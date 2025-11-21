La historia de Yuji Itadori, un joven que entrena como hechicero y explora el violento mundo de las maldiciones, cautivó a los fanáticos de los animes desde su estreno en octubre de 2021. Aunque la serie de manga escrita e ilustrada por Gege Akutami ya contaba con un gran número de seguidores, sin duda ganó más popularidad tras su adaptación. Si aún no has visto este anime, pero ha llamado tu atención tras el estreno de la película “Jujutsu Kaisen: Execution”, te comparto el orden para ver las temporadas y películas, tanto en orden cronológico como por fecha de estreno.

El anime, que se ha convertido en un fenómeno global y tras el final de la segunda temporada obtuvo múltiples reconocimientos, incluido Anime del Año en los Crunchyroll Anime Awards 2024 cuenta con dos temporadas y dos películas. El último largometraje sirve como puente entre el Incidente de Shibuya y el inicio del Juego de la Cosecha, el arco que adaptará el anime en la tercera entrega.

¿CÓMO VER “JUJUTSU KAISEN” EN ORDEN DE ESTRENO?

La forma más sencilla de ver “Jujutsu Kaisen” y la más recomendada es por orden de la fecha de estreno de cada temporada y película. Si no quieres complicarte y buscas disfrutar de la atrapante historia de Yuji Itadori solo debes revisar las fechas en las que se lanzaron las producciones que forman parte de este universo mágico.

La primera temporada de "Jujutsu Kaisen" adapta los primeros cuatro arcos principales del manga, que abarcan desde el capítulo 1 hasta el capítulo 64 (Foto: Mappa)

La primera temporada consta de 24 episodios y se emitió desde octubre de 2021 hasta marzo de 2022. En esta entrega se adaptan los primeros cuatro arcos principales del manga, que abarcan desde el capítulo 1 hasta el capítulo 64.

“Jujutsu Kaisen 0” es una película precuela que se estrenó en marzo de 2022 en Estados Unidos y recaudó casi 200 millones de dólares en taquilla. La trama se centra en Yūta Okkotsu, un joven que ingresa a la escuela Jujutsu High para aprender a controlar el espíritu maldito de su amiga de la infancia Rika Orimoto.

La segunda temporada tiene 23 episodios, se emitió desde julio de 2023 hasta diciembre del mismo año y adapta dos arcos principales: el arco precuela Inventario Oculto / Muerte Prematura y el Arco del Incidente de Shibuya.

Al tratarse de una película recopilatoria, “Jujutsu Kaisen: Execution” incluye los últimos episodios de la segunda temporada y los primeros de la tercera temporada, que se estrena en enero de 2026.

Este es el orden recomendado para ver “Jujutsu Kaisen“:

Jujutsu Kaisen Temporada 1 (Episodios 1-24)

Jujutsu Kaisen 0 (Película)

Jujutsu Kaisen Temporada 2 (Episodios 25-47)

Jujutsu Kaisen: Execution (omitir si ya viste el final de la T2 y el inicio de la T3)

Jujutsu Kaisen Temporada 3 (8 de enero de 2026)

¿CÓMO VER “JUJUTSU KAISEN” EN ORDEN CRONOLÓGICO?

Pero si prefieres ver “Jujutsu Kaisen” en orden cronológico, debes considerar estos puntos claves de la historia. Los primeros cinco episodios de la segunda temporada son los más antiguos y se centran en la relación pasada entre Gojo y Geto.

Luego deberías ver la precuela “Jujutsu Kaisen 0” que se ambienta algún tiempo después del arco argumental “Inventario Oculto y Muerte Prematura”. Posteriormente, la primera temporada y la segunda entrega a partir del sexto episodio.

Este es el orden cronológico para ver “Jujutsu Kaisen“:

Jujutsu Kaisen Temporada 2 (Episodios 1-5): Arco del Inventario Oculto/Muerte Prematura

Jujutsu Kaisen 0 (Película)

Jujutsu Kaisen Temporada 1 (Episodios 1-24)

Jujutsu Kaisen temporada 2 (Episodios 6-23): Arco del incidente de Shibuya

Jujutsu Kaisen: Execution

La película "Jujutsu Kaisen: Execution" sirve como puente entre el Incidente de Shibuya y el inicio del Juego de la Cosecha (Foto: Mappa)

