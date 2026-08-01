La cuarta temporada de “Jujutsu Kaisen”, que adapta la segunda parte del arco de The culling Game, no es la única producción que esperan los fans del popular anime basado en el manga escrito e ilustrado por Gege Akutami. En noviembre de 2026, llegará la quinta adaptación teatral de la historia de Yuji Itadori. Se trata de “Stage Jujutsu Kaisen -Shibuya Incident Part 1-” (“Butai Jujutsu Kaisen Shibuya Jihen Zenpen”) que adapta el caótico e icónico arco del Incidente de Shibuya. Además de las fechas y funciones, se reveló al elenco principal.

La primera obra de teatro sobre Yuji Itadori, un estudiante con fuerza sobrehumana que se une a una escuela de hechicería tras ingerir el dedo de Sukuna, el rey de las maldiciones, para salvar a sus amigos, y que mientras busca los dedos restantes para destruir al demonio, usa su fuerza para salvar a la mayor cantidad de personas posible de las maldiciones, se estrenó en 2022.

Desde entonces, cada año se lanza una nueva obra de teatro de “Jujutsu Kaisen” en Japón. En 2026, se presentará la primera mitad del “Incidente de Shibuya”. Una vez más, Kensaku Kobayashi se encargará de la dirección y Kohei Kiyasu, del guion.

Ryōsuke Miura es el encargado de interpretar a Satoru Gojō en la quinta adaptación teatral de "Jujutsu Kaisen", que llega en noviembre de 2026 (Foto: Nelke Planning y Toho)

LISTA DEL REPARTO DE LA QUINTA ADAPTACIÓN TEATRAL DE “JUJUTSU KAISEN”

El elenco de la quinta adaptación teatral de “Jujutsu Kaisen” cuenta con 26 miembros y está encabezado por Ryuji Sato, quien interpreta a Yuji Itadori. Mientras que Gaku Kumazawa asume el papel de Megumi Fushiguro y Nonoka Yamaguchi da vida a Nobara Kugisaki.

A ellos se suman Ryosuke Miura como Satoru Gojo, Yuta Tachibana como Kento Nanami, Rei Fujita como Suguru Geto, Yuki Kamisato como Mahito, Kakudo Igarashi como Ryomen Sukuna y Yuki Kubota como Toji Fushiguro.

Rei Fujita es el encargado de interpretar a Kenjaku en la quinta adaptación teatral de "Jujutsu Kaisen", que adapta la primera mitad del “Incidente de Shibuya” (Foto: Nelke Planning y Toho)

Ryūji Satō como Yūji Itadori

Ryōsuke Miura como Satoru Gojō

Gaku Kumazawa como Megumi Fushiguro

Nonoka Yamaguchi como Nobara Kugisaki

Rei Fujita como Suguru Getō

Yūki Kamisato como Mahito

Mondo Yamagishi como Jogou

Ryōsuke Ikeoka como Choso

Rina Takeda como Maki Zenin

Takeshi Terayama como Panda

Yuta Tachibana como Kento Nanami

Riona Tatemichi como Mei Mei

Rihito Tachibana como Ui Ui

Hiroto Kuroiwa como Ui Ui

Soma Suzuki como Naobito Zenin

Kanon Maekawa como Kasumi Miwa

Kouhei Shiota como Kokichi Muta

Ami Kiuchi como Utahime Iori

Yoshihiro Minami como Hanami

Kento Sampei como Haruta Shigemo

Kakudo Igarashi como Sukuna Ryōmen

Yūki Kubota como Tōji Fushiguro

Yūka Ide como Mimiko Hasaba

Miki Yagi como Nanako Hasaba

Chisato Minami como Manami Suda

Kai Kitamura como Laru

Gaku Kumazawa interpreta a Megumi Fushiguro en la quinta adaptación teatral de "Jujutsu Kaisen", que llega en noviembre de 2026 (Foto: Nelke Planning y Toho)

FECHAS Y SEDES DE LA NUEVA OBRA DE TEATRO DE “JUJUTSU KAISEN”

Tokio: Del 14 al 23 de noviembre de 2026 en el teatro Shibuya LOVEZ

Osaka: El 28 y 29 de noviembre de 2026 en el Sky Theater MBS.

TODAS LAS OBRAS DE TEATRO DE “JUJUTSU KAISEN”

Jujutsu Kaisen The Stage (2022): Cubre los primeros arcos del manga, desde que Yuji Itadori se traga el dedo de Sukuna, el arco de Junpei Yoshino hasta el enfrentamiento inicial contra Mahito. Jujutsu Kaisen The Stage - Kyoto Sister-School Goodwill Event / Death Painting (2023): Adapta la segunda mitad de la primera temporada del anime. Jujutsu Kaisen The Stage 0 (2024): Adapta la precuela comercializada como la película “Jujutsu Kaisen 0” Jujutsu Kaisen The Stage - Hidden Inventory / Premature Death (2025): Se enfoca en el aclamado arco del pasado de Gojo. Stage Jujutsu Kaisen - Shibuya Incident Part 1 (2026): Adapta la primera mitad del masivo arco del Incidente de Shibuya.

Nonoka Yamaguchi interpreta a Nobara Kugisaki en la quinta adaptación teatral de "Jujutsu Kaisen", que adapta la primera mitad del “Incidente de Shibuya” (Foto: Nelke Planning y Toho)

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