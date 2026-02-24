“Jujutsu Kaisen” es uno de los animes más exitosos de los últimos años y tras el estreno de su tan esperada tercera temporada, ha conseguido nuevos seguidores. En los nuevos episodios de la popular serie que se basa en el manga escrito e ilustrado por Gege Akutami, se adapta el arco del Culling Game, que se centra en la competencia de supervivencia masivo orquestado por Kenjaku para forzar la evolución de la humanidad en Japón mediante la acumulación de energía maldita. A pesar de algunos comentarios negativos, la entrega ha recibido buenas calificaciones hasta el momento.
Si perteneces al grupo de los nuevos fans, probablemente te preguntes qué edad tiene Yuji Itadori y el resto de personajes principales del anime que ha conseguido múltiples premios internacionales como once estatuillas en los Crunchyroll Anime Awards 2024 y recibió un Récord Guinness Mundial como el programa de televisión animado más demandado del mundo. Por lo tanto, a continuación, te comparto este importante dato.
¿QUÉ EDAD TIENEN LOS PERSONAJES DEL ANIME “JUJUTSU KAISEN”?
Estas son las edades de los personajes principales de “Jujutsu Kaisen”:
- Yuji Itadori: 15 años
- Sukuna: 1000+ años
- Megumi Fushiguro: 15 años
- Nobara Kugasaki: 16 años
- Satoru Gojo: 28 años
- Masamichi Yaga: 47 años
- Maki Zenin: 16 años
- Toge Inumaki: 17 años
- Kinji Hakari: aproximadamente 18 años
- Kirara Hoshi: aproximadamente 18 años
- Kento Nanami: 28 años
- Takuma Ino: 21 años
- Kiyotaka Ijichi: 27 años
- Yoshinobu Gakuganji: 76 años
- Utahime Iori: 31 años
- Aoi Todo: 18 años
- Mai Zenin: 16 años
- Momo Nishimiya: 18 años
- Kasumi Miwa: 17 años
- Kokichi Muta: 17 años
- Yuta Okkotsu: 17 años
- Shoko Ieiri: 28 años
- Suguru Geto: 27 años
- Choso: 150 años
- Kenjaku: 1000+ años
- Naoya Zenin: 27 años
- Tengen: 1500+
1. Yuji Itadori
Cuando “Jujutsu Kaisen” empieza, Yuji Itadori tiene 15 años aunque su físico pueda sugerir una edad diferente. El protagonista del anime shonen se distingue por ser apasionado, tener voluntad fuerte y en ocasiones se deja llevar por sus emociones. Además, cumple años el 20 de marzo.
2. Megumi Fushiguro
Megumi, hijo de Toji Fushiguro, tiene 15 años, al igual que el protagonista de “Jujutsu Kaisen”. Se trata de un personaje que desea ser un hechicero de jujutsu de alto rendimiento como su sensei. Su cumpleaños se celebra el 22 de diciembre.
3. Nobara Kugasaki
Nobara Kugasaki, estudiante de primer año en el Colegio Técnico de Magia Metropolitana de Tokio y compañera de Yuji Itadori y Megumi Fushiguro, tiene 16 años. Se caracteriza por su personalidad audaz, segura de sí misma y su inquebrantable deseo de mantenerse fiel a su identidad. Su cumpleaños es el 7 de agosto.
4. Satoru Gojo
Satoru Gojo, hechicero de grado especial que es profesor en la Academia de Hechicería de Tokio y actúa como mentor de los protagonistas, tiene 28 años y su cumpleaños es el 7 de diciembre. Se trata el primer miembro del Clan Gojo en 400 años que nace con la combinación de dos técnicas legendarias.
5. Kinji Hakari
Kinji Hakari, estudiante de tercer año suspendido de la Escuela de Hechicería de Tokio y uno de los personajes más poderosos de “Jujutsu Kaisen”, tiene aproximadamente 18 años. Se distingue por su personalidad rebelde, su amor por las apuestas y por dirigir un club de lucha clandestino llamado Gachink”.
