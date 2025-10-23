Si quedaste fascinado con “La huésped”, la serie cargada de suspenso, erotismo y emociones extremas que te mantuvieron enganchado a sus 20 episodios, quizá te interese ver otra producción que también fue protagonizada por Jason Day, quien tuvo el papel de Lorenzo en este drama. ¿De cuál se trata? De una en la que el romance y sobre todo la pasión estuvieron presentes en sus 10 capítulos. Me refiero a “Jugar con fuego”. A continuación, todo lo que debes saber sobre esta telenovela que también se encuentra disponible en Netflix.

Jason Day regresa con una historia donde la pasión lo cambia todo (Foto: Telemundo Internacional / NBCUniversal International Distribution)

¿DE QUÉ TRATA “JUGAR CON FUEGO”?

“Jugar con fuego” sigue a Fabrizio, un atractivo joven que llega a la vida de tres mujeres adineradas: Camila y Martina, ambas casadas y buenas amigas, y Andrea, hija de Martina, quienes se enamoran de él, lo que causará un revuelo en sus existencias y conflictos entre las familias de todas.

Debido a sus encantos, ellas caerán rendidas ante este hombre que creció en un burdel, lo que – según sus palabras – “lo llevó a tener una maestría en seducción”. Teniendo en su mente que “a todas las mujeres les gusta sentirse deseadas”, llevará a cabo sus planes, pero siempre cuidándose de que no pierdan la cabeza por él, aunque resulte complicado.

Netflix tiene otro éxito con Jason Day, cuyas escenas son imposibles de olvidar (Foto: Telemundo Internacional / NBCUniversal International Distribution)

TRÁILER DE “JUGAR CON FUEGO”

De acuerdo con la breve descripción que le da Netflix a “Jugar con fuego”, se lee: “Tres mujeres adineradas, madre e hija incluidas, caen rendidas ante los encantos de un seductor incansable en el Eje Cafetero de Colombia”.

¿CÓMO VER ESTE DRAMA?

Para disfrutar de “Jugar con fuego”, solamente debes tener una cuenta activa en Netflix. De esta forma, podrás ver los 10 episodios de este drama que se estrenó en 2019.

Este intenso drama latino de 10 capítulos te dejará sin aliento (Foto: Telemundo Internacional / NBCUniversal International Distribution)

ELENCO DE “JUGAR CON FUEGO”

Jason Day como Fabrizio Ramírez

Margarita Rosa de Francisco como Martina Gaiani de Jaramillo

Carlos Ponce como Jorge Jaramillo

Gaby Espino como Camila Peláez de Miller

Laura Perico como Andrea Jaramillo Gaiani

Alejandro Aguilar como Gildardo

Tony Plana como Peter Miller

Marcelo Serrado como Thiago Dos Santos

Leticia Huijara como Dolores González

Germán Quintero como Don Andrés Gaiani

Luis Alberti como Poncho

Ricardo Vesga como Eliseo

Yuri Vargas como Maricarmen

Álvaro Rodríguez como Hilario

Juan David Restrepo como Comandante Sánchez

Lidia Cardona como Luisa

José Alejandro Molina como Diego Miller Peláez

Jacobo Diez como Mateo

Nelson Arnobio Castrillón como Padre Nicanor

Lina Giselle Arcila como Secretaria Banco

Obeida Benavidez como Clara

Girolly Gutiérrez como Psiuquiatra

Alfredo Gómez como Fabrizio Junior

Jorge Henao como Gerente de Banco

Juan Camilo Hernandez cono Matón

Armando Landeta como Prestamista

Álvaro José López como Dr. Carlos López

