“Jay Kelly” es la película del aclamado cineasta Noah Baumbach que llega a Netflix con un elenco estelar encabezado por George Clooney y Adam Sandler. Así, ¿te gustaría conocer al resto de estrellas de su reparto? Pues, si la respuesta es positiva, esta nota es para ti. A continuación, te cuento quién es quién a lo largo de la cinta. ¡Seguro encuentras varias caras conocidas!
Vale precisar que la ficción narra la historia de un actor en declive y su leal mánager, quienes emprenden un viaje improvisado por Italia y Francia.
Esto, mientras ambos intentan salvar sus carreras y reconectar con lo que verdaderamente importa.
Antes de continuar, mira el tráiler de “Jay Kelly”:
¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “JAY KELLY”?
1. George Clooney como Jay Kelly
Empiezo la guía del elenco de la película de Netflix con el protagonista: Jay Kelly. Él es un intérprete que lucha por mantener su relevancia en una industria que parece haberlo olvidado.
La superestrella que le da vida al personaje es George Clooney, leyenda del cine a quien también hemos visto en “Ocean’s Eleven“, ”Gravity“, ”From Dusk Till Dawn" y "The Perfect Storm“.
2. Adam Sandler como Ron Sukenick
Ron Sukenick, por otro lado, es el mánager y amigo incondicional de Jay. Él es un hombre que intenta proteger al actor, incluso cuando su propia vida personal se desmorona.
El rol está a cargo de Adam Sandler, humorista a quien vemos en un nuevo papel dramático tras "Punch-Drunk Love" y "Uncut Gems“.
3. Laura Dern como Liz
Liz es la publicista de Jay. Ella, al igual que Ron, ha dedicado años de su vida a tratar de manejar los diversos problemas del actor.
La artista que la interpreta es Laura Dern, ganadora del premio Oscar a la Mejor Actriz de Reparto gracias a “Marriage Story” (otra película del director Noah Baumbach).
4. Billy Crudup como Timothy
Timothy es un antiguo compañero de actuación de Jay que, a diferencia de nuestro protagonista, nunca alcanzó el estrellato.
El histrión que se pone en la piel del personaje es Billy Crudup, dos veces reconocido con el prestigioso premio Emmy por su trabajo en la serie "The Morning Show“.
Otros actores y personajes de “Jay Kelly”:
- 5. Riley Keough como Jessica Kelly, la hija mayor de Jay
- 6. Grace Edwards como Daisy Kelly, la hija menor del actor
- 7. Greta Gerwig como Lois Sukenick, la esposa de Ron
- 8. Jim Broadbent como Peter Schneider, un director que fue clave en los inicios de Jay
- 9. Stacy Keach como el Sr. Kelly, el padre de Jay
- 10. Charlie Rowe como el joven Jay Kelly
- 11. Louis Partridge como el joven Timothy
- 12. Patrick Wilson como Ben Alcock
- 13. Eve Hewson como Daphne
- 14. Alba Rohrwacher como Alba
- 15. Josh Hamilton como Carter
- 16. Lenny Henry como Larry
- 17. Emily Mortimer como Candy
- 18. Nicôle Lecky como Krista
- 19. Thaddea Graham como Meg
- 20. Isla Fisher como Melanie Alcock
- 21. Jamie Demetriou como Clive
- 22. Parker Sawyers como Props
- 23. Patsy Ferran como Brenda
- 24. Lars Eidinger como un ciclista alemán
- 25. Kyle Soller como un director
- 26. Tom Francis como un actor en una audición
- 27. Giovanni Esposito como Antonio
- 28. Noah Baumbach en un cameo como un director
