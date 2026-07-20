“Jujutsu Kaisen” de Gege Akutami sigue siendo, mes tras mes, uno de los éxitos editoriales más comentados entre los fans y las librerías especializadas, y los números de esta temporada vuelven a confirmarlo. Por eso, si quieres saber más respecto a este fenómeno, aquí te cuento qué lugar ocupó exactamente la obra en el ranking de ventas de novelas gráficas de junio del 2026 en Estados Unidos, según los registros de Circana BookScan, y qué otros títulos del catálogo manga lograron colarse junto a ella.

Vale precisar que este listado corresponde al Top 20 de novelas gráficas para adultos que elabora Circana BookScan, la firma que mide las ventas en más de 16 mil puntos en EE. UU.

Así, la lista tuvo espacio para propuestas muy distintas entre sí, desde el terror romántico hasta el drama de época.

¿QUÉ LUGAR OCUPÓ “JUJUTSU KAISEN” EN EL RANKING DE JUNIO DEL 2026?

El volumen 30 de “Jujutsu Kaisen” se quedó con el puesto número uno del Top 20 de Circana BookScan correspondiente al periodo del 31 de mayo al 4 de julio del 2026.

Cabe resaltar que este fue el segundo mes consecutivo en el que la obra de Akutami lideró el ranking, lo que confirma que su popularidad no se ha frenado todavía.

En el segundo lugar se ubicó el volumen 21 de “Chainsaw Man”, de Tatsuki Fujimoto, un lanzamiento propio de junio que también le aportó buenas cifras a VIZ Media, la editorial detrás de ambos mangas.

¿CUÁNTOS VOLÚMENES DE “JUJUTSU KAISEN” ENTRARON AL TOP 20?

“Jujutsu Kaisen” colocó en total ocho volúmenes distintos dentro del Top 20, un hito muy importante si consideramos que ninguna otra serie logró meter más de un título en la lista.

A continuación, repasa los lugares que ocupó cada volumen de la obra:

Puesto Volumen Editorial 1 “Jujutsu Kaisen Vol. 30” VIZ Media 4 “Jujutsu Kaisen Vol. 1: Frozen Sukuna” VIZ Media 5 “Jujutsu Kaisen Vol. 29” VIZ Media 7 “Jujutsu Kaisen Vol. 2: Fearsome Womb” VIZ Media 9 “Jujutsu Kaisen Vol. 0: Blinding Darkness” VIZ Media 11 “Jujutsu Kaisen Vol. 26” VIZ Media 14 “Jujutsu Kaisen Vol. 21” VIZ Media 17 “Jujutsu Kaisen Vol. 3: Young Fish and Reverse Punishment” VIZ Media

¿QUÉ OTROS TÍTULOS DE MANGA COMPARTIERON LA LISTA?

El resto del Top 20 quedó repartido entre varios géneros.

“Gachiakuta”, de Kei Urana, entró en el puesto 6, mientras que “The Summer Hikaru Died”, el manga de terror romántico de Mokumokuren publicado por Yen Press, se ubicó en el 8.

“Witch Hat Atelier”, de Kamome Shirahama, apareció en el 10, y la edición recopilatoria “One Piece Omnibus”, de Eiichiro Oda, ocupó el puesto 13.

Completaron la lista: “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” en el 16, “Dan Da Dan” en el 18, “Blue Lock” en el 19 y “The Apothecary Diaries” en el 20.

Maomao es la protagonista de la portada del primer volumen del manga "The Apothecary Diaries" (Foto: Square Enix)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí