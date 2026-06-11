Si eres de los que juega “Clash of Clans” en sus ratos libres y, además, disfrutas del mundo del anime, seguro ya notaste que el videojuego de Supercell anda en plan “fan número uno” de la industria. Y es que, a lo largo de esta temporada, la cuenta oficial del título no ha parado de publicar ilustraciones especiales que recrean momentos icónicos de varias series reconocidas entre el público otaku. Entonces, si te quedaste con la duda de cuántas referencias van y a qué animes corresponden, aquí te las dejo ordenaditas. ¡Presta atención!

Vale precisar que “Clash of Clans” es un juego de estrategia para móviles en el que construyes y mejoras tu aldea, entrenas tropas y sales a pelear contra otros jugadores o clanes en batallas cada vez más grandes.

Así, gran parte de su atractivo está en los héroes que se desbloquean con el avance, como el Rey Bárbaro o la Arquera Reina, que le dan personalidad a tu ejército.

¿QUÉ ANIMES HA HOMENAJEADO “CLASH OF CLANS” HASTA AHORA?

Según la cuenta especializada @animeupdates, ya son nueve los títulos animes referenciados por “Clash of Clans”.

1. Ghost in the Shell

Este homenaje recrea la silueta de un cuerpo cibernético rodeado de cables, en la misma pose y composición que el póster original de “Ghost in the Shell”.

2. “Jujutsu Kaisen”

La ilustración inspirada en el póster de “Jujutsu Kaisen: The Culling Game Part 1” muestra al Rey Bárbaro ocupando el lugar de Yuta Okkotsu, mientras que el Gran Centinela sustituye a Yuji Itadori en la parte inferior de la escena.

Esta ilustración de "Clash of Clans" replica con exactitud el póster promocional de la tercera temporada del anime "Jujutsu Kaisen" (Foto: @clashofclans / Instagram & MAPPA)

3. “La desaparición de Haruhi Suzumiya”

“The Disappearance of the Village Chief” recrea el grupo de personajes en fila, vestidos con túnicas y atuendos de fantasía en vez de los uniformes escolares, manteniendo la misma distribución de las figuras que la imagen original del anime “La desaparición de Haruhi Suzumiya”.

4. “Oshi no Ko”

La ilustración de “Clash of Clans”, con varios personajes coloridos en primer plano, sigue la misma lógica que el póster oficial de “Oshi no Ko”.

5. “Chainsaw Man”

Este es de los más curiosos: tanto el arte del videojuego como el original comparten un fondo floral y una composición vertical con el personaje recostado entre flores, un estilo asociado al arco de Reze de “Chainsaw Man”.

Los otros animes homenajedos:

6. “Re:Zero” : los personajes de "Clash of Clans" ocupan el lugar de Subaru y compañía en la composición del póster.

: los personajes de "Clash of Clans" ocupan el lugar de Subaru y compañía en la composición del póster. 7. “Frieren: Beyond Journey’s End” : el juego parodia el famoso meme de “Frieren mirando hacia arriba”.

: el juego parodia el famoso meme de “Frieren mirando hacia arriba”. 8. “Evangelion” : se hace referencia al meme de Shinji sentado en una silla plegable azul, con la cabeza entre las manos.

: se hace referencia al meme de Shinji sentado en una silla plegable azul, con la cabeza entre las manos. 9. “Attack on Titan”: Supercell recrea la escena del espejo de Eren de la cuarta temporada, con el Rey Bárbaro ocupando su lugar frente al reflejo.

Esta imagen recopila la ingeniosa campaña publicitaria que fusiona el mundo de los videojuegos móviles "Clash of Clans" con la animación japonesa (Foto: @animeupdates / X)

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