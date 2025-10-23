Si quedaste fascinado con “La huésped”, la serie cargada de suspenso, erotismo y emociones extremas que te mantuvieron enganchado a sus 20 episodios, quizá te interese ver otra producción que también fue protagonizada por Jason Day, quien tuvo el papel de Lorenzo en este drama. ¿De cuál se trata? De una en la que el romance y sobre todo la pasión estuvieron presentes en sus 10 capítulos. Me refiero a “Jugar con fuego”. A continuación, todo lo que debes saber sobre esta telenovela que también se encuentra disponible en Netflix.
¿DE QUÉ TRATA “JUGAR CON FUEGO”?
“Jugar con fuego” sigue a Fabrizio, un atractivo joven que llega a la vida de tres mujeres adineradas: Camila y Martina, ambas casadas y buenas amigas, y Andrea, hija de Martina, quienes se enamoran de él, lo que causará un revuelo en sus existencias y conflictos entre las familias de todas.
Debido a sus encantos, ellas caerán rendidas ante este hombre que creció en un burdel, lo que – según sus palabras – “lo llevó a tener una maestría en seducción”. Teniendo en su mente que “a todas las mujeres les gusta sentirse deseadas”, llevará a cabo sus planes, pero siempre cuidándose de que no pierdan la cabeza por él, aunque resulte complicado.
TRÁILER DE “JUGAR CON FUEGO”
De acuerdo con la breve descripción que le da Netflix a “Jugar con fuego”, se lee: “Tres mujeres adineradas, madre e hija incluidas, caen rendidas ante los encantos de un seductor incansable en el Eje Cafetero de Colombia”.
¿CÓMO VER ESTE DRAMA?
Para disfrutar de “Jugar con fuego”, solamente debes tener una cuenta activa en Netflix. De esta forma, podrás ver los 10 episodios de este drama que se estrenó en 2019.
ELENCO DE “JUGAR CON FUEGO”
- Jason Day como Fabrizio Ramírez
- Margarita Rosa de Francisco como Martina Gaiani de Jaramillo
- Carlos Ponce como Jorge Jaramillo
- Gaby Espino como Camila Peláez de Miller
- Laura Perico como Andrea Jaramillo Gaiani
- Alejandro Aguilar como Gildardo
- Tony Plana como Peter Miller
- Marcelo Serrado como Thiago Dos Santos
- Leticia Huijara como Dolores González
- Germán Quintero como Don Andrés Gaiani
- Luis Alberti como Poncho
- Ricardo Vesga como Eliseo
- Yuri Vargas como Maricarmen
- Álvaro Rodríguez como Hilario
- Juan David Restrepo como Comandante Sánchez
- Lidia Cardona como Luisa
- José Alejandro Molina como Diego Miller Peláez
- Jacobo Diez como Mateo
- Nelson Arnobio Castrillón como Padre Nicanor
- Lina Giselle Arcila como Secretaria Banco
- Obeida Benavidez como Clara
- Girolly Gutiérrez como Psiuquiatra
- Alfredo Gómez como Fabrizio Junior
- Jorge Henao como Gerente de Banco
- Juan Camilo Hernandez cono Matón
- Armando Landeta como Prestamista
- Álvaro José López como Dr. Carlos López
