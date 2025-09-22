Netflix apuesta fuerte con el estreno de “Incontrolables” (“Wayward”), un thriller psicológico cocreado y protagonizado por Mae Martin, quien abandona su icónica faceta humorística para sumergirse en la misteriosa Academia Tall Pines. La serie, ambientada en un pueblo bucólico canadiense donde nada es lo que parece, explora el lado oscuro de los internados para adolescentes y las tensiones generacionales que se esconden tras sus muros.

Con un elenco de primera, “Wayward” promete desenmascarar secretos y enfrentar dilemas éticos, entre la camaradería y el peligro. El tráiler ya deja ver la atmósfera inquietante y las complejidades de los personajes, lo que la convierte en una de las series más esperadas de la temporada.

ACTORES Y PERSONAJES DE “WAYWARD”

Mae Martin como Alex Dempsey: Protagonista y policía recién llegado a Tall Pines, que investiga los secretos del pueblo y la academia.

Mae Martin como Alex Dempsey, la agente de policía recién llegada a Tall Pines (Foto: Netflix)

Toni Collette es Evelyn Wade: la directora manipuladora de Tall Pines, cuya presencia inquietante domina la serie.

Toni Collette como Evelyn Wade, la inquietante directora de la Academia Tall Pines en la serie "Incontrolables" (Foto: Netflix)

Sarah Gadon interpreta a Laura Redman: la esposa embarazada del protagonista, atrapada en el peligro de su nuevo entorno.

Sarah Gadon interpreta a Laura Redman (Foto: Netflix)

Sydney Topliffe y Alyvia Alyn Lind dan vida a Abbie y Leila: son dos amigas que buscan escapar de la academia y serán clave para destapar los horrores ocultos.

Sydney Topliffe y Alyvia Alyn Lind dan vida a Abbie y Leila (Foto: Netflix)

Brandon Jay McLaren, Patrick J. Adams, Patrick Gallagher, Joshua Close, Tattiawna Jones, Isolde Ardies, Gage Munroe y Byron Mann completan el grupo de fuerzas vivas y oscuras del pueblo y la escuela, aportando capas de control, sospecha y resistencia.

FECHA DE ESTRENO DE “INCONTROLABLES”

La serie llegará a Netflix el 25 de septiembre con un total de 8 episodios. Es una miniserie, así que está pensada para tener un cierre completo, lo que siempre se bueno en tiempos donde muchas historias se alargan sin necesidad.

