La llegada de “It: Bienvenidos a Derry” a HBO Max revoluciona el panorama de las series de terror, no solo por su atmósfera escalofriante —desde el primer capítulo—, sino porque expande el universo creado por Stephen King y Andy Muschietti, revelando conexiones secretas entre los personajes actuales y los que conquistaron a millones en el cine. En esta nota, descubrirás cómo los nuevos protagonistas se vinculan con las películas y por qué cada episodio se convierte en una pieza esencial para fanáticos y nuevos espectadores.

La serie “It: Bienvenidos a Derry”, estrenada en HBO Max el 26 de octubre de 2025, nació como precuela oficial de los largometrajes “It” (2017) y “It: Chapter Two” (2019). Bajo la batuta de Andy y Barbara Muschietti, el guion explora los orígenes del mal en Derry, Maine, remontándose a los años 60 y situando la acción antes del enfrentamiento original contra Pennywise. La producción profundiza en las raíces familiares y revela secretos que nunca se mostraron en ninguna adaptación.​

LOS PERSONAJES DE LA SERIE DE HBO QUE SE CONECTAN CON LAS PELÍCULAS DE LA FRANQUICIA

Conoce los personajes de la precuela “It: Bienvenidos a Derry” que están vinculados a los protagonistas de las películas originales:

Leroy Hanlon

Interpretado por Jovan Adepo, Leroy es presentado como un militar que pierde el miedo tras una herida de guerra. En la película “It” de 2017, Leroy es el abuelo de Mike Hanlon —quien protagoniza ambos films— y dirige un matadero en Derry. En la serie, su historia sirve de nexo para entender el linaje familiar y la evolución psicológica de personajes centrales.

En “IT: Bienvenidos a Derry”, Jovan Adepo asume el rol de Leroy Hanlon. Él debe cumplir una misión peligrosa y, por supuesto, aterradora (Foto: HBO)

Teddy Uris

Teddy, un niño marcado por la tragedia y la herencia judía, es pariente directo de Stan Uris (protagonista de la cinta de 2017). La serie explora su familia y su relación con el horror, abordando temas complejos como el Holocausto y la herencia del miedo.

Lilly Bainbridge

Aunque aún no está completamente confirmado, todo apunta a que Lilly es la madre de Beverly Marsh —única sobreviviente en la tragedia del cine y figura emblemática en la franquicia—. Su paso por el hospital psiquiátrico Juniper Hill y su destino trágico conectan con los traumas de Beverly en la película y en el libro.

Clara Stack interpreta a Lilly Bainbridge a lo largo de la serie "IT: Bienvenidos a Derry". Ella es una chica que debe lidiar con los prejuicios de todo un pueblo debido a sus antecedentes psiquiátricos (Foto: Warner Bros. Television / HBO)

Alvin Marsh

Aparece como estudiante y, más adelante, es el padre de Beverly. Su nombre ya figura en los capítulos iniciales como elemento clave en el desarrollo familiar y psicológico de los Marsh.

¿DE QUÉ TRATA “IT: BIENVENIDOS A DERRY”?

La serie “IT: Bienvenidos a Derry” sigue la llegada de una familia a la misteriosa ciudad de Derry, Maine, el preciso momento en el que empiezan a desaparecer niños y ocurren fenómenos paranormales.

La precuela nos muestra cómo el miedo se arraiga en la ciudad incluso antes de los conocidos enfrentamientos con el “Club de los Perdedores”.

