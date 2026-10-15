Cuando uno ve una escena de batalla en “Jujutsu Kaisen”, es fácil olvidar que detrás de cada fotograma hay equipos enteros dibujando, coloreando y puliendo efectos. Así, esa curiosidad acaba de llegar desde una figura inesperada: una estrella de Hollywood con ganas de saber cómo se cocina el anime. Se trata, ni más ni menos de Tom Cruise, quien preguntó cuánto tarda en producirse cada episodio de la adaptación televisiva del manga de Gege Akutami. ¡Y la respuesta sorprendió a más de uno!

Vale precisar que la ficción narra la historia de Yuji Itadori, un estudiante que, para salvar a sus compañeros, ingiere un objeto maldito que contiene parte del poder de Ryomen Sukuna.

Entonces, convertido en el recipiente de esa peligrosa entidad, el chico ingresa a una escuela de hechiceros para combatir las Maldiciones, seres nacidos de las emociones negativas de los humanos.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Jujutsu Kaisen” - Temporada 4:

¿CUÁNTO TARDA EN PRODUCIRSE UN EPISODIO DE “JUJUTSU KAISEN”?

De acuerdo con Netflix Junkie, el reconocido actor estadounidense Tom Cruise visitó la exhibición por el 15° aniversario del estudio MAPPA en Tokio.

Allí estuvo acompañado por el director Alejandro G. Iñárritu, con quien promociona la película “Digger”.

Así, ambos recorrieron la muestra junto al animador Tadashi Hiramatsu y, en ese contexto, Cruise preguntó por el tiempo que demanda un episodio de “Jujutsu Kaisen”.

Y, frente a tal interrogante, Hiramatsu respondió que, tomando en consideración todo el trabajo del equipo detrás de cámaras, un episodio requiere entre dos y tres meses de producción.

Yuji Itadori y Ryomen Sukuna en una ilustración promocional oficial del anime "Jujutsu Kaisen" (Foto: MAPPA)

¿QUÉ ETAPAS TIENE LA PRODUCCIÓN DE UN EPISODIO DE “JUJUTSU KAISEN”?

El proceso de trabajo de un capítulo del anime incluye guion gráfico (’storyboard’), animación, fondos, coloreado, efectos visuales y edición.

Asimismo, se sabe que varios episodios pueden desarrollarse al mismo tiempo por equipos distintos.

De esta manera, la producción avanza en paralelo y el estudio no depende de terminar uno para comenzar el siguiente.

¿QUÉ MÁS SABEMOS SOBRE LA VISITA DE TOM CRUISE A LA EXHIBICIÓN DE MAPPA?

La conversación entre Tom Cruise y Tadashi Hiramatsu siguió por el rumbo del oficio. Y es que el actor quiso saber si la industria avanza hacia lo digital, por lo que Hiramatsu explicó que su formación se basó en lápiz y papel.

En ese sentido, para el animador, dibujar sobre papel sigue siendo una base esencial.

Finalmente, Hiramatsu comentó que ya había visto “Digger” dos veces y elogió su fotografía, color, música y diseño sonoro.

Y tú, ¿también te sorprendiste por el tiempo de producción que necesita cada episodio de “JJK”?

El reconocido actor estadounidense Tom Cruise asume el rol protagonista a lo largo de la película de drama y comedia "Digger" (Foto: Warner Bros)

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