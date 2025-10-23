Juan Gabriel está más vivo que nunca. A propósito del estreno del documental “Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero”, Netflix anunció una fiesta que nadie esperaba: la proyección en el mismísimo Zócalo de la Ciudad de México del mítico concierto del año 1990 del “Divo de Juárez” en el Palacio de Bellas Artes. El evento será completamente gratuito y están invitados todos los fanáticos de ayer, hoy y siempre del cantante.

FECHA, HORA Y LUGAR

La función se llevará a cabo el sábado 8 de noviembre de 2025 desde las 8:00 de la noche en el Zócalo de la Ciudad de México , con entrada libre y sin necesidad de boletos o registro.

IMÁGENES INÉDITAS

Como parte de la proyección se incluirán imágenes inéditas y restauradas provenientes del archivo personal del artista, además de fragmentos nunca antes vistos que forman parte de la docuserie de Netflix, dirigida por María José Cuevas y cuyo estreno está programado para finales de octubre.

EL MÍTICO CONCIERTO DE JUAN GABRIEL

La proyección mostrará el primer concierto que Juan Gabriel ofreció acompañado por la Orquesta Sinfónica Nacional en el Palacio de Bellas Artes, un recinto que hasta 1990 estaba reservado únicamente para recitales de música clásica.

A pesar de la polémica -los sectores culturales más tradicionales de México se oponían al evento por considerar que Juan Gabriel no estaba a la altura del lugar-, el cantautor terminaría realizando en Bellas Artes cuatro presentaciones, entre el 9 y 12 de mayo, todas acompañadas por la Orquesta Sinfónica que dirigía Enrique Patrón de Rueda.

Las funciones duraron cerca de tres horas e incluyeron alrededor 40 canciones, entre baladas, rancheras, pop y mariachi. Esos días se escucharon clásicos como “Querida”, “Hasta que te conocí” y “Amor eterno”.​

“Esta noche estoy feliz y quisiera expresarles mi deseo: que todos los artistas populares tengan la oportunidad de venir aquí porque este lugar se construyó con dinero del pueblo”, dijo el mismo “Divo” durante el primer show.

A partir de esta presentación, Juan Gabriel lanzó su primer álbum en vivo, el 20 de diciembre de 1990, “Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes”, considerado uno de los discos más emblemáticos de su carrera.​

La jornada de cuatro días marcó un antes y un después en la historia cultural de México, debido a que rompió las barreras entre lo popular y lo culto, consolidando a Juan Gabriel como un artista de todos los escenarios.

"Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero" es la serie documental que Netflix estrenará en unos días (Foto: Netflix)

Juan Gabriel volvería al Palacio de Bellas Artes en 1997 y 2013, convirtiéndose en el único artista popular mexicano que ha tenido tres temporadas completas en el mayor escenario cultural del país.

Treinta y cinco años después de la primera vez, la música de Juan Gabriel en Bellas Artes vuelve a resonar en un evento que espera reunir a decenas de miles de personas en el Zócalo.

OTRAS ACTIVIDADES

Como parte del homenaje a Juan Gabriel, también habrá exposiciones fotográficas con material inédito:

Desde el 27 de octubre, en la estación del Metro Bellas Artes.

Desde el 30 de octubre, en el Ángel de la Independencia y la Fuente de la Diana Cazadora.

El 30 de octubre también Netflix estrenará el documental de cuatro episodios “Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero”, donde podrás acceder a la vida íntima, al proceso creativo y a 40 años de archivos personales, entre videos, audios e imágenes grabadas por el propio Alberto Aguilera Valadez, el verdadero nombre de Juan Gabriel.

Juan Gabriel murió el 28 de agosto de 2016. Tenía 66 años (Foto: Netflix)

