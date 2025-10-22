El terrorífico payaso Pennywise está de regreso, pero ahora no lo veremos en una película, sino en una serie que lleva por título “IT: Bienvenidos a Derry”, cuya historia se ambienta en 1962; es decir, 27 años antes de los acontecimientos de “It” (2017). Debido a que se contextualiza en la década de los 60, la producción aborda las tensiones raciales de la época y el Movimiento por los Derechos Civiles. Debido a la expectativa que ha generado este drama cargado de mucho terror, te cuento quiénes son los actores y sus respectivos personajes.

Vale precisar que la serie sirve como precuela de las películas de Andy Muschietti: “It” (2017), que se ambienta en 1988, e “It: Capítulo dos” (2019), que se ubica en el año 2016, 27 años después de los eventos del primer filme. Esta nueva producción comenzará a emitirse desde el 26 de octubre de 2025 por HBO Max. Cada episodio llegará semanalmente.

¿QUIÉN ES QUIÉN ES “IT: BIENVENIDOS A DERRY”?

A continuación, los actores y sus respectivos personajes que veremos a lo largo de la serie “IT: Welcome to Derry”.

JOVAN ADEPO COMO LEROY HANLON

En "It: Welcome to Derry", Jovan Adepo es Leroy Hanlon (Foto: HBO / Warner Bros. Television)

Jovan Adepo interpreta a Leroy Hanlon, el abuelo de Mike Hanlon en “IT: Bienvenidos a Derry”.

Datos del actor

Nombre completo: Jovan Adepo

Jovan Adepo Lugar de nacimiento: Oxfordshire, Inglaterra

Oxfordshire, Inglaterra Año de nacimiento: 1988

1988 Conocido por: “The Stand” (2020), “Fences” (2016), “Mother!” (2017), “Overlord” (2018) y “Babylon” (2022).

TAYLOR PAIGE COMO CHARLOTTE HANLO

En "It: Welcome to Derry", Taylor Paige es Charlotte Hanlon (Foto: HBO / Warner Bros. Television)

Taylor Paige interpreta a Charlotte Hanlon, la esposa de Leroy, quien es más antisistema que su pareja.

Datos de la actriz

Nombre completo: Taylour Paige-Angulo

Taylour Paige-Angulo Lugar de nacimiento: California, EE. UU.

California, EE. UU. Fecha y año de nacimiento: 5 de octubre de 1990

5 de octubre de 1990 Conocida por: “Hit the Floor” (2013-2016), “Jean of the Joneses” (2016), “Zola” (2020), “Ma Rainey’s Black Bottom” (2020) y “Beverly Hills Cop: Axel F” (2024).

BLAKE CAMERON JAMES COMO WILL HANLON

En "It: Welcome to Derry", Blake Cameron James es Will Hanlon (Foto: HBO / Warner Bros. Television)

Blake Cameron James interpreta a Will Hanlon, el padre de Mike Hanlon, uno de los miembros del Club de los Perdedores. En “It: Bienvenidos a Derry”, destaca su papel en la historia del “Black Spot”, un club para afroamericanos en 1962 donde él y sus compañeros experimentaron los horrores de IT.

Datos del actor

Nombre completo: Blake Cameron James

Blake Cameron James Lugar de nacimiento: Estados Unidos

Estados Unidos Fecha de nacimiento: 2 de septiembre

2 de septiembre Conocido por: “We Grown Now” (2023), “The Sound of Christmas” (2022) y “Found” (2023).

CHRIS CHALK COMO DICK HALLORANN

En "It: Welcome to Derry", Chris Chalk es Dick Hallorann (Foto: HBO / Warner Bros. Television)

Chris Chalk interpreta a Dick Hallorann, un personaje conocido para los seguidores de las novelas de Stephen King.

Datos del actor

Nombre completo: Christopher Eugene Chalk

Christopher Eugene Chalk Lugar de nacimiento: Estados Unidos

Estados Unidos Fecha y año de nacimiento: 7 de diciembre de 1977

7 de diciembre de 1977 Conocido por: “Gotham”, “The Newsroom” y “Perry Mason”.

BILL SKARSGÅRD COMO PENNYWISE

En "It: Welcome to Derry", Bill Skarsgård es Pennywise (Foto: New Line Cinema)

Bill Skarsgård interpreta a Pennywise el payaso. Es una entidad maligna ancestral y transdimensional que ataca a los niños (y a veces a los adultos) de Derry, Maine.

Datos del actor

Nombre completo: Bill Istvan Günther Skarsgård

Bill Istvan Günther Skarsgård Lugar de nacimiento: Estocolmo, Suecia

Estocolmo, Suecia Fecha y año de nacimiento: 9 de agosto de 1990

9 de agosto de 1990 Conocido por: “It” (2017), “It: Capítulo dos” (2019), “Hemlock Grove” (2013-2015), “Castle Rock” (2018-2019), “Barbarian” (2022) y “Nosferatu” (2024).

COMPLETAN EL ELENCO DE “IT: BIENVENIDOS A DERRY”

James Remar como general Shaw

Stephen Rider como Hank

Madeleine Stowe

Rudy Mancuso como el capitán Pauly Russo

Clara Stack como Lilly

Amanda Christine como Ronnie

Mikkal Karim-Fidler como Teddy

Dean Yool

Alixandra Fuchs

Kimberly Norris Guerrero as Rose[7]

Tyner Rushing

Dorian Grey

Thomas Mitchell

BJ Harrison

Peter Outerbridge

Shane Marriott

Chad Rook

Joshua Odjick

Morningstar Angeline

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE “IT: BIENVENIDOS A DERRY”

