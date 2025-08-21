Con nuevas alianzas, traición y alienígenas ápice que amenazan con destruir la Tierra, “Invasion” regresa con una tercera temporada, que se estrena el 22 de agosto de 2025 en Apple TV+ y que sigue a los protagonistas mientras se unen para trabajar en equipo con la finalidad de infiltrarse en la nave nodriza alienígena. ¿Quiénes conforman el reparto principal de los nuevos episodios? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

La nueva entrega del drama de ciencia ficción creado por Simon Kinberg (“X-Men”, “Deadpool”, “The Martian”) y David Weil (“Hunters”) tiene diez episodios, al igual que las dos anteriores temporadas de la serie que cuenta con Jakob Verbruggen, Audrey Chon, Amy Kaufman, Andrew Baldwin, Simon Kinberg, David Weil y Elisa Ellis como productores ejecutivos.

Golshifteh Farahani, Shioli Kutsuna, Shamier Anderson, India Brown, Shane Zaza y Enver Gjokaj retoman sus papeles en la tercera temporada de “Invasion”. A ellos se une Erika Alexander (“The Living Single”, “Queen Sugar”, “Wu-Tang: An American Saga”).

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 3 DE “INVASION”

1. Goldshifteh Farahani como Aneesha Malik

Goldshifteh Farahani, actriz, música y cantante iraní nacionalizada francesa que fue parte de “Exodus: Gods and Kings”, “Body of Life”, “Piratas del Caribe: La venganza de Salazar”, “The Upside” y “Extraction”, vuelve a interpretar a Aneesha Malik, una inmigrante siria que lucha por encontrar su lugar en el mundo y proteger a sus hijos.

Goldshifteh Farahani regresa como la inmigrante siria Aneesha Malik en la tercera temporada de "Invasion" (Foto: Apple TV+)

2. Shioli Kutsuna como Mitsuki Yamato

Shioli Kutsuna, actriz japonesa que apareció en “Deadpool 2”; “Deadpool & Wolverine”, “125 Years Memory”, “The Outsider”, “Beck” y “Oh! Lucy”, retoma el rol de Mitsuki Yamato, quien busca vengarse de la Agencia Espacial Japonesa por el asesinato de su novia Hinata en la anterior temporada de “Invasion”.

Shioli Kutsuna retoma el rol de Mitsuki Yamato, quien continúa con su venganza en la tercera temporada de "Invasion" (Foto: Apple TV+)

3. Shamier Anderson como Trevate Cole

Shamier Anderson, actor canadiense conocido por sus papeles en la serie “Wynonna Earp”, en la película de acción “John Wick: Chapter 4” y en la serie “Goliath”, regresa como Trevate Cole, un soldado extraordinario que volverá a demostrar en los nuevos episodios de la serie de Apple TV+ que puede luchar contra los alienígenas.

Shamier Anderson retoma el papel del soldado Trevate Cole en la tercera temporada de "Invasion" (Foto: Apple TV+)

4. India Brown como Jamila Malik

India Brown, que fue parte de “The Coopers vs the Rest”, “Topsy and Tim”, “Birds of a Feather”, “Fortitude”, “Testigo mudo”, “No hables con extraños”, “Hetty Feather”, “Worzel Gummidge”, da vida a Jamila Malik, la hija de Aneesha que posee poderosas habilidades.

India Brown asume el papel de Jamila Malik, la hija de Aneesha, en la tercera temporada de "Invasion" (Foto: Apple TV+)

5. Shane Zaza como Monty

Shane Zaza, que participó en producciones como “Doctor Who”, “Black Mirror”, “The Couple Next Door”, “Happy Valley”, “Press” y “London Kills”, interpreta a Monty, que es conocido como el Dr. Nikhil Kapur y financia el Centro de Investigación Extraterrestre en Brasil.

Shane Zaza interpreta a Monty, conocido como el Dr. Nikhil Kapur, en la tercera temporada de "Invasion" (Foto: Apple TV+)

Estos son los otros actores y personajes confirmados para la temporada 3 de “Invasion”:

Envar Gjokaj como Clark

Erika Alexander

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 3 DE “INVASION”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Apple TV+, en la tercera temporada de “Invasion”, “los personajes principales de la serie se unen para trabajar en equipo en una misión crucial: infiltrarse en la nave nodriza alienígena. Los alienígenas ápice definitivos finalmente han emergido, extendiendo rápidamente sus mortíferos tentáculos por todo el planeta. Será necesario que todos los héroes trabajen juntos, utilizando su experiencia y pericia, para salvar a la especie. Se forjan nuevas relaciones, las antiguas se ponen a prueba e incluso se rompen, mientras un elenco internacional de personajes debe unirse antes de que sea demasiado tarde.”

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER LA TEMPORADA 3 DE “INVASION”?

La tercera temporada de “Invasion” se estrenará el viernes 22 de agosto de 2025 en Apple TV+ a las 12 a. m. PT / 3 a. m. ET. en Estados Unidos. Cada semana se emitirá un nuevo episodio hasta el 24 de octubre.

Por lo tanto, para ver los nuevos episodios de la serie de ciencia ficción solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

