Si ya estás al día con “Jujutsu Kaisen” y buscas otro shōnen de acción con una energía similar, quizá quieras sumar “Black Torch” a tu lista de visualizaciones. Y es que este anime se ha convertido en uno de los títulos más llamativos del catálogo de Crunchyroll y buena parte de ese ruido tiene un mismo origen: resulta que muchos fans y medios especializados no dejan de compararlo con la historia de Yuji Itadori. Así, si te preguntas de qué trata exactamente la producción, aquí te lo cuento.

Vale precisar que “Black Torch” es la adaptación animada del manga homónimo de Tsuyoshi Takaki, el cual que se publicó en las revistas de Shueisha entre el 2016 y el 2018.

De esta manera, se presenta como un show televisivo que se mueve entre los géneros de la acción y la fantasía sobrenatural, con guiños directos al folclore japonés, los ninjas y las criaturas conocidas como mononoke.

¿DE QUÉ TRATA “BLACK TORCH”?

“Black Torch” se centra en Jiro Azuma, un joven que desciende de una larga línea de shinobi y tiene la habilidad de comunicarse con los animales.

Entonces, ese amor por aquellos seres lo mete en problemas cuando un misterioso gato callejero termina fusionándose con él: se trata de Rago, una entidad legendaria conocida como el ‘Black Star of Doom’ entre los mononoke.

Esa fusión le otorga a nuestro protagonista un poder excepcional y lo arrastra a la guerra oculta de la humanidad, librada por una unidad especial llamada ‘Bureau of Espionage’.

¿POR QUÉ “BLACK TORCH” ES COMPARADO TANTO CON “JUJUTSU KAISEN”?

De acuerdo con medios como ComicBook, el paralelismo entre “Jujutsu Kaisen” y “Black Torch” surge desde el primer episodio: Jiro se parece a Yuji Itadori en su fuerza física fuera de lo común, y Rago funciona como una versión “buena” de Sukuna, ya que ayuda al muchacho en lugar de intentar destruirlo.

Asimismo, existe una organización secreta dedicada a cazar mononoke que recuerda a los hechiceros de “JJK”, con la diferencia de que el gran elemento que le falta a “Black Torch” para completar el parecido es una figura equivalente a Gojo Satoru.

¿CÓMO VER “BLACK TORCH”?

El anime se estrenó el pasado 4 de julio del 2026 en Crunchyroll, plataforma que lo transmite en exclusiva y de forma semanal, con nuevos episodios cada sábado.

Por lo tanto, para disfrutar de la producción, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de “Black Torch”.

"Black Torch" es un anime de acción sobrenatural basado en el manga homónimo escrito e ilustrado por Tsuyoshi Takaki (Foto: 100Studio)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí