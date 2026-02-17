Después del quinto episodio de la segunda temporada de “Frieren: Beyond Journey’s End” (“Frieren: Más allá del final del viaje” en español), donde Frieren se reencuentra con Fass, el enano, que lleva más de 200 años buscando el licor de Boshaft, los fanáticos del popular anime basado en el manga escrito por Kanehito Yamada e ilustrado por Tsukasa Abe, tendrán que esperar para ver lo que sucederá con Frieren, Fern y Stark en el siguiente capítulo, ya que la serie tendrá una breve pausa. A continuación, te comparto lo que se sabe al respecto.

“Frieren: Beyond Journey’s End” es uno de los animes más exitosos de la temporada, junto a “Jujutsu Kaisen”, de hecho ha liderado el Top 10 de las producciones más populares en Netflix y otras plataformas en Japón en las últimas semanas. Además, ha conseguido una calificación de 9 en los dos primeros episodios de la segunda entrega.

Al igual que la tercera temporada de “Jujutsu Kaisen”, la segunda temporada de “Frieren: Más allá del final del viaje” se tomará un breve descanso tras el quinto episodio, “Logistics in the Northern Plateau”. Por lo tanto, los fans tendrán que esperar para ver el sexto capítulo que se adentra en un nuevo arco del manga.

Los fanáticos de "Frieren: Beyond Journey's End" tendrán que esperar más de una semana para las nuevas aventuras de Fern, Frieren y Stark en la segunda temporada del popular anime (Foto: Madhouse)

¿POR QUÉ NO HABRÁ EPISODIO DE “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END” ESTA SEMANA?

Pero los fans no tienen que preocuparse demasiado, ya que solo se trata de una pausa de unas semanas. El sexto episodio de la temporada 2 de “Frieren: Beyond Journey’s End”, que debía emitirse el 20 de febrero, se estrenará recién el viernes 27 de febrero. Aunque el estudio no ha revelado un motivo oficial para el retraso, se cree que el objetivo es tener el tiempo suficiente para asegurar la excelente calidad que caracteriza a la serie.

Otra posibilidad es que el retraso, tanto de “Frieren: Beyond Journey’s End” como el de “Jujutsu Kaisen”, esté relacionado con los Juegos Olímpicos de Invierno, que se llevan a cabo en estas fechas.

La pausa también coincide con la mitad de temporada y da pie al arco de la Rebelión Divina (Divine Revolte Arc). Es importante, recordar que esta nueva entrega solo contará con diez episodios, a diferencia de la primera que contó con 20 capítulos. Este cambio obedece a la preocupación del estudio Madhouse para asegurar una calidad cinematográfica.

Por otro lado, mientras “Jujutsu Kaisen” emitirá un episodio recopilatorio en lugar del octavo capítulo de la temporada 3, todo parece indicar que “Frieren: Beyond Journey’s End” no seguirá ese ejemplo.

El sexto capítulo de la segunda temporada de "Frieren: Beyond Journey's" se estrenará el viernes 27 de febrero (Foto: Madhouse)

El arco de la Rebelión Divina

Cuando la segunda temporada de “Frieren: Beyond Journey’s End” regrese, la historia se centrará en el arco de la Rebelión Divina (Divine Revolte Arc), que introduce al imponente demonio Revolta, al que se enfrentarán Fern y Stark.

De hecho, el anime ha compartido un impresionante póster que anticipa el nuevo arco argumental, que también pone a prueba las habilidades de Fern como maga de primera clase.

