada. Así arranca “Ice Cream Man” (en español: “El heladero: Dulce sabor a muerte”), la película de terror con la que el director Eli Roth vuelve a mezclar gore y humor negro. En ese sentido, considerando que la cinta ya llegó a la cartelera peruana, hay una pregunta que se hacen tanto quienes van a verla como quienes llegaron a su desenlace: ¿hay algo más después de los créditos? Pues, aquí te cuento si vale la pena seguir sentado en tu butaca hasta que se enciendan las luces del cine.

En el filme, pocos días antes de que empiecen las vacaciones de verano en Bayleen Bay, un heladero misterioso llega al pueblo.

Y, eventualmente, los niños que comen su helado despiertan de madrugada y atacan a los adultos.

En este contexto, el pequeño Jared se libra porque es intolerante a la lactosa y no prueba el postre. Entonces, con su hermana Lizzie y otros sobrevivientes intenta frenar la pesadilla.

El reparto del largometraje, por su parte, incluye a:

Ari Millen como el heladero

como el heladero Charlie Zeltzer como Jared

como Jared Sarah Abbott como Lizzie

como Lizzie Shiloh O’Reilly como Tommy

como Tommy Kiori Mirza Waldman como Mia

como Mia Dylan Hawco como Chris

como Chris Karen Cliche como Alison

como Alison Eli Roth como Marty, el padre de la familia

Antes de continuar, mira el tráiler de “Ice Cream Man”:

“ICE CREAM MAN”, ¿TIENE ESCENAS POST-CRÉDITOS?

La respuesta corta es SÍ . Hay una escena que llega tras mostrarse todos los créditos de la película.

Es decir, quienes quieran verla, deberán quedarse en la sala de cine hasta que se presente el último nombre de los miembros del equipo de producción.

Sin embargo, hay una advertencia: esta es muy breve y, a decir verdad, no le suma nada a la trama.

¿QUÉ SE VE EN LA ESCENA POST-CRÉDITOS DE “ICE CREAM MAN”?

Si no te importan los SPOILERS , sigue adelante con tu lectura.

Resulta que la escena post-créditos de “Ice Cream Man” solo muestra a uno de los hombres que decapitaron en la cinta cruzando un puente en un patinete eléctrico... mientras abandona el pueblo.

¿CÓMO TERMINA “ICE CREAM MAN”?

El desenlace principal (¡más spoilers a continuación!) está protagonizado por el heladero, llamado Jonathan Smiley, quien se queda con un grupo de niños poseídos tras él.

Por otro lado, Jared y Lizzie se establecen como los principales supervivientes que no están muertos ni poseídos.

Finalmente, se revela que el sacerdote que ayudaba a los chicos era el mismísimo nigromante y, por si fuera poco, los hermanos terminaron matando, sin saberlo, a sus propios padres.

"Ice Cream Man" es una película del director Eli Roth que se desarrolla a lo largo de 86 minutos de metraje (Foto: The Horror Section / Iconic Events Releasing / AQS)

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