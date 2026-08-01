La cuarta temporada de “Jujutsu Kaisen”, que adapta la segunda parte del arco de The culling Game, no es la única producción que esperan los fans del popular anime basado en el manga escrito e ilustrado por Gege Akutami. En noviembre de 2026, llegará la quinta adaptación teatral de la historia de Yuji Itadori. Se trata de “Stage Jujutsu Kaisen -Shibuya Incident Part 1-” (“Butai Jujutsu Kaisen Shibuya Jihen Zenpen”) que adapta el caótico e icónico arco del Incidente de Shibuya. Además de las fechas y funciones, se reveló al elenco principal.
La primera obra de teatro sobre Yuji Itadori, un estudiante con fuerza sobrehumana que se une a una escuela de hechicería tras ingerir el dedo de Sukuna, el rey de las maldiciones, para salvar a sus amigos, y que mientras busca los dedos restantes para destruir al demonio, usa su fuerza para salvar a la mayor cantidad de personas posible de las maldiciones, se estrenó en 2022.
Desde entonces, cada año se lanza una nueva obra de teatro de “Jujutsu Kaisen” en Japón. En 2026, se presentará la primera mitad del “Incidente de Shibuya”. Una vez más, Kensaku Kobayashi se encargará de la dirección y Kohei Kiyasu, del guion.
LISTA DEL REPARTO DE LA QUINTA ADAPTACIÓN TEATRAL DE “JUJUTSU KAISEN”
El elenco de la quinta adaptación teatral de “Jujutsu Kaisen” cuenta con 26 miembros y está encabezado por Ryuji Sato, quien interpreta a Yuji Itadori. Mientras que Gaku Kumazawa asume el papel de Megumi Fushiguro y Nonoka Yamaguchi da vida a Nobara Kugisaki.
A ellos se suman Ryosuke Miura como Satoru Gojo, Yuta Tachibana como Kento Nanami, Rei Fujita como Suguru Geto, Yuki Kamisato como Mahito, Kakudo Igarashi como Ryomen Sukuna y Yuki Kubota como Toji Fushiguro.
- Ryūji Satō como Yūji Itadori
- Ryōsuke Miura como Satoru Gojō
- Gaku Kumazawa como Megumi Fushiguro
- Nonoka Yamaguchi como Nobara Kugisaki
- Rei Fujita como Suguru Getō
- Yūki Kamisato como Mahito
- Mondo Yamagishi como Jogou
- Ryōsuke Ikeoka como Choso
- Rina Takeda como Maki Zenin
- Takeshi Terayama como Panda
- Yuta Tachibana como Kento Nanami
- Riona Tatemichi como Mei Mei
- Rihito Tachibana como Ui Ui
- Hiroto Kuroiwa como Ui Ui
- Soma Suzuki como Naobito Zenin
- Kanon Maekawa como Kasumi Miwa
- Kouhei Shiota como Kokichi Muta
- Ami Kiuchi como Utahime Iori
- Yoshihiro Minami como Hanami
- Kento Sampei como Haruta Shigemo
- Kakudo Igarashi como Sukuna Ryōmen
- Yūki Kubota como Tōji Fushiguro
- Yūka Ide como Mimiko Hasaba
- Miki Yagi como Nanako Hasaba
- Chisato Minami como Manami Suda
- Kai Kitamura como Laru
FECHAS Y SEDES DE LA NUEVA OBRA DE TEATRO DE “JUJUTSU KAISEN”
- Tokio: Del 14 al 23 de noviembre de 2026 en el teatro Shibuya LOVEZ
- Osaka: El 28 y 29 de noviembre de 2026 en el Sky Theater MBS.
TODAS LAS OBRAS DE TEATRO DE “JUJUTSU KAISEN”
- Jujutsu Kaisen The Stage (2022): Cubre los primeros arcos del manga, desde que Yuji Itadori se traga el dedo de Sukuna, el arco de Junpei Yoshino hasta el enfrentamiento inicial contra Mahito.
- Jujutsu Kaisen The Stage - Kyoto Sister-School Goodwill Event / Death Painting (2023): Adapta la segunda mitad de la primera temporada del anime.
- Jujutsu Kaisen The Stage 0 (2024): Adapta la precuela comercializada como la película “Jujutsu Kaisen 0”
- Jujutsu Kaisen The Stage - Hidden Inventory / Premature Death (2025): Se enfoca en el aclamado arco del pasado de Gojo.
- Stage Jujutsu Kaisen - Shibuya Incident Part 1 (2026): Adapta la primera mitad del masivo arco del Incidente de Shibuya.
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