En el universo “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”, una de las grandes preguntas que suele surgir en el fandom es cuál de las dos películas del exitoso anime de Crunchyroll se quedó con la corona en taquilla: “Mugen Train” o “Infinity Castle”. Por eso, para que resuelvas la duda, aquí te cuento cuál ganó más dinero en cines, cómo se reparten las marcas de recaudación entre el mercado mundial y el japonés, y qué significa todo esto dentro de la franquicia creada por Koyoharu Gotouge. ¡Presta atención!

Vale precisar que ambas producciones llegaron a las salas en momentos distintos: “Demon Slayer: Mugen Train” se lanzó primero, en el 2020, como continuación directa de la primera temporada del anime; mientras que “Demon Slayer: Infinity Castle” apareció más adelante, en el 2025, cuando la saga ya jugaba en ligas mayores a nivel internacional.

En términos de historia, “Mugen Train” adapta el arco del Tren Infinito del manga original.

Allí vemos a Tanjiro, Nezuko, Zenitsu e Inosuke subiendo a un tren donde se están produciendo desapariciones misteriosas, acompañados por el Pilar de la Llama, Kyojuro Rengoku.

De esta manera, la cinta mezcla terror, acción y drama, y funciona como puente entre las primeras entregas de la serie.

“Infinity Castle”, en cambio, se centra en el enfrentamiento contra Muzan Kibutsuji dentro del castillo dimensional que le da nombre al arco.

Se trata de una etapa avanzada de la historia, con casi todo el elenco principal en juego y un tono de batalla final, algo que muchos fans esperaban ver en pantalla grande desde que se anunció la adaptación.

¿QUÉ PELÍCULA DE “DEMON SLAYER” GANÓ MÁS EN TAQUILLA MUNDIAL?

Si vamos a los números globales, The Numbers reporta que “Demon Slayer: Mugen Train” alcanzó un aproximado de 512,7 millones de dólares en la taquilla mundial, con alrededor de 50 millones en el mercado estadounidense y más de 460 millones en el resto de territorios.

Es decir, logró una cifra enorme para una película basada en un anime que recién empezaba a consolidarse fuera de Japón.

Eventualmente, “Demon Slayer: Infinity Castle” llevó esa marca a otro nivel: los datos de The Numbers la sitúan por encima de los 793,3 millones de dólares, con unos 136,9 millones en la taquilla de Estados Unidos y más de 650 millones en mercados internacionales.

Por lo tanto, cuando se mira el panorama completo, “Infinity Castle” es la película de “Demon Slayer” con mayor recaudación global hasta la fecha.

¿CÓMO QUEDA EL RÉCORD EN JAPÓN PARA “DEMON SLAYER: MUGEN TRAIN”?

En territorio japonés, por su parte, “Mugen Train” sigue siendo la gran campeona.

Resulta que la película se convirtió en fenómeno nacional y llegó a 40,75 mil millones de yenes recaudados en su mercado local, según la empresa de medición Kogyo Tsushinsha citada por The Asahi Shimbun.

Esta marca la coloca como la producción japonesa más exitosa en taquilla dentro de su propio país, por encima de títulos históricos como "El viaje de Chihiro" (“Spirited Away”).

Por supuesto, el filme “Infinity Castle” también tuvo una carrera espectacular en Japón: de acuerdo con datos oficiales de Aniplex difundidos por Asahi, la cinta cerró su recorrido en salas japonesas con 40,2 mil millones de yenes, tras vender más de 27 millones de entradas.

Aun así, la ventaja se mantiene del lado de “Mugen Train”, que conserva el primer puesto en el ranking local, mientras “Infinity Castle” se impone cuando se analiza la recaudación mundial total.

Y tú, ¿crees que las siguientes entregas de la franquicia sigan acumulando millones en taquilla?

El Pilar de la Llama, Kyojuro Rengoku, es uno de los protagonistas de la película "Demon Slayer: Mugen Train" (Foto: Ufotable)

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