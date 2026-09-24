En “Jujutsu Kaisen”, Satoru Gojo se ganó un lugar especial entre los miembros del elenco más queridos del anime de Crunchyroll. Y es que su cabello claro, sus ojos azules y la venda que suele cubrirlos conquistaron a los fans en todo el mundo. Así, si eres seguidor de la producción, quizá te gustaría saber que el mangaka Gege Akutami ha contado que tomó como referencia a una figura de “Naruto” para diseñar al hechicero. Y, sin lugar a dudas, su identidad podría sorprender a más de uno.

Vale precisar que “Jujutsu Kaisen” narra la historia de Yuji Itadori, un estudiante que entra al mundo de los hechiceros tras convertirse en el recipiente de Ryomen Sukuna, una maldición muy poderosa.

Entonces, junto con sus compañeros de la Escuela Técnica de Hechicería de Tokio, nuestro protagonista aprende a enfrentar las maldiciones que nacen de las emociones negativas de los humanos.

Aquí, Satoru Gojo es su maestro y uno de los personajes más fuertes de la historia. Por lo tanto, su presencia guía gran parte del conflicto de la serie, sobre todo cuando las amenazas buscan apartarlo para alterar el equilibrio del mundo.

¿QUÉ PERSONAJE DE “NARUTO” INSPIRÓ A SATORU GOJO DE “JUJUTSU KAISEN”?

Según una declaración oficial de Gege Akutami, recogida por ComicBook, el diseño de Gojo de “Jujutsu Kaisen” no partió de Kakashi Hatake de “Naruto”, tal como suponen varios fans de ambas obras.

En realidad, la verdadera referencia fue Tonbo Tobitake, un ninja secundario de la Hoja que aparece durante el arco de los Exámenes Chūnin, donde ejerce como examinador.

Y es que el mangaka explicó que su diseño “estaba más inspirado en el supervisor cubierto de vendajes y una venda en la cabeza durante la segunda fase de los Exámenes Chūnin, no en Kakashi”.

Además, resaltó que ese diseño lo marcó tanto que, al conocer a Masashi Kishimoto, le preguntó por el personaje. Sin embargo, como dato curioso, este último autor ya ni lo recordaba.

Tonbo Tobitake es un ninja de rango chūnin perteneciente a la Aldea Oculta de la Hoja en la franquicia anime "Naruto" (Foto: Studio Pierrot)

¿POR QUÉ SE COMPARA A GOJO DE “JUJUTSU KAISEN” CON KAKASHI DE “NARUTO”?

Como muchos sabemos, Kakashi es uno de los mentores más populares del shonen. Por ello, cualquier maestro poderoso con el rostro parcialmente cubierto termina siendo comparado con él.

Asimismo, Gojo comparte con él el cabello claro, el ojo oculto y ese carácter relajado frente a sus alumnos, lo que hizo que sus semejanzas sean más populares con el paso del tiempo... aunque Akutami haya aclarado el verdadero origen del hechicero.

¿QUIÉN ES TONBO TOBITAKE EN “NARUTO”?

Tonbo Tobitake tiene una aparición breve dentro de “Naruto”: forma parte del equipo de análisis de la Hoja y aparece como examinador durante la segunda fase de los Exámenes Chūnin.

Cabe resaltar que su participación en la trama principal es mínima. Por eso, ha causado tanta sorpresa que un personaje secundario, hasta casi olvidado, haya sido la fuente de creación de uno de los hechiceros más populares de “Jujutsu Kaisen”.

Y tú, ¿conocías estos detalles del origen de Gojo?

En esta escena del anime "Naruto", Tonbo Tobitake somete a un genin llamado Komaza tras descubrirlo haciendo trampa (Foto: Studio Pierrot)

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