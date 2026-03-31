El enfrentamiento entre agentes de inteligencia de Corea del Sur y Corea del Norte en Vladivostok, Rusia, es el eje central de “Inthum” (“Humint” en inglés y “Hyuminteu” en su idioma original), película surcoreana de Netflix escrita y dirigida por Ryoo Seung-wan. La investigación de Zo (Zo In-sung), agente del Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur, sobre una organización criminal internacional que opera cerca de la frontera, se cruza con la de Park Geon (Park Jeong-min), un funcionario de la Seguridad del Estado norcoreano. ¿Quiénes conforman el reparto principal?

La cinta de acción y espionaje es la tercera entrega de la trilogía no oficial de Ryoo, “Overseas Location”, tras el éxito de “The Berlin File” (2013) y “Escape from Mogadishu” (2021). La película producida por Kang Hye-jung, Jo Sung-min y Ryoo Seung-wan se estrenó el 11 de febrero de 2026 y llegó a Netflix a finales de marzo.

“Inthum”, título que hace referencia a la inteligencia humana, cuenta con un elenco conformado por Zo In-sung, Park Jeong-min, Park Hae-joon, Shin Se-kyung, Jung Yoo-jin, Lee Shin-ki, Robert Maaser, Kang Ha-kyung y Lee Jun-young. Entonces, ¿quién es quién en la nueva película coreana de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “INTHUM”

1. Zo In-sung como Zo

Zo In-sung, conocido por sus papeles protagónicos en las series “Something Happened in Bali”, “Spring Day”, “That Winter, the Wind Blows”, “It’s Okay, That’s Love” y “Moving” y en las películas “The Classic”, “A Dirty Carnival”, “A Frozen Flower”, “The Great Battle” y “Escape from Mogadishu”, asume el rol de Zo, agente del Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur que sigue el rastro de una organización criminal internacional que opera cerca de la frontera.

En la película de espionaje "Inthum", el actor Jo In-sung asume el rol protagonista del jefe Cho. Él es un agente del Servicio de Inteligencia Nacional de Corea del Sur (Foto: Netflix)

2. Park Jeong-min como Park Geon

Park Jeong-min, que ha protagonizado películas como “Bleak Night”, “Dongju: The Portrait of a Poet”, “Keys to the Heart”, “Deliver Us from Evil”, “Smugglers”, “Uprising”, “Harbin” y “The Ugly”, da vida a Park Geon, un funcionario de la Seguridad del Estado norcoreano que busca a una persona de su pasado.

El actor Park Jung-min asume el papel de Park Geon en la película surcoreana "Inthum", escrita por Ryoo Seung-wan (Foto: Netflix)

3. Park Hae-joon como Hwang Chi-seong

Park Hae-joon, reconocido internacionalmente por sus papeles protagónicos en los dramas “The World of the Married”, “The 8 Show” y “When Life Gives You Tangerines”, interpreta a Hwang Chi-seong en “Inthum”. Se trata del cónsul general norcoreano al que Park Geon debe vigilar. Está involucrado en las investigaciones de los protagonistas.

Park Hae-joon da vida a Hwang Chi-seong, el cónsul general norcoreano, en la película coreana "Inthum" (Foto: Netflix)

4. Shin Se-kyung como Chae Seon-hwa

Shin Se-kyung, que ha protagonizado las películas “Hindsight”, “R2B: Return to Base”, “Tazza: The Hidden Card”, así como las series “Deep Rooted Tree”, “A Girl Who Sees Smells”, “Six Flying Dragons”, “The Bride of Habaek”, “Black Knight: The Man Who Guards Me”, “Rookie Historian Goo Hae-ryung”, “Run On” y “Captivating the King”, asume el rol de Chae Seon-hwa, empleada de un restaurante norcoreano que también es informante.

Shin Se-kyung interpreta a Chae Seon-hwa, empleada de un restaurante norcoreano, en la película coreana "Inthum" (Foto: Netflix)

5. Jung Yoo-jin como Lim

Jung Yoo-jin, que fue parte de las series “Heard It Through the Grapevine”, “My First Time”, “Moorim School: Saga of the Brave”, “Something in the Rain”, “Still 17”, “Romance Is a Bonus Book”, “Catch the Ghost” y “Curtain Call”, interpreta a la subgerente Lim, la compañera del agente Zo.

Jung Yoo-jin asume el papel de Lim, compañera del agente Zo, en la película coreana "Inthum" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Humint”:

Lee Shin-ki como Geum-tae

Robert Maaser como Aleksei

Kang Ha-kyung como Eun-pyo

Lee Jun-young como Dong-cheol

¿DE QUÉ TRATA “INTHUM”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Inthum”, “al investigar una red de narcotráfico en Rusia, un agente surcoreano se topa con un agente norcoreano y ambos quedan expuestos a peligros y secretos.”

¿CÓMO VER “INTHUM”?

“Inthum” está disponible en Netflix desde el 31 de marzo de 2026, por lo tanto, para ver la nueva película surcoreana de acción y espionaje solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

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