“Jujutsu Kaisen” es uno de los animes más exitosos de los últimos años y tras el estreno de su tan esperada tercera temporada, ha conseguido nuevos seguidores. En los nuevos episodios de la popular serie que se basa en el manga escrito e ilustrado por Gege Akutami, se adapta el arco del Culling Game, que se centra en la competencia de supervivencia masivo orquestado por Kenjaku para forzar la evolución de la humanidad en Japón mediante la acumulación de energía maldita. A pesar de algunos comentarios negativos, la entrega ha recibido buenas calificaciones hasta el momento.

Si perteneces al grupo de los nuevos fans, probablemente te preguntes qué edad tiene Yuji Itadori y el resto de personajes principales del anime que ha conseguido múltiples premios internacionales como once estatuillas en los Crunchyroll Anime Awards 2024 y recibió un Récord Guinness Mundial como el programa de televisión animado más demandado del mundo. Por lo tanto, a continuación, te comparto este importante dato.

¿QUÉ EDAD TIENEN LOS PERSONAJES DEL ANIME “JUJUTSU KAISEN”?

Estas son las edades de los personajes principales de “Jujutsu Kaisen”:

Yuji Itadori: 15 años

Sukuna: 1000+ años

Megumi Fushiguro: 15 años

Nobara Kugasaki: 16 años

Satoru Gojo: 28 años

Masamichi Yaga: 47 años

Maki Zenin: 16 años

Toge Inumaki: 17 años

Kinji Hakari: aproximadamente 18 años

Kirara Hoshi: aproximadamente 18 años

Kento Nanami: 28 años

Takuma Ino: 21 años

Kiyotaka Ijichi: 27 años

Yoshinobu Gakuganji: 76 años

Utahime Iori: 31 años

Aoi Todo: 18 años

Mai Zenin: 16 años

Momo Nishimiya: 18 años

Kasumi Miwa: 17 años

Kokichi Muta: 17 años

Yuta Okkotsu: 17 años

Shoko Ieiri: 28 años

Suguru Geto: 27 años

Choso: 150 años

Kenjaku: 1000+ años

Naoya Zenin: 27 años

Tengen: 1500+

1. Yuji Itadori

Cuando “Jujutsu Kaisen” empieza, Yuji Itadori tiene 15 años aunque su físico pueda sugerir una edad diferente. El protagonista del anime shonen se distingue por ser apasionado, tener voluntad fuerte y en ocasiones se deja llevar por sus emociones. Además, cumple años el 20 de marzo.

En "Jujutsu Kaisen", Yuji Itadori, que posee una enorme cantidad de Energía Maldita gracias a la presencia de Sukuna, tiene 15 años (Foto: MAPPA)

2. Megumi Fushiguro

Megumi, hijo de Toji Fushiguro, tiene 15 años, al igual que el protagonista de “Jujutsu Kaisen”. Se trata de un personaje que desea ser un hechicero de jujutsu de alto rendimiento como su sensei. Su cumpleaños se celebra el 22 de diciembre.

En "Jujutsu Kaisen", Megumi Fushiguro, que gracias a la técnica de las Diez Sombras de Fushigoro puede invocar diferentes tipos de Shikigami, tiene 15 años (Foto: MAPPA)

3. Nobara Kugasaki

Nobara Kugasaki, estudiante de primer año en el Colegio Técnico de Magia Metropolitana de Tokio y compañera de Yuji Itadori y Megumi Fushiguro, tiene 16 años. Se caracteriza por su personalidad audaz, segura de sí misma y su inquebrantable deseo de mantenerse fiel a su identidad. Su cumpleaños es el 7 de agosto.

En el anime "Jujutsu Kaisen", Nobara Kugasaki es una hechicera experta que tiene 16 años (Foto: MAPPA)

4. Satoru Gojo

Satoru Gojo, hechicero de grado especial que es profesor en la Academia de Hechicería de Tokio y actúa como mentor de los protagonistas, tiene 28 años y su cumpleaños es el 7 de diciembre. Se trata el primer miembro del Clan Gojo en 400 años que nace con la combinación de dos técnicas legendarias.

Satoru Gojō, que es el protagonista de la película "Jujutsu Kaisen: Hidden Inventory and Premature Death", tiene 28 años (Foto: MAPPA)

5. Kinji Hakari

Kinji Hakari, estudiante de tercer año suspendido de la Escuela de Hechicería de Tokio y uno de los personajes más poderosos de “Jujutsu Kaisen”, tiene aproximadamente 18 años. Se distingue por su personalidad rebelde, su amor por las apuestas y por dirigir un club de lucha clandestino llamado Gachink”.

Kinji Hakari, que aparece en la tercera temporada de "Jujutsu Kaisen", tiene 18 años (Foto: Netflix)

