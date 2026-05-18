Entre peleas, maldiciones y dramas estudiantiles, hay una pregunta que suele aparecer entre los fans de “Jujutsu Kaisen”: ¿cuántos años tienen exactamente estos personajes que se pasan la vida jugándose el pellejo en clase y en el campo de batalla? Por eso, aquí te traigo la guía que ordena al elenco principal del anime de Crunchyroll según sus edades. De esta manera, podrás ubicar mejor a cada estudiante, maestro y villano dentro de la cronología de la historia.

Vale precisar que “Jujutsu Kaisen” sigue a chicos que aún están en formación, así que la mayoría se mueve entre la adolescencia y los veintitantos, mientras que las figuras más poderosas del reparto ya superan esa etapa.

En ese sentido, la obra de Gege Akutami mantiene la tradición de varios proyectos shonen: protagonistas muy jóvenes, docentes que rondan la treintena y villanos cuya antigüedad rompe cualquier escala humana.

Antes de continuar, mira el tráiler del anime:

¿CUÁNTOS AÑOS TIENEN LOS PROTAGONISTAS DE “JUJUTSU KAISEN”?

De acuerdo con GameRant, el protagonista Yuji Itadori tiene 15 años al inicio de “Jujutsu Kaisen” y su cumpleaños se celebra cada 20 de marzo.

Megumi Fushiguro también se mantiene en los 15 años y conmemora su cumpleaños el 22 de diciembre.

Nobara Kugisaki, en cambio, se ubica un poco por encima de sus compañeros: tiene 16 años y su cumpleaños llega cada 7 de agosto.

Por otro lado, Yuta Okkotsu, figura principal de “Jujutsu Kaisen 0”, ronda los 16 o 17 años dependiendo del punto de la cronología del relato, con cumpleaños el 17 marzo.

Yuta Okkotsu es el gran protagonista del episodio "Sendai Colony" de la tercera temporada del anime "Jujutsu Kaisen" (Foto: MAPPA)

¿QUÉ EDADES TIENEN LOS DOCENTES Y HECHICEROS ADULTOS DE “JUJUTSU KAISEN”?

Satoru Gojo, por su parte, tiene 28 años en los eventos principales del anime, y comparte generación con Shoko Ieiri, quien también tiene 28 años.

En paralelo, Kento Nanami ronda los 28 años, mientras que personajes de apoyo como Kiyotaka Ijichi tienen 27.

Además, algunos secundarios aún en formación, como Maki Zenin (16), Toge Inumaki (17) o Panda (16), se mantienen en edad escolar.

Maki Zenin en una escena crucial de la temporada 3 del anime "Jujutsu Kaisen" (Foto: MAPPA)

¿CUÁNTOS AÑOS TIENE RYOMEN SUKUNA DE “JUJUTSU KAISEN”?

Ryomen Sukuna supera con amplitud la edad de cualquier otro personaje, ya que se trata de una maldición originada hace más de mil años.

En su caso, se trata de un espíritu que atravesó siglos y diferentes eras, de modo que su edad exacta no se expresa con números concretos, pero se establece que pertenece a un tiempo remoto dentro del universo de la serie.

Ryomen Sukuna es el antagonista principal de la serie de manga y anime "Jujutsu Kaisen" (Foto: MAPPA)

¿QUÉ EDADES TIENEN OTROS PERSONAJES DE “JUJUTSU KAISEN”?

Debajo de estas líneas, descubre cuántos años tienen otros personajes importantes de “Jujutsu Kaisen”:

Masamichi Yaga: director de la escuela de Tokio y figura clave en la formación de nuevos hechiceros. Se le ubica alrededor de los 47 años.

director de la escuela de Tokio y figura clave en la formación de nuevos hechiceros. Se le ubica alrededor de los 47 años. Yuki Tsukumo: se sitúa en la treintena, sin una edad exacta confirmada.

se sitúa en la treintena, sin una edad exacta confirmada. Kinji Hakari y Kirara Hoshi: ambos se ubican alrededor de los 18 años.

ambos se ubican alrededor de los 18 años. Takuma Ino: con 21 años, funciona como puente entre los estudiantes y los hechiceros de mayor rango.

con 21 años, funciona como puente entre los estudiantes y los hechiceros de mayor rango. Yoshinobu Gakuganji: tiene alrededor de 76 años.

tiene alrededor de 76 años. Utahime Iori: docente que ronda los 31 años, con cumpleaños el 18 de febrero.

docente que ronda los 31 años, con cumpleaños el 18 de febrero. Aoi Todo: tiene 18 años y cumple el 23 de septiembre.

tiene 18 años y cumple el 23 de septiembre. Mai Zenin: hermana de Maki, también con 16 años y cumpleaños el 20 de enero.

hermana de Maki, también con 16 años y cumpleaños el 20 de enero. Momo Nishimiya: a sus 18 años, se presenta como una estudiante con carácter fuerte.

a sus 18 años, se presenta como una estudiante con carácter fuerte. Kasumi Miwa: tiene 17 años y cumpleaños el 4 de abril.

tiene 17 años y cumpleaños el 4 de abril. Kokichi Muta: se registra con 17 años.

se registra con 17 años. Hiromi Higuruma: ronda los 36 años y llega desde el mundo legal al universo de las maldiciones.

ronda los 36 años y llega desde el mundo legal al universo de las maldiciones. Suguru Geto: tiene 27 años y cumpleaños el 3 de febrero.

tiene 27 años y cumpleaños el 3 de febrero. Mahito: maldición con apariencia juvenil cuya edad exacta no se detalla.

maldición con apariencia juvenil cuya edad exacta no se detalla. Choso: tiene alrededor de 150 años, ya que surge de una mezcla particular entre humano y maldición.

tiene alrededor de 150 años, ya que surge de una mezcla particular entre humano y maldición. Kenjaku: antagonista con presencia milenaria, cuya edad se describe en siglos más que en décadas.

antagonista con presencia milenaria, cuya edad se describe en siglos más que en décadas. Tengen: entidad que supera los 1500 años.

entidad que supera los 1500 años. Hajime Kashimo: ronda los 400 años.

Hajime Kashimo es una escena del anime "Jujutsu Kaisen" (Foto: MAPPA)

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