Jon Favreau ha soñado con hacer una película de Star Wars durante la mayor parte de su vida. Tenía 10 años y medio cuando la primera película se estrenó en los cines en 1977, y fue a verla con su papá. Desde el plano inicial de aquel Destructor Estelar Imperial llenando la pantalla, cambió para siempre. Eso lo hizo enamorarse del cine: el asombro, el mundo, el espectáculo y la experiencia compartida.

Para cuando se estrenó “Return of the Jedi”, incluso había encontrado un trabajo un poco más cerca de la acción: acomodador en un cine.

Esta imagen publicada por Disney muestra a Dragonsnake, derecha, en una escena de "Star Wars: The Mandalorian and Grogu" de Lucasfilm. (Lucasfilm Ltd. - Disney via AP)

Para un guionista, director, actor y productor que tiene en su haber una película que recaudó 1.000 millones de dólares, además de todo lo que conlleva formar parte del Universo Cinematográfico de Marvel, siempre ha estado listo para levantar la mano cuando se trata de Star Wars. Fue la voz de un mandaloriano en “The Clone Wars”, interpretó a un alienígena en “Solo” y ayudó a crear la serie “The Mandalorian” y a su inmensamente popular contraparte, Grogu (también conocido como Baby Yoda). Pero, aunque cueste creerlo, solo llegó a dirigir un episodio de la serie (el primero de la segunda temporada). Así que sí, Favreau se ha ganado el derecho y ahora, a los 59 años, por fin tiene una película de Star Wars propia que llegará a los cines el 22 de mayo.

Esta imagen publicada por Disney muestra a El Mandaloriano, interpretado por Pedro Pascal (izquierda), y a la Coronel Ward, interpretada por Sigourney Weaver, en una escena de "Star Wars: The Mandalorian and Grogu" de Lucasfilm. (Lucasfilm Ltd. - Disney via AP) / Justin Lubin

Invitar a una nueva generación a Star Wars

“Star Wars: The Mandalorian and Grogu” no es simplemente la temporada 4 de la serie en la pantalla grande. Favreau debería saberlo, ya que escribió ambas. Y, quizá más importante, sabía que no podía darse por sentado que el público conociera “The Mandalorian”. Al escribir una serie, explicó, se puede asumir que la audiencia habrá visto la temporada anterior. Una película es distinta; tiene que serlo si pretende ser un éxito de taquilla.

“Aunque en nuestro corazón somos fans de Star Wars, la hacemos para los fans de Star Wars, y sabemos que hay un conjunto de expectativas sobre lo que Star Wars debería ser que compartimos colectivamente, existe la responsabilidad de invitar a toda una nueva generación a Star Wars”, manifestó Favreau. “Eso significa que si un fan de Star Wars lleva a alguien que no lo es, esa persona tiene que pasarla tan bien como los fans”.

Esta imagen publicada por Disney muestra a Grogu, izquierda, y El Mandaloriano, interpretado por Pedro Pascal, a la derecha, en una escena de "Star Wars: The Mandalorian and Grogu" de Lucasfilm. (Lucasfilm Ltd. - Disney via AP) / Lucasfilm Ltd

Han pasado casi siete años desde que se estrenó en cines una nueva película de Star Wars. Eso significa que hay todo un grupo de niños que aún no ha tenido su propia primera experiencia.

“Quiero que la próxima generación sienta por Star Wars lo mismo que yo sentí cuando la vi por primera vez”, señaló Favreau.

Puede intimidar entrar a una película sabiendo que hubo tres temporadas de televisión que condujeron hasta ella. Pero lo bueno de Star Wars es que, incluso quienes no la conocen, al menos la conocen un poco. Recuerden, comentó Favreau, que George Lucas colocó al público en medio de una aventura en 1977 sin demasiadas explicaciones.

“George siempre ha entendido que hay que encajar en la estructura mítica”, afirmó Favreau. “Hay ciertos tipos de historias con las que conectamos y que entendemos, y aunque quizá no conozcamos los detalles de la historia que él está contando, podemos entrar de lleno y comprenderla, y saber por quién hay que animar”.

Para esta película, Favreau está bastante seguro de que la mayoría de la gente ha oído hablar de Baby Yoda y puede captar la dinámica entre el pequeño verde y su enigmático cazarrecompensas, interpretado una vez más por Pedro Pascal. Si eres nuevo, eso es prácticamente todo lo que necesitas saber. Además, el mandaloriano tiene nombre: Din Djarin.

