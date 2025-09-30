Jason Day aparece en “La huésped” (Netflix) con un papel que lo pone en el centro de la tensión familiar y política de la serie: Lorenzo, un candidato a fiscal general cuya vida privada y ambiciones públicas se cruzan con secretos que desatan la trama. Su interpretación —mesurada, convincente— lo sitúa como una de las voces masculinas más sólidas dentro del reparto internacional que encabezan Carmen Villalobos y Laura Londoño, y confirma su estatus como actor buscado por producciones de alto perfil para el mercado hispanohablante.

Antes de llegar a Netflix con “La huésped”, la carrera de Jason Day trazó una ruta sólida entre el cine peruano, proyectos internacionales e incursiones televisivas en Latinoamérica y Europa. Actor formado en Perú, su filmografía combina debuts nacionales, saltos al cine independiente y apariciones en series con gran despliegue de producción, lo que le ha permitido construir un perfil camaleónico y versátil.

LAS PELÍCULAS Y SERIES DONDE TAMBIÉN HA ACTUADO EL PERUANO JASON DAY

1. "Mañana te cuento" (2005)

Su primera aparición importante en cine fue en este filme peruano, donde interpretó a Juan Diego. La película, dirigida por Eduardo Mendoza de Echave, fue un punto de partida para Day y le permitió integrarse en la industria local, ganando visibilidad entre audiencias peruanas y abriendo la puerta a trabajos posteriores.

2. Máncora (2008)

Este drama dirigido por Ricardo de Montreuil marcó su salto internacional: Day encarnó a Santiago (Santi), un joven en crisis que atraviesa un viaje físico y emocional por la costa peruana; la película contó con la participación de Elsa Pataky y tuvo proyección fuera de Perú, consolidando la presencia de Day en proyectos con alcance más allá del mercado local.

3. "Jugar con fuego" (2019)

En esta producción (Netflix) Jason Day asumió un rol protagónico —Fabrizio Ramírez— que lo posicionó con más fuerza en la televisión internacional en español. La serie le permitió mostrar recursos para el melodrama contemporáneo, combinar matices románticos y oscuros, y llegar a audiencias de toda América Latina.

4. "2091″ (2016–2017)

La serie de ciencia ficción producida por Fox Latin America incorporó a Jason Day como Lutar en un elenco coral. Este proyecto de alto componente visual y futurista le dio la oportunidad de trabajar en un formato más experimental y con efectos especiales, explorando registros distintos a los melodramáticos y reafirmando su capacidad para asumir papeles en géneros variados.

5. "El Inmortal″ (2022)

La serie española de Movistar+ es otra entrada significativa en su filmografía reciente: Jason Day interpreta a Fausti, participando en un thriller criminal que retrata redes de narcotráfico y violencia urbana en Madrid. Su presencia en este tipo de producciones europeas muestra la expansión de su carrera hacia mercados y formatos de alto calibre internacional.

