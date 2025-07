Si terminaste de ver “Indomable” (“Untamed”) en Netflix, seguramente te quedaste con la sensación de que detrás del suspenso y la ficción, había algo profundamente real en todo lo que rodea al Parque Nacional de Yosemite. Y sí, es verdad: aunque la historia de Lucy Cook y el agente Kyle Turner es inventada, Yosemite ha sido escenario de muchos hechos trágicos en la vida real. Y eso es justamente lo que hace que la serie conecte tanto con la audiencia.

Yo también me pregunté lo mismo después de ver el final: ¿cuántas personas han muerto realmente en Yosemite? Así que pude encontrar algo que no solo me impactó, sino que también le dio un peso distinto a cada escena de “Indomable”.

El actor Eric Bana es el protagonista de la serie "Indomable" (Foto: Netflix)

¿CUÁNTAS MUERTES HAN OCURRIDO EN YOSEMITE?

El Parque Nacional de Yosemite, ubicado en el estado de California, es uno de los más visitados y fotografiados de Estados Unidos. Su belleza natural, con montañas como El Capitán, cascadas majestuosas y acantilados imponentes, lo convierte en un destino soñado. Pero esa misma belleza puede ser mortal si no se tiene cuidado. Desde su creación en 1890, se han reportado más de 1,300 muertes dentro del parque, lo que lo convierte en uno de los parques más mortíferos del país.

Y no es porque Yosemite sea particularmente peligroso por sí solo, sino porque recibe más de 4 millones de visitantes al año. Cuando combinas terreno escarpado, distracción (como tomarse una selfie en el borde de un acantilado) y el factor humano, pueden ocurrir accidentes trágicos.

LAS PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE EN YOSEMITE

De todas esas muertes registradas, la caída es, con diferencia, la causa más común. Entre 2007 y 2023, se reportaron 163 muertes, de las cuales 53 fueron por caídas. Muchas veces, estas caídas ocurrieron cuando los visitantes intentaban tomarse fotos o se acercaban demasiado al borde de los precipicios, especialmente en zonas como Taft Point o el mismo El Capitán, donde en la serie de Netflix se sitúa la muerte de Lucy.

Otras causas frecuentes de muerte en Yosemite incluyen:

Causas naturales (como ataques cardíacos): 33 casos

Ahogamientos: 21 casos

Accidentes automovilísticos: 10 casos

Suicidios: 9 casos

Factores ambientales extremos (como hipotermia): 6 casos

También hay al menos 15 muertes cuya causa se reportó como indeterminada.

¿Y LOS ASESINATOS COMO EN “INDOMABLE”?

A diferencia de lo que vemos en “Untamed”, donde los asesinatos y las muertes misteriosas son parte del drama central, los homicidios dentro del Parque Yosemite son extremadamente raros. La historia de Lucy Cook cayendo desde lo alto no es algo común. En la vida real, la mayoría de las muertes relacionadas con caídas no son provocadas ni intencionales; son accidentes. Y aunque suene crudo, muchas veces esas caídas ocurren porque alguien quiere “la mejor foto posible”.

Eric Bana como Kyle Turner y Lily Santiago como Naya Vasquez en una escena de la serie "Indomable" (Foto: Netflix)

Eso sí, sí han existido casos aislados de crímenes en los alrededores del parque, como el tristemente célebre caso de Cary Stayner en 1999, un asesino serial que cometió varios asesinatos en los alrededores de Yosemite. Pero este tipo de casos no son lo habitual.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.