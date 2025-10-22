"It: Welcome to Derry" es una serie de televisión estadounidense de terror sobrenatural basada en la novela "It" de Stephen King de 1986 (Foto: HBO / Warner Bros. Television)
El terrorífico payaso Pennywise está de regreso, pero ahora no lo veremos en una película, sino en una serie que lleva por título , cuya historia se ambienta en 1962; es decir, 27 años antes de los acontecimientos de “It” (2017). Debido a que se contextualiza en la década de los 60, la producción aborda las tensiones raciales de la época y el Movimiento por los Derechos Civiles. Debido a la expectativa que ha generado este drama cargado de mucho terror, te cuento quiénes son los actores y sus respectivos personajes.

Vale precisar que la serie sirve como precuela de las películas de Andy Muschietti: “It” (2017), que se ambienta en 1988, e “It: Capítulo dos” (2019), que se ubica en el año 2016, 27 años después de los eventos del primer filme. Esta nueva producción comenzará a emitirse desde el 26 de octubre de 2025 por HBO Max. Cada episodio llegará semanalmente.

¿QUIÉN ES QUIÉN ES “IT: BIENVENIDOS A DERRY”?

A continuación, los actores y sus respectivos personajes que veremos a lo largo de la serie “IT: Welcome to Derry”.

JOVAN ADEPO COMO LEROY HANLON

En "It: Welcome to Derry", Jovan Adepo es Leroy Hanlon (Foto: HBO / Warner Bros. Television)
En "It: Welcome to Derry", Jovan Adepo es Leroy Hanlon (Foto: HBO / Warner Bros. Television)

Jovan Adepo interpreta a Leroy Hanlon, el abuelo de Mike Hanlon en “IT: Bienvenidos a Derry”.

Datos del actor

  • Nombre completo: Jovan Adepo
  • Lugar de nacimiento: Oxfordshire, Inglaterra
  • Año de nacimiento: 1988
  • Conocido por: “The Stand” (2020), “Fences” (2016), “Mother!” (2017), “Overlord” (2018) y “Babylon” (2022).

TAYLOR PAIGE COMO CHARLOTTE HANLO

En "It: Welcome to Derry", Taylor Paige es Charlotte Hanlon (Foto: HBO / Warner Bros. Television)
En "It: Welcome to Derry", Taylor Paige es Charlotte Hanlon (Foto: HBO / Warner Bros. Television)

Taylor Paige interpreta a Charlotte Hanlon, la esposa de Leroy, quien es más antisistema que su pareja.

Datos de la actriz

  • Nombre completo: Taylour Paige-Angulo
  • Lugar de nacimiento: California, EE. UU.
  • Fecha y año de nacimiento: 5 de octubre de 1990
  • Conocida por: “Hit the Floor” (2013-2016), “Jean of the Joneses” (2016), “Zola” (2020), “Ma Rainey’s Black Bottom” (2020) y “Beverly Hills Cop: Axel F” (2024).

BLAKE CAMERON JAMES COMO WILL HANLON

En "It: Welcome to Derry", Blake Cameron James es Will Hanlon (Foto: HBO / Warner Bros. Television)
En "It: Welcome to Derry", Blake Cameron James es Will Hanlon (Foto: HBO / Warner Bros. Television)

Blake Cameron James interpreta a Will Hanlon, el padre de Mike Hanlon, uno de los miembros del Club de los Perdedores. En “It: Bienvenidos a Derry”, destaca su papel en la historia del “Black Spot”, un club para afroamericanos en 1962 donde él y sus compañeros experimentaron los horrores de IT.

Datos del actor

  • Nombre completo: Blake Cameron James
  • Lugar de nacimiento: Estados Unidos
  • Fecha de nacimiento: 2 de septiembre
  • Conocido por: “We Grown Now” (2023), “The Sound of Christmas” (2022) y “Found” (2023).

CHRIS CHALK COMO DICK HALLORANN

En "It: Welcome to Derry", Chris Chalk es Dick Hallorann (Foto: HBO / Warner Bros. Television)
En "It: Welcome to Derry", Chris Chalk es Dick Hallorann (Foto: HBO / Warner Bros. Television)

Chris Chalk interpreta a Dick Hallorann, un personaje conocido para los seguidores de las novelas de Stephen King.

Datos del actor

  • Nombre completo: Christopher Eugene Chalk
  • Lugar de nacimiento: Estados Unidos
  • Fecha y año de nacimiento: 7 de diciembre de 1977
  • Conocido por: “Gotham”, “The Newsroom” y “Perry Mason”.

BILL SKARSGÅRD COMO PENNYWISE

En "It: Welcome to Derry", Bill Skarsgård es Pennywise (Foto: New Line Cinema)
En "It: Welcome to Derry", Bill Skarsgård es Pennywise (Foto: New Line Cinema)

Bill Skarsgård interpreta a Pennywise el payaso. Es una entidad maligna ancestral y transdimensional que ataca a los niños (y a veces a los adultos) de Derry, Maine.

Datos del actor

  • Nombre completo: Bill Istvan Günther Skarsgård
  • Lugar de nacimiento: Estocolmo, Suecia
  • Fecha y año de nacimiento: 9 de agosto de 1990
  • Conocido por: “It” (2017), “It: Capítulo dos” (2019), “Hemlock Grove” (2013-2015), “Castle Rock” (2018-2019), “Barbarian” (2022) y “Nosferatu” (2024).

COMPLETAN EL ELENCO DE “IT: BIENVENIDOS A DERRY”

  • James Remar como general Shaw
  • Stephen Rider como Hank
  • Madeleine Stowe
  • Rudy Mancuso como el capitán Pauly Russo
  • Clara Stack como Lilly
  • Amanda Christine como Ronnie
  • Mikkal Karim-Fidler como Teddy
  • Dean Yool
  • Alixandra Fuchs
  • Kimberly Norris Guerrero as Rose[7]
  • Tyner Rushing
  • Dorian Grey
  • Thomas Mitchell
  • BJ Harrison
  • Peter Outerbridge
  • Shane Marriott
  • Chad Rook
  • Joshua Odjick
  • Morningstar Angeline

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE “IT: BIENVENIDOS A DERRY”

