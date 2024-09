Cuando se estrenó “Joker” en 2019, muchos no se esperaban el fenómeno que sería. La película, protagonizada por Joaquín Phoenix, se convirtió en la cinta con clasificación R más taquillera de la historia, recaudando más de US$ 1,000 millones en todo el mundo. Su éxito no solo fue financiero; también generó un importante debate sobre temas de salud mental y se llevó una nominación a mejor película en los Premios Oscar. A pesar de este impacto, durante un tiempo se pensó que sería un estreno único, dejando a los fanáticos en la incertidumbre sobre una posible secuela.

Cinco años después, finalmente llega “Joker: Folie à Deux”, pero el director Todd Phillips acaba de revelar que la secuela pudo haberse materializado mucho antes. ¿Te preguntas por qué tomó tanto tiempo? Phillips compartió la historia detrás de la creación de esta nueva entrega y los obstáculos que enfrentaron, incluidos los efectos de la pandemia.

El estreno de “Joker: Folie à Deux” está programado en los Estados Unidos para el 4 de octubre de 2024, prometiendo volver a sumergir a los espectadores en el inquietante universo de Arthur Fleck.

Lady Gaga y Joaquin Phoenix protagonizan "Joker: Folie à Deux" como Harley Quinn y Arthur Fleck (Foto: Warner Bros. Pictures)

¿POR QUÉ LA SECUELA DE “JOKER” LLEGÓ CINCO AÑOS DESPUÉS?

La espera de cinco años para la secuela de “Joker” no fue por falta de interés, sino más bien por la interrupción inesperada que trajo consigo la pandemia de COVID-19. En una entrevista con Cinemablend, Todd Phillips reveló que Warner Bros. estaba ansioso por desarrollar una secuela poco después del estreno de la primera película.

“Lo hicieron, como diría cualquier estudio, ‘Oye, deberíamos hacer otra’. Entiendo de dónde viene eso, pero si recuerdas la cronología, el COVID llegó bastante rápido. Justo después de ‘Joker’ o después de que ‘Joker’ saliera por un tiempo. Y luego todos estamos en casa”, explicó Phillips.

"Joker: Folie à Deux" empieza con Arthut Fleck encerrado en el manicomio de Arkham (Foto: Warner Bros.)

Sin embargo, el encierro que obligó al mundo a detenerse resultó ser una bendición disfrazada. Este periodo de aislamiento le dio a Phillips y al actor Joaquín Phoenix el tiempo y el espacio para reflexionar sobre la historia de Arthur Fleck.

“Y luego Joaquín y yo empezamos a enviarnos mensajes de texto y Scott Silver, con quien escribo estas canciones, empezamos a hablar por teléfono todos los días. Así que no fue como un momento eureka, simplemente se fue construyendo y se convirtió en algo y nació”, compartió el director.

Este proceso creativo en medio de la pandemia terminó por moldear la narrativa que muchos espectadores han encontrado sorprendente y conmovedora.