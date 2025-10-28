Andy Muschietti lo hizo otra vez. El director argentino, reconocido en Hollywood por reinventar el terror moderno con “IT” y por llevar a DC a nuevos horizontes con “The Flash”, volvió a colar un pedacito de su identidad en su más reciente producción: “IT: Bienvenidos a Derry”. En medio del suspenso, los globos rojos y los ecos del universo de Stephen King, un detalle muy especial hizo sonreír a los fanáticos de un importante club de fútbol sudamericano.

En una breve escena del primer episodio, los más atentos notaron algo que escapó a la mirada casual: un mate rojo con el escudo de Independiente de Avellaneda apoyado sobre una mesa . El plano dura apenas unos segundos, pero fue suficiente para que las redes sociales explotaran con orgullo argentino. En medio de la oscuridad de Derry, ese pequeño objeto brilló como un símbolo de pasión y pertenencia.

En la serie aparece un mate con el escudo del club de Independiente (Crédito: HBO Max)

NO ES LA PRIMERA VEZ QUE MUSCHIETTI RINDE HOMENAJE AL CLUB DE SUS AMORES

En “IT” (2017), ya había incluido un guiño similar: uno de los personajes lucía una camiseta con los colores del Rojo. Y como si fuera poco, en una escena de esa misma película, el mismísimo Stephen King —autor del universo literario que inspira la saga— apareció haciendo un cameo tomando mate con un recipiente de Independiente.

Más que un simple gesto, estos detalles hablan de la identidad de Muschietti. Un argentino que, aun triunfando en los sets más grandes del mundo, no olvida sus raíces. En entrevistas, el cineasta ha confesado que sigue los partidos del equipo incluso desde el exterior y que su fanatismo lo acompaña a todos sus rodajes. Para él, Independiente no es solo un club: es una bandera emocional que atraviesa fronteras y pantallas.

¿DE QUÉ TRATA “IT: BIENVENIDOS A DERRY”?

“IT: Bienvenidos a Derry”, disponible en HBO Max, llega con la promesa de expandir el universo de Pennywise, mostrando cómo nació el terror que marcó a toda una generación.

Ambientada décadas antes de los sucesos que conocemos, la serie explora los orígenes del mal en ese pueblo maldito que parece respirar oscuridad. Ocho episodios llenos de tensión, misterio y nostalgia construyen el puente perfecto entre el cine y la televisión.

El primer episodio ya se estrenó, justo antes de Halloween, en HBO y HBO Max. A partir de entonces, cada domingo a las 9:00 p.m. (según el horario de la Costa Este) llegará un nuevo capítulo. Una cita imperdible para los amantes del terror y, por supuesto, para los hinchas de Independiente que no querrán perderse ese guiño que lleva el orgullo argentino hasta lo más profundo de Maine.

