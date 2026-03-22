La cuarta temporada de “Invincible” aterrizó en Amazon Prime Video el 18 de marzo de 2026, fecha en la que se estrenaron los tres primeros episodios y, desde entonces, cada semana se emite un nuevo capítulo. En estos primeros compases, la serie retoma los hechos del final de la tercera entrega y vuelve a combinar violencia gráfica, drama familiar y crítica al modelo tradicional de superhéroes, elementos que la convirtieron en un fenómeno entre los fans del cómic y la animación para adultos. Tras su llegada a la plataforma de streaming, la crítica no tardó en pronunciarse sobre lo que se ha visto hasta ahora. ¿Qué ha dicho exactamente? Averígualo a continuación.

El elenco de voces de la cuarta temporada de “Invincible” incluye a Steven Yeun, Sandra Oh, JK Simmons, Gillian Jacobs, Seth Rogen, Walton Goggins, Zazie Beetz, Zachary Quinto, Chris Diamantopoulos, Ben Schwartz, Clancy Brown, Jay Pharoah y Mark Hamill. A ellos se suman Mark Hamill, Danai Gurira, Lee Pace y Matthew Rhys.

Mark Grayson/Invincible (Steven Yeun) y su padre Nolan Grayson/ Omni-Man (JK Simmons) en la cuarta temporada de "Invincible" (Foto: Amazon Prime Video)

LO QUE DICE LA CRÍTICA SOBRE LA TEMPORADA 4 DE “INVINCIBLE”

A continuación, la recopilación de algunas críticas de “Invincible 4”. ¿Les gustó o no?

Para Joel Keller, de Decider : “La melancolía de la cuarta temporada de Invincible se refleja en Mark, cuya personalidad se ha oscurecido a medida que avanza la serie. Tras la Guerra de los Invencibles, donde clones malvados suyos causaron tanta destrucción, confía en tan pocas personas e instituciones que parece cumplir con su trabajo sin entusiasmo. Pero sus antiguos compañeros de los Guardianes no se sienten mucho mejor con lo que hacen ni para quién trabajan. Es esa complejidad emocional, acumulada a lo largo de las tres primeras temporadas, lo que convierte a Invincible en una serie tan fascinante” .

. Para Nate Richard, de Collider : “Invincible tiene una gran capacidad de permanencia. Al presentar cada temporada un villano principal diferente y varias batallas importantes a lo largo de la misma, la serie animada no se ha vuelto repetitiva. La cuarta temporada de Invincible sigue ofreciendo contenido fresco (…). La cuarta temporada ofrece toda la acción emocionante y los momentos emotivos que cabría esperar, a la vez que se adentra en algunos de los terrenos más oscuros que la serie haya explorado hasta ahora, lo cual ya es mucho decir” .

. Para Craig Elvy, de Screen Rant : “Invincible nunca se ha limitado a puñetazos, láseres, sangre a borbotones y huesos rotos. Obviamente, hay de todo eso, pero también mucho más, desde emotivos momentos familiares hasta divertidos gags metatextuales. Invincible sigue mejorando con cada temporada”.

“Invincible nunca se ha limitado a puñetazos, láseres, sangre a borbotones y huesos rotos. Obviamente, hay de todo eso, pero también mucho más, desde emotivos momentos familiares hasta divertidos gags metatextuales. Invincible sigue mejorando con cada temporada”. Para Nicholas Brooks, de CBR : “Una de las cosas que distingue a Invincible de otras series animadas es cómo aprovecha al máximo el potencial de la animación para ofrecer momentos inolvidables. Desde batallas sangrientas hasta momentos emotivos, la cuarta es la mejor hasta la fecha en cuanto a su ejecución (…). Incluso con toda la violencia explícita, la acción en sí misma es una de las mejores de la serie” .

. Para Lyvie Scott, de Inverse : “Invincible siempre ha sido el tipo de serie de superhéroes que más se asemeja a un drama de prestigio, demostrando la gran cantidad de posibilidades que ofrece el género (…). Tener demasiada historia no es necesariamente un problema grave, pero ha frenado a Invincible desde el principio. Quizás Kirkman esté luchando por deshacerse de sus elementos favoritos al adaptar el material que ayudó a crear; quizás ocho episodios simplemente no sean suficientes para que cada entrega se sienta como un arco argumental completo (…). Invincible está a punto de dar un salto de calidad, si tan solo decidiera seguir un rumbo y mantenerlo” .

. Para Jake Kleinman, de Polygon : “La cuarta temporada finalmente se vuelve más coherente, con una trama centrada en los alienígenas viltrumitas de inspiración nazi que han estado presentes en Invincible desde la primera temporada. Sin embargo, tarda tanto en llegar a ese punto que los co-creadores Robert Kirkman y Simon Racioppa podrían verse obligados a apresurar la parte más interesante de su propia historia en los episodios finales de la temporada” .

. Para Alex Maidy, de JoBlo: “No debería sorprender que la nueva temporada de Invincible sea tan buena como las tres anteriores (…), muestra una animación excelente y algunas de las mejores interpretaciones de voz de la actualidad (…). Sigue ofreciendo una narrativa de altísima calidad, tanto en acción real como en otros formatos. Es una serie que redefine la forma en que se adaptan las historias de superhéroes y cómics, conservando el tono, la atmósfera y el estilo originales”.

Universa (Danai Gurira) contra Atom Eve (Samantha Eve Wilkins) en una escena de la cuarta temporada de "Invincible" (Foto: Amazon Prime Video)

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