Sebastián (Diego Boneta) y Maclo (Alejandro Speitzer) son un par de estafadores que planeaban retirarse tras su último gran engaño, pero el primero cambia de opinión cuando conoce la esposa de un empresario multimillonario en “Juegos de seducción”, la nueva película mexicana de Amazon Prime Video. La estafa se complica debido a que Sebastian se empieza involucrar más de la cuenta con su víctima y a que el esposo de la mujer podría acabar con ellos. Entonces, ¿quiénes conforman el elenco principal del thriller erotico dirigido por Gonzalo Tobal.

“Era un guión sólido, muy bien escrito y que combinaba de una manera muy hábil varios géneros”, explicó Tobal. “Cuando empecé a leer el guión no tenía casi idea de qué iba, pero me atrapó de entrada. Tenía un aire moderno, la posibilidad de hacer un take contemporáneo sobre esos códigos clásicos”.

Diego Boneta, Alejandro Speitzer y Martha Higareda son los protagonistas de “Juegos de seducción”. Mientras que Alberto Guerra, Stephanie Sigman, Mariana Zaragoza, Ofelia Medina y Regina Nava también forman parte del reparto. Entonces, ¿quién es quién en la nueva película de Amazon Prime Video?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “JUEGOS DE SEDUCCIÓN”

1. Diego Boneta como Sebastián

Diego Boneta, quien ganó reconocimiento internacional tras actuar en la película “Rock of Ages”, “Terminator: Dark Fate” y protagonizar la serie biográfica “Luis Miguel”, da vida a Sebastian, un estafador que de dedica a seducir a mujeres para arrebatarles su dinero. Su rutina se complica cuando se enamora de su última víctima, Carolina, quien es esposa de un poderoso empresario. Es descrito como “un camaleón cuya arma letal es la seducción”.

Diego Boneta interpreta a Sebastián, un seductor estafador que se aprovecha de mujeres vulnerables, en la película mexicana "Juegos de seducción" (Foto: Amazon Prime Video)

2. Alejandro Speitzer como Maclo

Alejandro Speitzer, que apareció en “Bajo el mismo cielo”, “El Chema”, “Señora Acero: La Coyote”, “Guerra de ídolos”, “Milagros de Navidad”, “Enemigo íntimo”, “La Reina del Sur”, “Oscuro deseo” y “Alguien tiene que morir”, asume el rol de Maclo, el amigo y socio de Sebastian.

Alejandro Speitzer da vida a Maclo, el socio y cómplice de Sebastián, en la película mexicana "Juegos de seducción" (Foto: Amazon Prime Video)

3. Martha Higareda como Carolina Correa

Martha Higareda, que fue parte de películas como “El mariachi gringo”, “Cásese quien pueda”, “Una última y nos vamos”, “Cigüeñas: La historia que no te contaron”, “No manches Frida”, “Vive por mí”, “Código Abierto” y “Fuga de reinas”, interpreta a Carolina Correa, una mujer que cae en los encanto de Sebastián .“De a poco descubrimos que hay otra cara detrás de lo que parece”, adelantó el director.

Martha Higareda asume el papel de Carolina Correa, la última víctima de Sebastián, en la película mexicana "Juegos de seducción" (Foto: Amazon Prime Video)

4. Alberto Guerra como Ángel Correa

Alberto Guerra, que participó en producciones como “Hasta que te conocí”, “Ingobernable”, “El señor de los cielos”, “Historia de un Crimen: Colosio”, “Narcos: México”, “Griselda” y “Accidente”, da vida a Ángel Correa en “Juegos de seducción”. Se trata de un empresario millonario y esposo de Carolina.

Alberto Guerra asume el rol Ángel Correa, el esposo de Carolina, en la película mexicana "Juegos de seducción" (Foto: Amazon Prime Video)

5. Ofelia Medina como Tamara

Ofelia Medina, que fue parte de series como “El señor de los cielos”, “El candidato”, “Asesino del olvido”, “Triada”, “Senda prohibida”, “La hora marcada” y “La Liberación”, asume el papel de Tamara, una empresaria que cae en los encantos de Sebastián y acepta entregarle dinero.

Ofelia Medina interpreta a Tamara, una le las víctimas de Sebastián, en la película mexicana "Juegos de seducción" (Foto: Amazon Prime Video)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Juegos de seducción”:

Stephanie Sigman como Leonor

Mariana Zaragoza como Ana

Regina Nava

¿DE QUÉ TRATA “JUEGOS DE SEDUCCIÓN”?

De acuerdo con la descripción de Amazon Prime Video, en “Juegos de seducción”, “Sebastián (Diego Boneta), un carismático estafador que seduce a mujeres para robarles su dinero, pone en pausa sus planes de retiro tras la repentina aparición de Carolina (Martha Higareda), una enigmática mujer que lo expondrá al mayor peligro en su profesión.”

¿CÓMO VER “JUEGOS DE SEDUCCIÓN”?

“Juegos de seducción” se estrenará el viernes 18 de julio de 2025 en Amazon Prime Video, por lo tanto, para ver este sexy thriller solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

