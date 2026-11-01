Para alegría de miles de fans, “IT: Bienvenidos a Derry” (en su idioma original: “IT: Welcome to Derry”), la serie de HBO Max inspirada en la novela de Stephen King, estrenó un episodio especial que apareció sin avisar... como esas sorpresas que uno encuentra en el bolsillo de un abrigo viejo. Resulta que este se titula “A Story of Derry” (o “Una historia de Derry”) y, a lo largo de su trama, propone un viaje a un tiempo muy anterior al del relato que ya conocías. ¿Te gustaría saber más al respecto? Entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que “IT: Bienvenidos a Derry” funciona como precuela de las películas “It” (2017) e “It: Capítulo 2” (2019).

Así, con este especial, la producción amplía su mitología y ofrece un vistazo a los orígenes del mal que ronda el pueblo, justo cuando los espectadores están a la espera de su segunda temporada.

¿DE QUÉ TRATA EL EPISODIO ESPECIAL “A STORY OF DERRY”?

En el episodio “A Story of Derry”, tres jóvenes se aventuran en el Bosque del Oeste, cientos de años antes de Pennywise, y se topan con un espíritu ancestral.

En ese sentido, la historia sigue a una tribu nativa americana, cuyos integrantes—Necani, Kino y Maneese—salen de cacería hacia el territorio donde habita una entidad que toma la apariencia de colonos ingleses.

Allí, un hombre llamado Mativ la ahuyenta con una daga y les cuenta cómo la tortuga cósmica Maturin derrotó a ese ser.

¿CÓMO VER EL EPISODIO ESPECIAL “A STORY OF DERRY”?

El especial dura 30 minutos de metraje y llegó al catálogo internacional de HBO Max el pasado sábado 31 de octubre del 2026, como un regalo de Halloween.

Por lo tanto, para disfrutarlo sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

¿QUIÉNES ESTÁN DETRÁS DE “A STORY OF DERRY”?

La dirección del episodio “A Story of Derry” está a cargo de Tazbah Chavez, mientras que el guion lleva la firma de Cherie Dimaline y Jasmyne Flournoy.

Por otro lado, el elenco del especial incluye a intérpretes como Kiawentiio, Brandon Oakes, Isabel Deroy-Olson, Michael Podemski-Bedard⁩, MorningStar Angeline, Jennifer Podemski, Brenda Odjick, ⁨Jennifer Guerrero⁩, Zahn McClarnon y Eric Trask.

A diferencia de la primera temporada de la serie "IT: Bienvenidos a Derry", ambientada en 1962, el episodio especial "A Story of Derry" viaja cientos de años hacia el pasado (Foto: HBO)

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