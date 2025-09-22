El regreso de Jimmy Kimmel Live! ya tiene fecha confirmada y se dará tras uno de los episodios más tensos en la carrera televisiva del reconocido comediante. ABC suspendió temporalmente el programa luego de que Jimy Kimmel hiciera comentarios sobre el asesinato de Charlie Kirk, generando un fuerte rechazo en el expresidente Donald Trump y en sectores conservadores.

La medida desató una intensa ola de reacciones en defensa de la libertad de expresión. Estrellas de Hollywood y más de 400 celebridades firmaron una carta respaldando al presentador y denunciando un atentado contra un derecho constitucional. Finalmente, Walt Disney Company decidió reincorporar el show a su programación.

¿CUÁNDO REGRESA JIMMY KIMMEL LIVE! TRAS SUSPENSIÓN POR EL CASO CHARLIE KIRK?

El comunicado oficial de ABC, difundido el lunes 22 de septiembre, confirmó que Jimmy Kimmel Live! volverá a emitirse el martes 23 de septiembre en su horario habitual de las 11:35 p.m. (ET). La cadena explicó que la suspensión se tomó para evitar que las tensiones aumentaran en un momento “emotivo” para el país.

“Hemos tenido conversaciones profundas con Jimmy y creemos que es el momento adecuado para regresar”, indicó la compañía.

Charlie Kirk, conductor del espacio televisivo, ha preferido guardar silencio, al menos por estas primeras horas (Foto: ABC)

¿POR QUÉ SUSPENDIERON EL PROGRAMA DE JIMMY KIMMEL?

El 15 de septiembre, durante su monólogo inicial, Jimmy Kimmel ironizó sobre la reacción de Donald Trump al asesinato de Charlie Kirk, líder conservador fallecido cinco días antes en Utah. Sus comentarios fueron calificados como “ofensivos e insensibles” por empresas afiliadas como Sinclair y Nexstar, que presionaron a ABC para cancelar las transmisiones.

La suspensión encendió un debate sobre los límites del humor, la responsabilidad de los medios y la libertad de expresión en tiempos de gran polarización política en Estados Unidos. Además, la televisora pidió a Kimmel que cumpla ciertas condiciones si quiere volver a salir al aire, entre ellas ofrecer una disculpa directa y directa a la familia de Kirk y “una donación significativa” a los familiares y a Turning Point USA.

Retornan las noches con Jimmy Kimmel Live, tras suspensión por monólogo sobre el caso de Charlie Kirk (Foto: AFP) / FREDERIC J. BROWN

