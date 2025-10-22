El terrorífico payaso Pennywise está de regreso, pero ahora no lo veremos en una película, sino en una serie que lleva por título “IT: Bienvenidos a Derry”, cuya historia se ambienta en 1962; es decir, 27 años antes de los acontecimientos de “It” (2017). Debido a que se contextualiza en la década de los 60, la producción aborda las tensiones raciales de la época y el Movimiento por los Derechos Civiles. Debido a la expectativa que ha generado este drama cargado de mucho terror, te cuento quiénes son los actores y sus respectivos personajes.
Vale precisar que la serie sirve como precuela de las películas de Andy Muschietti: “It” (2017), que se ambienta en 1988, e “It: Capítulo dos” (2019), que se ubica en el año 2016, 27 años después de los eventos del primer filme. Esta nueva producción comenzará a emitirse desde el 26 de octubre de 2025 por HBO Max. Cada episodio llegará semanalmente.
¿QUIÉN ES QUIÉN ES “IT: BIENVENIDOS A DERRY”?
A continuación, los actores y sus respectivos personajes que veremos a lo largo de la serie “IT: Welcome to Derry”.
JOVAN ADEPO COMO LEROY HANLON
Jovan Adepo interpreta a Leroy Hanlon, el abuelo de Mike Hanlon en “IT: Bienvenidos a Derry”.
Datos del actor
- Nombre completo: Jovan Adepo
- Lugar de nacimiento: Oxfordshire, Inglaterra
- Año de nacimiento: 1988
- Conocido por: “The Stand” (2020), “Fences” (2016), “Mother!” (2017), “Overlord” (2018) y “Babylon” (2022).
TAYLOR PAIGE COMO CHARLOTTE HANLO
Taylor Paige interpreta a Charlotte Hanlon, la esposa de Leroy, quien es más antisistema que su pareja.
Datos de la actriz
- Nombre completo: Taylour Paige-Angulo
- Lugar de nacimiento: California, EE. UU.
- Fecha y año de nacimiento: 5 de octubre de 1990
- Conocida por: “Hit the Floor” (2013-2016), “Jean of the Joneses” (2016), “Zola” (2020), “Ma Rainey’s Black Bottom” (2020) y “Beverly Hills Cop: Axel F” (2024).
BLAKE CAMERON JAMES COMO WILL HANLON
Blake Cameron James interpreta a Will Hanlon, el padre de Mike Hanlon, uno de los miembros del Club de los Perdedores. En “It: Bienvenidos a Derry”, destaca su papel en la historia del “Black Spot”, un club para afroamericanos en 1962 donde él y sus compañeros experimentaron los horrores de IT.
Datos del actor
- Nombre completo: Blake Cameron James
- Lugar de nacimiento: Estados Unidos
- Fecha de nacimiento: 2 de septiembre
- Conocido por: “We Grown Now” (2023), “The Sound of Christmas” (2022) y “Found” (2023).
CHRIS CHALK COMO DICK HALLORANN
Chris Chalk interpreta a Dick Hallorann, un personaje conocido para los seguidores de las novelas de Stephen King.
Datos del actor
- Nombre completo: Christopher Eugene Chalk
- Lugar de nacimiento: Estados Unidos
- Fecha y año de nacimiento: 7 de diciembre de 1977
- Conocido por: “Gotham”, “The Newsroom” y “Perry Mason”.
BILL SKARSGÅRD COMO PENNYWISE
Bill Skarsgård interpreta a Pennywise el payaso. Es una entidad maligna ancestral y transdimensional que ataca a los niños (y a veces a los adultos) de Derry, Maine.
Datos del actor
- Nombre completo: Bill Istvan Günther Skarsgård
- Lugar de nacimiento: Estocolmo, Suecia
- Fecha y año de nacimiento: 9 de agosto de 1990
- Conocido por: “It” (2017), “It: Capítulo dos” (2019), “Hemlock Grove” (2013-2015), “Castle Rock” (2018-2019), “Barbarian” (2022) y “Nosferatu” (2024).
COMPLETAN EL ELENCO DE “IT: BIENVENIDOS A DERRY”
- James Remar como general Shaw
- Stephen Rider como Hank
- Madeleine Stowe
- Rudy Mancuso como el capitán Pauly Russo
- Clara Stack como Lilly
- Amanda Christine como Ronnie
- Mikkal Karim-Fidler como Teddy
- Dean Yool
- Alixandra Fuchs
- Kimberly Norris Guerrero as Rose[7]
- Tyner Rushing
- Dorian Grey
- Thomas Mitchell
- BJ Harrison
- Peter Outerbridge
- Shane Marriott
- Chad Rook
- Joshua Odjick
- Morningstar Angeline
