Tras la conclusión de la exitosa tercera temporada “Jujutsu Kaisen”, que abarcó la primera parte del arco de The Culling Game del manga escrito e ilustrado por Gege Akutami, el estudio Mappa anunció inmediatamente que la producción de la cuarta temporada ya está en marcha. Aunque aún no se ha confirmado la fecha de estreno de los nuevos episodios, que continúan con el Juego de la Matanza, los fans esperan con ansias combates trascendentales para la trama, como los enfrentamientos entre Hakari y Kashimo, o el épico duelo de Yuki y Choso contra Kenjaku.

Mira también: Otro anime que llegará a Crunchyroll en la temporada de verano 2026

Además de emocionantes combates, los fanáticos de la popular serie esperan el desarrollo de un importante personaje que apareció al final de la anterior entrega. Se trata de Ángel, un poderoso hechicero reencarnado en el cuerpo de Hana Kurusu. A diferencia de Yuji Itadori y Ryomen Sukuna, viven en armonía y comparten el control del cuerpo.

Aunque ya mostró un poco de su poder y relevancia en la trama en la tercera temporada de “Jujutsu Kaisen”, se convertirá en una pieza fundamental para la supervivencia de los protagonistas en la cuarta temporada, ya que su rol cambiará drásticamente debido a las graves secuelas que sufrió tras la traición de Sukuna. A continuación, te comparto más sobre este importante personaje.

En "Jujutsu Kaisen", Hana Kurusu es una hechicera simbiótica que comparte su cuerpo con el Ángel, un hechicero de la Era Heian. Hana ingresa al Juego de la Matanza con el objetivo principal de purificar a otros jugadores encarnados (Foto: MAPPA)

¿QUIÉN ES ANGEL/ HANA KURUSU?

Ángel es un chamán de la era Heian que hizo un pacto con Kenjaku para reencarnar en el Juego de la Purga. Comparte cuerpo simbióticamente con su recipiente, Hana Kurusu. Su técnica, la “Escalera de Jacob” (una columna de luz purificadora), es la única capaz de anular cualquier otra técnica maldita.

Este personaje desea eliminar a los hechiceros que han reencarnado en recipientes, considerándolo una violación al orden natural. Su objetivo principal es purificar al “Deshonrado” (Sukuna).

Poderes y Habilidades

Extinción de Técnicas: Su habilidad principal anula por completo cualquier técnica maldita, barrera o artefacto que se encuentre bajo su luz, sin excepciones.

Escalera de Jacob: Es su técnica máxima. Invoca una gran trompeta y un círculo de luz purificadora que desintegra cualquier maldición u objeto relacionado a la hechicería atrapado en ella.

ANGEL/ HANA EN LA TEMPORADA 3 DE “JUJUTSU KAISEN”

Después de su breve aparición al final de la segunda temporada 2 (Arco del Incidente de Shibuya) de “Jujutsu Kaisen”, Hana Kurusu rescata a Megumi Fushiguro (de quien está profundamente enamorada) tras la brutal batalla contra Reggie Star dentro de la Colonia No. 1 de Tokio. Y utiliza sus habilidades para curarlo.

Cuando Megumi y Yuji descubren la verdadera naturaleza de Ángel, la entidad acepta ayudar a liberar a Satoru Gojo del Reino Confinamiento, a cambio de que ellos colaboren en la destrucción del “Deshonrado” (el Ángel Caído), que no es otro que Sukuna, el rey de las maldiciones que habita dentro de Yuji.

En otro momento, Sukuna utiliza un truco para tomar posesión completa del cuerpo de Megumi. Para salvarlo, Hana le pide a Angel que utilice la Escalera de Jacob. Sin embargo, cuando la luz purificadora masiva comienza a separar y destruir el alma maldita, Sukuna engaña a Hana y casi la mata. Aunque sobreviven, Angel y Hana quedan críticamente heridas e incapacitadas.

En "Jujutsu Kaisen", Angel tiene alas y un halo luminoso, y a menudo se le ve con un megáfono o trompeta que utiliza para canalizar su energía (Foto: Mappa)

¿POR QUÉ ANGEL/ HANA ES CLAVE EN LA TEMPORADA 4 DE “JUJUTSU KAISEN”?

Ángel se convierte en un personaje clave en la segunda parte del Juego de la Purga (Culling Game), que se adaptará en la cuarta tempoarad de “Jujutsu Kaisen”, porque su existencia y su técnica maldita representan el antídoto directo y la única debilidad contra los planes de Kenjaku y Sukuna.

Además, Ángel es el único “objeto” viviente en el mundo entero con la potencia mágica necesaria para extinguir el sello de la prisión y traer de vuelta a Satoru Gojo tras su largo encierro.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí