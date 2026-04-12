“Jujutsu Kaisen” es considerado uno de los referentes modernos de acción, ya que se centra en intensas batallas sobrenaturales y combates estratégicos. Además, combina combates cuerpo a cuerpo con habilidades mágicas especiales y destaca por la excelente calidad de animación que ofrece Mappa. Pero no es el único anime de este género que tiene buenas referencias. Si eres un verdadero fanático del anime, probablemente ya viste varios de los títulos de la siguiente lista.

Aún falta mucho para la cuarta temporada, que adaptará la segunda parte del arco de The Culling Game del manga escrito e ilustrado por Gege Akutami, así que estas series son perfectas para aminorar la espera, debido a que tienen tramas trepidantes, combates emocionantes y animación dinámica.

LOS ANIMES DE ACCIÓN QUE PUEDES VER DESPUÉS DE LA TEMPORADA 3 DE “JUJUTSU KAISEN”

1. Chainsaw Man

“Chainsaw Man”, que se basa en el manga shonen de Tatsuki Fujimoto y sigue a Denji, un joven que se fusiona con su demonio mascota para convertirse en un híbrido con motosierras y lucha contra demonios, mezcla la acción desmesurada con terror sobrenatural y fantasía oscura. Además, muestra batallas sangrientas entre cazadores de demonios y criaturas demoníacas.

El anime "Chainsaw Man" está dirigido a un público adulto o adolescente mayor debido a su contenido gráfico (Foto: MAPPA)

2. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Sin duda, si hablamos de animes de acción no podemos dejar de mencionar a “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”, que centra en intensas batallas entre cazadores y demonios, asimismo, destaca por su espectacular animación de combate y efectos visuales de alta calidad producidos por Ufotable. Las cuatro temporadas y 63 episodios están disponibles en Crunchyroll.

"Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba" es reconocido por sus escenas de pelea fluidas y animaciones vibrantes que intensifican la acción (Foto: Ufotable)

3. To Be Hero X

“To Be Hero X” es la tercera entrega de la franquicia antológica “To Be Hero” y presenta secuencias de acción frenéticas y batallas de alto nivel. La historia se desarrolla en un mundo donde el valor de la confianza colectiva otorga superpoderes; si la gente cree que alguien puede volar, esa persona adquiere la habilidad.

El "To be Hero X" sigue a personajes con superpoderes en un entorno donde la confianza de los fans define su fuerza (Foto: Aniplex)

4. Hunter x Hunter

Basado en el manga escrito e ilustrado por Yoshihiro Togashi, “Hunter x Hunter” se caracteriza por peleas estratégicas, trama profunda, giros psicológicos y desarrollo de personajes. Este anime narra la historia de Gon Freecss, un niño de 12 años que busca convertirse en ‘Cazador’ profesional para encontrar a su padre, Ging. En su camino, conoce a Killua, Kurapika y Leorio, lidia con peligrosos exámenes, enemigos complejos y el sistema de poder llamado Nen.

"Hunter x Hunter" es considerado uno de los mejores animes de acción y aventura de la historia (Foto: Madhouse)

5. Fate/Strange Fake

“Fate/Strange Fake”, que se basa en novelas ligeras japonesas de la franquicia “Fate de Type-Moon”, escrita por Ryōgo Narita e ilustrada por Morii Shizuki, es un anime de acción, fantasía y sobrenatural que se centra en batallas largas y espectaculares entre servants y masters. Por lo tanto, ofrece combates intensos desde el inicio, así que es una excelente opción para los fanáticos de este género.

El anime "Fate/strange Fake" destaca por su enfoque en una Guerra del Santo Grial "falsa" en Estados Unidos (Foto: A-1 Pictures)

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