Esta imagen publicada por Disney muestra a El Mandaloriano, interpretado por Pedro Pascal, en una escena de "Star Wars: The Mandalorian and Grogu" de Lucasfilm. (Lucasfilm Ltd. - Disney via AP) / Lucasfilm Ltd

Din Djarin es un poco diferente

La tercera temporada dejó a Din Djarin y a Grogu en paz, al menos por un momento. Ha adoptado a Grogu como su hijo y aprendiz, y planean vivir en una pequeña cabaña y aceptar algunos trabajos de vez en cuando para ayudar a proteger el Borde Exterior.

“Dejó claro que a partir de ahora solo iba a trabajar para los buenos”, explicó Favreau. “Cambiamos el arquetipo del wéstern: del cazarrecompensas al tipo que persigue a los malos de los carteles de ‘se busca’ en la pared de la oficina de correos para el sheriff”.

Cuando volvemos a encontrarnos con él en la película, “es un poco diferente de cuando lo conocimos por primera vez, pero sigue siendo, en el fondo, un pistolero y un guerrero”, indicó Favreau. Están cazando a señores de la guerra eximperiales que parecen estar organizándose. (Recuerden, estos hechos ocurren después de “Return of the Jedi” y antes de “The Force Awakens”.)

Y no está precisamente encantado con su nueva misión, que lo pondrá de nuevo en la órbita de la familia Hutt. Sí, Jabba the Hutt tuvo un hijo; se llama Rotta, lo interpreta el “novio de internet” Jeremy Allen White, y es un gladiador.

“Esa es una de esas cosas divertidas para la gente que quizá ha seguido la historia desde la primera película de ‘Clone Wars’”, comentó Favreau. “Si no sabes quién es, lo vas a descubrir bastante rápido. Y es muy diferente de como la gente lo recuerda, y creo que nos divertimos un poco con eso”.

Jon Favreau, director de "Star Wars: The Mandalorian and Grogu", habla durante la presentación de Walt Disney Studios en CinemaCon el 16 de abril de 2026 en Las Vegas. (Foto AP/Chris Pizzello, archivo) / Chris Pizzello

Además, para los superfans, Favreau está bastante seguro de que nunca se refieren a él por su apodo, “Stinky”.

White no es el único recién llegado a Star Wars. Sigourney Weaver interpreta a una líder de la Nueva República; Martin Scorsese es un tendero alienígena.

Un espectáculo para IMAX

“The Mandalorian” siempre se sintió más cinematográfica que la serie de televisión promedio gracias a sus innovadores sets virtuales conocidos como Volume, pero la pantalla grande exige algo espectacular. Y resulta que más tiempo, espacio y dinero ayudan bastante a crear algo digno del cine.

“Con la pantalla más grande y el mayor valor de producción, pudimos recurrir a otra de las influencias de George Lucas, que es la ópera espacial al estilo Flash Gordon, donde tienes grandes monstruos y criaturas y mundos”, explicó. “Podemos hacer mucho más de lo que podíamos cuando teníamos que sacar la serie en un año y encajarla en una pantalla de televisión. Ahora estamos en IMAX, tuvimos varios años para hacerlo. Pudimos construir sets, pudimos construir miniaturas, pudimos tener piezas con stop motion… se abrieron muchas oportunidades para hacer cosas que nunca habíamos podido hacer antes”.

Favreau contó que tuvieron todo un area al aire libre en el estudio para trabajar y un conjunto de escenarios sobre los que construir. Podían jugar con agua y nieve y entornos que simplemente no eran posibles con la serie.

El futuro de Star Wars

La galaxia de Star Wars atraviesa un momento de transición mientras todos intentan definir cómo podría ser la próxima era de películas bajo su nuevo liderazgo, integrado por Dave Filoni y Lynwen Brennan. A principios de este año se anunció que la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, quien produjo “Star Wars: The Mandalorian and Grogu”, dejaría el cargo tras 13 años.

“Sin duda es una productora de Monte Rushmore”, sostuvo Favreau. “También creo que hizo un trabajo maravilloso preparando a la próxima generación”.

Sigue trabajando estrechamente con Kennedy y con Filoni para llevar la película de The Mandalorian a los cines. No le preocupa demasiado el lado de la taquilla.

“Todo se reduce a verla con un público”, expresó Favreau. “Esa es la parte que más espero”.