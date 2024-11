“Cruel Intentions”, película de 1999 protagonizada por Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillippe, Reese Witherspoon y Selma Blair, tiene una nueva versión. Se trata de “Juegos sexuales”, serie de Amazon Prime Video desarrollada por Phoebe Fisher y Sara Goodman. Una vez más, dos hermanastros manipuladores que están dispuestos a hacer cualquier cosa para mantener su estatus, eso incluye seducir a la hija del vicepresidente. Entonces, ¿quiénes son los protagonistas de esta producción? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

La nueva adaptación de la novela “Les Liaisons Dangereuses” (1782) de Pierre Choderlos de Laclos tiene ocho episodios que se estrenan el 21 de noviembre de 2024 en Amazon Prime Video. Además, cuenta con Phoebe Fisher, Sara Goodman, Neal H. Moritz, Pavun Shetty, Roger Kumble, Andrea Iervolino, Monica Bacardi y Bruce Mellon como productores ejecutivos.

Sarah Catherine Hook, Zac Burgess y Savannah Lee Smith son los protagonistas de “Juegos sexuales”, que también cuenta con las actuaciones de Sara Silva, John Harlan Kim, Khobe Clarke, Sean Patrick Thomas, Brooke Lena Johnson, Laura Benanti, Jon Tenney, Claire Forlani, Nikki Crawford, Isabella Tagliati y Zeke Goodman.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “JUEGOS SEXUALES”

1. Sarah Catherine Hook como Caroline Merteuil

Sarah Catherine Hook, que apareció en “Triangle”, “Brunkala”, “Ley y orden: Unidad de Víctimas Especiales”, “NOS4A2 (Nosferatu)”, “Monsterland”, “American Crime Story” y “La primera muerte”, interpreta a Caroline Merteuil, la hermanastra de Lucien que utiliza a una nueva estudiante para evitar la caída del mundo de las hermandades tras una novatada fatal.

“Yo diría que ambas somos muy ambiciosas. Si bien es cierto que tenemos diferentes métodos para alcanzar nuestras metas, ambos tenemos una terquedad innata cuando se trata de conseguir lo que queremos. ¿En qué nos diferenciamos? Espero que yo sea un poco más amable”, contó la actriz a Cosmopolitan.

Sarah Catherine Hook interpreta a Caroline Merteuil, mientras que Zac Burgess interpreta a Lucien Belmont en la serie "Juegos sexuales" (Foto: Amazon Prime Video)

2. Zac Burgess como Lucien Belmont

Zac Burgess, que fue parte de “Bring Me Back”, “Totally Completely Fine”, “One Night”, “Nothing Gold Can Stay” y “Boy Swallows Universe”, asume el rol de Lucien Belmont, el hermanastro de Caroline y el encargado de seducir a la recién llegada Annie Grover.

“Lo que más me gusta de mi personaje es su ambición agudísima y su voluntad de asumir riesgos, algo con lo que me identifico como actor. Sin embargo, en este mundo la ambición es un arma de doble filo, y mi personaje traspasa los límites de maneras en las que yo nunca lo haría. Toma decisiones difíciles y moralmente ambiguas que pueden hacerte sentir vergüenza en un momento y luego animarlo al siguiente”, explicó Burgess a Cosmopolitan.

Zac Burgess asume el rol de Lucien Belmont, quien debe seducir a Annie, en la serie "Juegos sexuales" (Foto: Amazon Prime Video)

3. Savannah Lee Smith como Annie Grover

Savannah Lee Smith, quién ganó reconocimiento debido a su actuación de Monet De Haan en la serie de HBO Max “Gossip Girl”, da vida a Annie Grover, la hija del vicepresidente que se convierte en el objetivo de Caroline y Lucien.

“Annie y yo somos muy parecidas en el sentido de que ambas somos muy observadoras y leemos bien a la gente. En esta temporada, verán a Annie, una estudiante de primer año de 18 años, abrirse camino entre mentiras, manipulación y juegos. Lo que más me gusta de Annie es que, aunque es joven y está tratando de encontrar su lugar en este entorno, no es estúpida ni tímida”, compartió con el medio antes mencionado.

Savannah Lee Smith da vida a Annie Grover, la hija del vicepresidente, en la serie "Juegos sexuales" (Foto: Amazon Prime Video)

4. Sara Silva como CeCe Carroway

Sara Silva, que anteriormente apareció en series como “The Boys”, “Grown-ish” y “American Horror Stories”, es la encargada de interpretar a CeCe Carroway en “Juegos sexuales”. Se trata de una de las amigas más cercanas de Caroline Merteuil.

Sara Silva asume CeCe Carroway, la amiga de Caroline, en la serie "Juegos sexuales" (Foto: Amazon Prime Video)

5. John Harlan Kim como Blaise Powell

John Harlan Kim, que participó en “Neighbours”, “The Librarians”, “NCIS: Los Angeles”, “Hawaii Five-0″, “The Little Things”, “Nancy Drew”, “Purple Hearts” y “The Last Thing He Told Me”, asume el papel de Blaise Powell, el amigo de Lucien Belmont.

John Harlan Kim interpreta a Blaise Powell, uno de los amigos de Lucien, en la serie "Juegos sexuales" (Foto: Amazon Prime Video)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Cruel Intentions”:

Khobe Clarke como Scott Russell

Sean Patrick Thomas como el Profesor Hank Chadwick

Brooke Lena Johnson como Beatrice Worth

Laura Benanti como Claudia Merteuil

Jon Tenney como el congresista Russell

Claire Forlani

Nikki Crawford

Isabella Tagliati

Zeke Goodman

¿DE QUÉ TRATA “CRUEL INTENTIONS”?

De acuerdo con la sinopsis de Amazon Prime Video, “‘Juegos sexuales’ sigue la vida de los alumnos privilegiados del Manchester College, donde dos hermanastros despiadados, Caroline y Lucien, harán lo que sea para mantenerse en la cima de una sociedad feroz. Ante una novatada brutal que amenaza al mundo de las hermandades, harán lo que sea necesario para preservar su poder y reputación, incluso si eso implica seducir a la hija del vicepresidente”.

¿CÓMO VER “JUEGOS SEXUALES”?

“Juegos sexuales” se estrenará el jueves 21 de noviembre de 2024 en Amazon Prime Video, por lo tanto, para ver el nuevo drama solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.