¡Lestat (Sam Reid) llevaba dos temporadas esperando su turno! Y es que la serie que AMC estrenó en el 2022 como “Interview with the Vampire” ("Entrevista con el vampiro") construyó su mundo desde la perspectiva melancólica de Louis de Pointe du Lac (Jacob Anderson), y eso fue más que suficiente para ganar un 98% de aprobación crítica en Rotten Tomatoes con la primera entrega y un perfecto 100% con la segunda. Así, ahora la franquicia le entrega el micrófono al vampiro más impredecible de toda la saga de Anne Rice. Por eso, aquí te cuento cuándo se lanza, a qué hora y cómo ver cada episodio de "The Vampire Lestat" ("El vampiro Lestat").

Vale precisar que el cambio de nombre, de “Interview with the Vampire” a “Anne Rice’s The Vampire Lestat”, refleja algo sustancial: AMC adoptó ese título para dejar claro que esta tercera temporada adapta el segundo libro de “The Vampire Chronicles”.

Y su giro narrativo es igual de significativo, ya que las dos entregas previas tuvieron a Louis relatando su historia al periodista Daniel Molloy (Eric Bogosian).

Sin embargo, esta vez, Lestat toma las riendas después de sentirse maltratado en el libro de memorias que Molloy publicó.

El showrunner Rolin Jones, por su parte, mantiene el tono de terror gótico que distinguió a la ficción desde el principio y suma una dimensión musical completamente nueva.

Antes de continuar, mira el tráiler de "The Vampire Lestat":

GUÍA DE EPISODIOS DE “THE VAMPIRE LESTAT”

La temporada se compone de 7 capítulos en total, programados para lanzarse entre junio y julio del 2026.

Calendario de estreno:

Episodio 1 - “ Detroit" : domingo 7 de junio del 2026

domingo 7 de junio del 2026 Episodio 2 - “ Toledo" : domingo 14 de junio del 2026

domingo 14 de junio del 2026 Episodio 3 - “ Toronto" : domingo 21 de junio del 2026

domingo 21 de junio del 2026 Episodio 4 - “ The Devil’s Road" : domingo 28 de junio del 2026

domingo 28 de junio del 2026 Episodio 5: domingo 5 de julio del 2026

domingo 5 de julio del 2026 Episodio 6: domingo 12 de julio del 2026

domingo 12 de julio del 2026 Episodio 7 (final): domingo 19 de julio del 2026

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “THE VAMPIRE LESTAT”?

De acuerdo con Business Upturn, los capítulos de “The Vampire Lestat” llegan a la plataforma de streaming AMC+ a las 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET).

Eventualmente, la emisión televisiva en AMC arranca en el horario de las 6:00 p.m. (PT) / 9:00 p.m. (ET).

¿CÓMO VER “THE VAMPIRE LESTAT”?

"The Vampire Lestat" forma parte del ‘Immortal Universe’ de AMC, por lo que la transmisión de la serie se concentra en los canales oficiales del estudio y en su app.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

Cabe resaltar que se espera que sus episodios también estén disponibles en Shudder y Hoopla como plataformas adicionales.

El póster de "The Vampire Lestat", serie de terror que se compone de 7 episodios en total (Foto: Gran Via Productions / AMC Studios)

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