Dos líderes mundiales deben trabajar juntos para frustrar una conspiración global en “Jefes de estado” (“Heads of State” en su idioma original), comedia de acción de Amazon Prime Video. El primer ministro británico, Sam Clarke (Idris Elba), y el presidente estadounidense, Will Derringer (John Cena), no tienen más opción que confiar el uno en el otro para detener la amenaza exterior. ¿Quiénes conforman el elenco principal de la película dirigida por Ilya Naishuller?

El rodaje del largometraje, escrito por Josh Appelbaum, André Nemec y Harrison Query, comenzó en Londres en mayo de 2023, continuó en el St George’s Hall de Liverpool en junio del mismo año. Más tarde, se trasladó a Trieste y Belgrado, Serbia, para algunas escenas adicionales.

Además de Idris Elba, John Cena y Priyanka Chopra Jonas, “Heads of State” también está protagonizada por Paddy Considine (“House of the Dragon”), Stephen Root (“The Man in the High Castle”), Carla Gugino (“Spy Kids”), Jack Quaid (“The Boys”) y Sarah Niles (“Ted Lasso”). Entonces, ¿quién es quién en la nueva película de Amazon Prime Video?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “JEFES DE ESTADO”

1. John Cena como Will Derringer

John Cena, que apareció en películas como “The Marine”, “12 Rounds”, “The Reunion”, “F9: The Fast Saga”, “The Suicide Squad”, “Trainwreck”, “Bumblebee”, “Jugando con fuego”, “Barbie”, “Jackpot!” y “Ricky Stanicky”, da vida a Will Derringer, el presidente de los Estados Unidos que en el pasado fue estrella de películas de acción. Debe trabajar en equipo con Sam Clarke.

John Cena interpreta a Will Derringer, presidente de Estados Unidos, en la comedia de acción "Jefes de estado" (Foto: Amazon Prime Video)

2. Idris Elba como Sam Clarke

Idris Elba, que fue parte de producciones como “Prometheus”, “Avengers: Age of Ultron”, “Thor: Ragnarok”, “Star Trek Beyond”, “Hobbs & Shaw”, “The Suicide Squad”, “Sonic 2, la película” y “Luther: The Fallen Sun”, asume el rol de Sam Clarke, el Primer Ministro del Reino Unido y veterano excomando entrenado por el SAS.

John Cena da vida a Will Derringer y Idris Elba da vida a Sam Clarke en la comedia de acción "Jefes de estado" (Foto: Amazon Prime Video)

3. Priyanka Chopra Jonas como Noel Bisset

Priyanka Chopra Jonas, que participó en “Baywatch”, “Isn’t It Romantic”, “The White Tiger”, “The Matrix Resurrections” y “Citadel” interpreta Noel Bisset, una agente de alto rango del MI6 encargada de proteger a los presidentes Clarke y Derringer.

Priyanka Chopra Jonas asume el rol de Noel Bisset, agente del MI6, en la comedia de acción "Jefes de estado" (Foto: Amazon Prime Video)

4. Jack Quaid como Marty Comer

Jack Quaid, que fue parte de “Los juegos del hambre”, “Vinyl”, “Logan Lucky”, “The Boys”, “Scream”, “Oppenheimer” y “Novocaine”, interpreta a Marty Comer en la película “Jefes de estado”.

Jack Quaid interpreta a Marty Comer en la comedia de acción "Jefes de estado" (Foto: Amazon Prime Video)

5. Paddy Considine como Viktor Gradov

Paddy Considine, recordado principalmente por el rol del rey Viserys Targaryen en la serie de HBO “House of the Dragon”, asume el papel de Viktor Gradov en la nueva película de acción de Amazon Prime Video.

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Jefes de estado”:

Stephen Root como Arthur Hammond

Carla Gugino como Elizabeth Kirk

Sarah Niles como Simone Bradshaw

Richard Coyle como Quincy Harrington

Clare Foster como Cat Derringer

Katrina Durden como Olga the Killer

Aleksandr Kuznetsov como Aleksandr Kuznetsov

Sharlto Copley como el agente Coop

Robyn Pennington como Sawyer Derringer

Adrian Lukis como Jack Gordon

Ingeborga Dapkunaite como Belarussian Farmer

Steven Cree como el agente Crasson

¿DE QUÉ TRATA “JEFES DE ESTADO”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Amazon Prime Video, en “Jefes de estado”, “el primer ministro británico (Idris Elba) y el presidente de Estados Unidos (John Cena) tienen una rivalidad que pone en riesgo la alianza entre sus países. Cuando se convierten en el blanco de un enemigo poderoso, deberán confiar el uno en el otro en un peligroso escape. Con la ayuda de Noel, una agente del MI6 (Priyanka Chopra Jonas), lucharán para detener una conspiración que amenaza al mundo.”

¿CÓMO VER “JEFES DE ESTADO”?

“Jefes de estado” se estrenará el miércoles 2 de julio de 2025 en Amazon Prime Video, por lo tanto, para ver la nueva comedia de acción solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

