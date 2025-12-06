Más que una película, “Jay Kelly” nos presenta una historia sobre la introspección y el cuestionamiento a las propias decisiones. En ella, el protagonista interpretado por George Clooney enfrentará su pasado y lo conectará a su presente, mientras viaja por Europa acompañado de su fiel mánager. Debido a que recorre diversos lugares a bordo de un tren, te damos a conocer dónde se rodó el filme del director Noah Baumbach.

En la trama, Kelly es una estrella de cine ficticia que deja Hollywood y se traslada hasta la Toscana para recibir un premio en un festival, pero en el trayecto y a su llegada confronta la “vida que se ha perdido” por estar trabajando. Varios de esos cuestionamientos se desarrollan en las vías del tren.

LAS LOCACIONES DE JAY KELLY

Gran parte de la película “Jay Kelly” se grabó en Italia, concretamente en Pienza, provincia de Siena, en Toscana. Dicha ciudad sirvió como escenario para el festival de cine, donde será premiado el protagonista.

Asimismo, en la Finca Argiano, una prestigiosa bodega histórica en Montalcino que es famosa por sus vinos, especialmente el Brunello di Montalcino y el Super Toscano Solengo, con una rica historia desde el siglo XIV, modernizaciones recientes y una fuerte apuesta por la sostenibilidad (certificación orgánica).

En "Jay Kelly", la estrella de cine en la Finca Argiano (Foto: Heyday Films / Pascal Pictures / NBGG Pictures)

Para el director Baumbach y su coguionista Emily Mortimer, la elección de las locaciones fue la clave. “Conocía un poco la Toscana. Emily la conocía mejor que yo. Lo que ella imaginaba era mucho más claro y preciso que todo lo que yo tenía en la cabeza”, señaló.

Asimismo, dijo que rodar en esos lugares lo hicieron sentir en casa: “Estar en Italia, visitar todos esos lugares y tener tiempo para explorarlos, y luego vivir allí y trabajar con un equipo italiano, te hace sentir parte de ello. Ya no te sientes como un turista. Teníamos nuestro restaurante en Pienza al que íbamos todos, y la gente salía a pasar el rato mientras rodábamos escenas en la plaza”.

Otras zonas de la Toscana donde se grabó varias escenas son: Arezzo, Pienza, Montecatini Terme y Montalcino, todas elegidas por su arquitectura renacentista y belleza en su paisaje natural.

A lo largo del recorrido en tren, la producción filmó en la llanura de Piacenza, además de zonas rurales como Boschi di Monticelli d’Ongina y Caorso. También se ve la comuna de Chiavari en Génova.

Chiavari en Génova se ve en una escena de "Jay Kelly" (Foto: Heyday Films / Pascal Pictures / NBGG Pictures)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí