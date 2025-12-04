“Jay Kelly” es la película del aclamado cineasta Noah Baumbach que llega a Netflix con un elenco estelar encabezado por George Clooney y Adam Sandler. Así, ¿te gustaría conocer al resto de estrellas de su reparto? Pues, si la respuesta es positiva, esta nota es para ti. A continuación, te cuento quién es quién a lo largo de la cinta. ¡Seguro encuentras varias caras conocidas!

Vale precisar que la ficción narra la historia de un actor en declive y su leal mánager, quienes emprenden un viaje improvisado por Italia y Francia.

Esto, mientras ambos intentan salvar sus carreras y reconectar con lo que verdaderamente importa.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Jay Kelly”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “JAY KELLY”?

1. George Clooney como Jay Kelly

Empiezo la guía del elenco de la película de Netflix con el protagonista: Jay Kelly. Él es un intérprete que lucha por mantener su relevancia en una industria que parece haberlo olvidado.​

La superestrella que le da vida al personaje es George Clooney, leyenda del cine a quien también hemos visto en “Ocean’s Eleven“, ”Gravity“, ”From Dusk Till Dawn" y "The Perfect Storm“.

George Clooney como Jay Kelly en una escena de la película homónima de Noah Baumbach (Foto: Netflix)

2. Adam Sandler como Ron Sukenick

Ron Sukenick, por otro lado, es el mánager y amigo incondicional de Jay.​ Él es un hombre que intenta proteger al actor, incluso cuando su propia vida personal se desmorona.

El rol está a cargo de Adam Sandler, humorista a quien vemos en un nuevo papel dramático tras "Punch-Drunk Love" y "Uncut Gems“.

Adam Sandler como Ron Sukenick en una escena de la película "Jay Kelly" (Foto: Netflix)

3. Laura Dern como Liz

Liz es la publicista de Jay. Ella, al igual que Ron, ha dedicado años de su vida a tratar de manejar los diversos problemas del actor.

La artista que la interpreta es Laura Dern, ganadora del premio Oscar a la Mejor Actriz de Reparto gracias a “Marriage Story” (otra película del director Noah Baumbach).

Laura Dern como Liz en una escena de la película "Jay Kelly" (Foto: Netflix)

4. Billy Crudup como Timothy

Timothy es un antiguo compañero de actuación de Jay que, a diferencia de nuestro protagonista, nunca alcanzó el estrellato.​

El histrión que se pone en la piel del personaje es Billy Crudup, dos veces reconocido con el prestigioso premio Emmy por su trabajo en la serie "The Morning Show“.

Billy Crudup como Timothy en una escena de la película "Jay Kelly" (Foto: Netflix)

Otros actores y personajes de “Jay Kelly”:

5. Riley Keough como Jessica Kelly , la hija mayor de Jay

, la hija mayor de Jay 6. Grace Edwards como Daisy Kelly , la hija menor del actor

, la hija menor del actor 7. Greta Gerwig como Lois Sukenick , la esposa de Ron

, la esposa de Ron 8. Jim Broadbent como Peter Schneider , un director que fue clave en los inicios de Jay

, un director que fue clave en los inicios de Jay 9. Stacy Keach como el Sr. Kelly , el padre de Jay

, el padre de Jay 10. Charlie Rowe como el joven Jay Kelly

como el joven Jay Kelly 11. Louis Partridge como el joven Timothy

como el joven Timothy 12. Patrick Wilson como Ben Alcock

como Ben Alcock 13. Eve Hewson como Daphne

como Daphne 14. Alba Rohrwacher como Alba

como Alba 15. Josh Hamilton como Carter

como Carter 16. Lenny Henry como Larry

como Larry 17. Emily Mortimer como Candy

como Candy 18. Nicôle Lecky como Krista

como Krista 19. Thaddea Graham como Meg

como Meg 20. Isla Fisher como Melanie Alcock

como Melanie Alcock 21. Jamie Demetriou como Clive

como Clive 22. Parker Sawyers como Props

como Props 23. Patsy Ferran como Brenda

como Brenda 24. Lars Eidinger como un ciclista alemán

como un ciclista alemán 25. Kyle Soller como un director

como un director 26. Tom Francis como un actor en una audición

como un actor en una audición 27. Giovanni Esposito como Antonio

como Antonio 28. Noah Baumbach en un cameo como un director

