En el mundo del manga shonen no todos los cruces ocurren dentro de una historia. A veces basta con un lápiz y una cuenta de Instagram para que dos de las obras más comentadas del momento se encuentren en una sola imagen. Y eso fue justo lo que pasó cuando Takeru Hokazono, el creador de “Kagurabachi” decidió rendirle homenaje a Ryomen Sukuna, el temible villano de “Jujutsu Kaisen” de Gege Akutami, con un boceto compartido en su perfil que sacudió a los seguidores de ambas franquicias en cuestión de horas.

Vale precisar que “Jujutsu Kaisen” es una historia de acción sobrenatural, protagonizada por el estudiante Yuji Itadori, en la que hechiceros luchan contra “maldiciones”, seres creados a partir de las emociones negativas de las personas.

“Kagurabachi”, por su parte, sigue a Chihiro, un joven entrenado por su padre para forjar espadas, que emprende un camino de venganza contra la yakuza y los hechiceros tras el asesinato de su progenitor.

EL HOMENAJE A “JUJUTSU KAISEN” QUE COMPARTIÓ EL AUTOR DE “KAGURABACHI”

A través de su perfil oficial de Instagram (@manga_kakimasu), Takeru Hokazono publicó un boceto del icónico Ryomen Sukuna de “Jujutsu Kaisen”, demostrando su admiración y respeto por la obra de Gege Akutami.

Cabe resaltar que esta la primera vez que el mangaka comparte una actualización relevante en esa cuenta desde que la abrió, meses antes del anuncio oficial del anime de “Kagurabachi”.

A continuación, puedes ver la ilustración especial que marca el cruce simbólico entre ambas franquicias.

El boceto oficial de Ryomen Sukuna de "Jujutsu Kaisen" realizado por Takeru Hokazono, el aclamado creador y mangaka de "Kagurabach" (Foto: @manga_kakimasu / Instagram)

¿QUIÉN ES SUKUNA EN “JUJUTSU KAISEN”?

Sukuna es el antagonista principal de “Jujutsu Kaisen” y el rival final al que Yuji Itadori y el resto del elenco deben enfrentar antes del cierre de la historia.

Es importante resaltar que el manga original de Gege Akutami concluyó oficialmente el 30 de setiembre del 2024, tras seis años y medio de serialización iniciada en marzo del 2018, con un total de 30 volúmenes.

Por otro lado, la adaptación al anime continúa en marcha: la cuarta temporada, correspondiente a la segunda parte del arco del ‘Culling Game’, ya se encuentra en producción.

¿CUÁNDO LLEGA EL ANIME “KAGURABACHI”?

El anime “Kagurabachi”, producido por el estudio Cypic, está confirmado para abril del 2027 y se transmitirá a través de Crunchyroll.

La dirección está a cargo de Tetsuya Takeuchi, mientras que Keigo Sasaki es el responsable del diseño de personajes.

¿Y el reparto de voces? Pues, incluye a Taihi Kimura como Chihiro Rokuhira, Tomokazu Seki como Kunishige Rokuhira y Katsuyuki Konishi como Togo Shiba.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí