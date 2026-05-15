Tras una tercera entrega que conquistó a sus fans, el anime “Jujutsu Kaisen” de Crunchyroll ya empezó a soltar pistas de todo lo que se viene en su esperadísima temporada 4. Así, el primero en hablar fue Adam McArthur, la voz de Yuji Itadori en inglés, quien describió una escena muy concreta del próximo bloque de episodios y, por lo tanto, abrió la conversación en redes sociales. ¿Te gustaría saber exactamente qué adelantó el intérprete? Pues, si la respuesta es positiva, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que la temporada 3 de la producción cerró con el aclamado episodio “Sendai Colony” y la pelea de Yuta contra Takako Ura y Ryu Ishigori.

En ese sentido, se espera que la siguiente entrega del show televisivo empiece a encaminar la historia hacia el arco de “Shinjuku Showdown”, en el que el enfrentamiento contra Sukuna adquiere una escala apocalíptica.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Jujutsu Kaisen” - Temporada 3:

¿QUÉ ADELANTÓ ADAM MCARTHUR SOBRE LA TEMPORADA 4 DE “JUJUTSU KAISEN”?

En conversación exclusiva con ScreenRant durante el evento LVL UP Expo 2026, el actor de voz Adam McArthur contó que la escena que más ganas tiene de ver en la temporada 4 sale del capítulo 199 del manga y aparece al inicio del nuevo bloque de episodios.

Según el intérprete, se trata del momento en que Yuji se reúne con Megumi, Takaba y Hana Kurusu en la Colonia 1 de Tokio durante el ‘Culling Game’ (Juego del Sacrificio).

Así, lo que más llamó la atención fue la imagen que describió: Yuji en bata de hotel, copa de vino en mano, disfrutando de un raro descanso en medio de todo el desastre.

Es decir, se nos concedió la primera gran pista oficial de la temporada 4 de “Jujutsu Kaisen” salida directamente de la voz del protagonista.

Cabe resaltar que el propio McArthur remarcó que le entusiasma poder jugar con un registro más relajado y cómico en aquella secuencia. Esto, después de varias temporadas de interpretar a nuestro Yuji en modo intensidad absoluta.

¿QUIÉNES REGRESAN AL REPARTO EN LA TEMPORADA 4 DE “JUJUTSU KAISEN”?

Además de Adam McArthur como la voz de Yuji Itadori en inglés, la expectativa general es que regresen los nombres de siempre de la franquicia.

En el doblaje original japonés, los fans esperan escuchar otra vez a Junya Enoki como Yuji, Yuma Uchida como Megumi Fushiguro, Asami Seto como Nobara Kugisaki y a Yuichi Nakamura como Satoru Gojo.

En la versión en inglés, por su parte, tendríamos de vuelta a Robbie Daymond (Megumi), Anne Yatco (Nobara) y Kaiji Tang (Gojo).

¿CÓMO VER “JUJUTSU KAISEN”?

Las tres primeras temporadas del anime “Jujutsu Kaisen” están disponibles en Crunchyroll.

Por lo tanto, para disfrutarlas sin problemas antes de la llegada de la cuarta entrega de la serie, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

Megumi Fushiguro asume un rol crucial e impulsor de toda la trama principal a lo largo de la tercera temporada del anime "Jujutsu Kaisen" (Foto: MAPPA)

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