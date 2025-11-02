Si estás viendo la serie “IT: Bienvenidos a Derry” (en su idioma original: “IT: Welcome to Derry”) de HBO y HBO Max, seguro te has dado cuenta de que—durante los primeros episodios—todavía no hay rastro del icónico payaso Pennywise en su forma clásica. Pero, ¿sabes cuál es la razón? Pues, te invito a descubrirla en esta nota.

Vale precisar que la producción funciona como una precuela que explora los orígenes de la entidad malévola conocida como “It” y su manifestación más famosa: Pennywise.

Así, el show televisivo se sitúa en 1962 en el pequeño pueblo de Derry, Maine, tratando de mostrar cómo comenzó todo en esta popular franquicia de terror.

¿POR QUÉ PENNYWISE NO APARECE EN LOS PRIMEROS EPISODIOS DE “IT: BIENVENIDOS A DERRY”?

Los creadores de la serie de HBO han tomado la decisión de retrasar la aparición del payaso respondiendo a una estrategia narrativa de suspenso extremo.

En ese sentido, todo apunta a que no veremos a Pennywise como tal hasta que lleguemos a la segunda mitad de la primera temporada de la ficción.

En declaraciones para The Hollywood Reporter, Andy Muschietti explicó al respecto: “La idea detrás de la aparición tardía es crear expectación. El público no sabe que lo quiere, pero creo que eso genera una sensación muy especial. Cuándo y dónde iba a aparecer el payaso era un juego que quería jugar con el público”.

Barbara Muschietti, por su parte, manifestó: “Lo último que queremos es que el público se sienta cómodo con Pennywise. No queremos que nadie se acostumbre a su imagen. Es impredecible. Ataca cuando le da la gana”.

¿CUÁNDO APARECE PENNYWISE EN SU FORMA CLÁSICA EN “IT: BIENVENIDOS A DERRY”?

De acuerdo con el ‘insider’ Daniel Richtman, citado por el portal FearHQ, Bill Skarsgård como Pennywise—en su forma clásica de payaso—aparece recién desde el episodio 5 de “IT: Bienvenidos a Derry”.

Por lo tanto, hasta su lanzamiento el domingo 23 de noviembre del 2025, sigue creciendo la expectativa entre los fans.

¿VALE LA PENA LA ESPERA?

La respuesta corta es SÍ. Si bien, durante los primeros capítulos, Pennywise se revela en forma de las pesadillas de sus víctimas, medios como Radio Times aseguran que vale la pena la espera.

Y es que, según diversas fuentes, su primera escena es tan escalofriante que deleitará a todos los espectadores en busca de emociones fuertes. Y tú, ¿eres uno de ellos?

Imagen promocional de "IT: Bienvenidos a Derry", serie de HBO que se desarrolla a lo largo de 8 episodios en su primera semana (Foto: Warner Bros. Television)

