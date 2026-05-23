En cada temporada de “Jujutsu Kaisen”, las peleas, las maldiciones y los dramas estudiantiles se llevan gran parte de la conversación. Aun así, entre tanta energía maldita, los fans suelen detenerse en detalles muy terrenales: cuántos años tienen los protagonistas, qué tan fuertes son y, por supuesto, cuánto miden sus personajes favoritos. En ese sentido, esta nota está pensada justo para eso: ordenar las estaturas de los principales hechiceros del anime de Crunchyroll. ¡Presta atención!

Vale precisar que la producción sigue la historia de Yuji Itadori, un estudiante de secundaria que termina involucrado con el mundo de las maldiciones cuando se traga un objeto maldito para salvar a sus amigos.

A partir de ese momento, el chico se convierte en el huésped de Ryomen Sukuna, una entidad temida, y entra a la Escuela Técnica de Hechicería de Tokio para aprender a controlar el poder que lleva dentro.

De esta manera, el anime acompaña a nuestro protagonista y a sus compañeros de primer año, como Megumi Fushiguro y Nobara Kugisaki, en su entrenamiento, misiones y batallas contra enemigos cada vez más peligrosos, con la guía de figuras clave como Satoru Gojo.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Jujutsu Kaisen”:

¿CUÁNTO MIDE YUJI ITADORI DE “JUJUTSU KAISEN”?

De acuerdo con la información recogida por GameRant, Yuji Itadori alcanza aproximadamente los 1,73 metros de estatura.

Por supuesto, esta altura coincide con la que se le atribuye a Ryomen Sukuna cuando comparte su cuerpo, ya que ambos ocupan literalmente el mismo espacio físico en la trama.

En el anime "Jujutsu Kaisen", Yuji Itadori es un joven con una fuerza física sobrehumana que termina convertido en el recipiente del Rey de las Maldiciones (Foto: MAPPA)

¿CUÁL ES LA ESTATURA DE SATORU GOJO DE “JUJUTSU KAISEN”?

Satoru Gojo, por su parte, registra una estatura que ronda los 1,90 metros.

Así, se consolida como uno de los humanos más altos dentro de la franquicia, algo que se refleja en la forma en que supera visualmente a sus estudiantes en el anime.

En la temporada 2 del anime "Jujutsu Kaisen", vemos un poco del pasado de Satoru Gojo antes de entrar al arco de Shibuya (Foto: MAPPA)

¿CUÁNTO MIDEN MEGUMI FUSHIGURO Y NOBARA KUGISAKI DE “JUJUTSU KAISEN”?

Por otro lado, Megumi Fushiguro ronda los 1,75 metros, lo que lo coloca apenas por encima de Yuji y dentro del espectro habitual para sus compañeros de generación.

En el caso de Nobara Kugisaki, la hechicera se sitúa en torno a los 1,60 metros. Es decir, es considerablemente más baja que sus compañeros masculinos, lo que contribuye al contraste visual entre el trío principal.

Megumi Fushiguro, Nobara Kugasaki y Yuji Itadori son los personajes principales de "Jujutsu Kaisen", anime basado en el manga de Gege Akutami (Foto: MAPPA)

¿QUÉ ALTURA TIENEN OTROS HECHICEROS DE “JUJUTSU KAISEN”?

Kento Nanami mide alrededor de los 1,84 metros, cifra que lo coloca por encima de la mayoría de estudiantes y un poco por debajo de Gojo.

Respecto a Aoi Todo, él es considerado como parte del grupo de personajes que superan los 1,90 metros.

En contraste, personajes como Maki Zenin se ubican en un rango más moderado, con alturas en torno a los 1,70 metros.

En la siguiente lista puedes revisar la estatura de otras figuras populares del anime:

Toge Inumaki – 1,64 m

– 1,64 m Panda – 2,00 m

– 2,00 m Mai Zenin – 1,70 m

– 1,70 m Momo Nishimiya – 1,50 m

– 1,50 m Kasumi Miwa – 1,70 m

– 1,70 m Mahito – 1,79 m

– 1,79 m Suguru Geto – 1,90 m

El poderoso hechicero Suguru Geto en una escena del anime "Jujutsu Kaisen" (Foto: MAPPA)

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