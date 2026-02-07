El 2026 empezó con grandes estrenos, tanto en Netflix como en otras plataformas de streaming como Crunchyroll. Aunque esta última es la principal distribuidora de los animes, el servicio de streaming de la N roja también comparte algunos títulos exitosos y se encarga de la distribución en algunos países de Asia. Por eso, en el último ranking en Japón, los primeros lugares los ocupan algunos populares animes que sin duda conoces. A continuación, te comparto la lista completa de ese Top 10.

El Top 10 de las series y películas de Netflix incluye a las producciones más populares del momento. Y en el ranking de Japón de la última semana de enero de 2026 destacan cinco animes, lo que sin duda es una muestra de la gran popularidad que ha ganado este tipo de producciones en los últimos años.

“JUJUTSU KAISEN” LIDERA EL TOP 10 DE LAS SERIES MÁS VISTAS DE NETFLIX EN JAPÓN

La tercera temporada de “Jujutsu Kaisen”, que se estrenó el 8 de enero, ocupa el primer lugar en el Top 10 de las series más vistas de Netflix en Japón durante la última semana del 2026. El anime basado en el manga escrito e ilustrado por Gege Akutami superó a la segunda temporada de “Frieren: Beyond Journey’s End”, que empezó el 16 de enero.

El anime "Jujutsu Kaisen" ha ganado popularidad mundial gracias a su trama intensa y personajes memorables, tales como Yuji Itadori (Foto: MAPPA / TOHO)

La segunda temporada de “Hell’s Paradise”, que continúa la historia de Gabimaru, un ninja asesino condenado a muerte que acepta buscar el elixir de la inmortalidad en una misteriosa isla, también aparece en dicho ranking.

Al igual que la tercera temporada de “Oshi no Ko”, que sigue a los hijos gemelos de la superestrella idol Ai Hoshino y entra en una nueva etapa y ambienta seis meses desde el lanzamiento de “POP IN 2”.

La tercera temporada de “Jujutsu Kaisen” y la segunda temporada de “Frieren: Beyond Journey’s End” continúan en emisión, así que podrían cambiar de lugar las próximas semanas, debido a que ambas son muy populares.

Este es el ranking completo las series más vistas de Netflix en Japón:

Jujutsu Kaisen - Temporada 3 Parte 1 Frieren: Beyond Journey’s End Temporada 2 Hell’s Paradise Temporada 2 Reunion Silent Truth Oshi no Ko Temporada 3 Solo Escape Island Temporada 5 Boyfriend Temporada 2 Starto Countdown 2025→2026 Can You Be My Love Interpreter? You and I are Polar Opposites

Yuji Itadori en el afiche promocional de la tercera temporada de "Jujutsu Kaisen", que se estrenó el 8 de enero de 2026 (Foto: Mappa)

No es el primer ranking que “Jujutsu Kaisen” lidera

La tercera temporada de “Jujutsu Kaisen” también lidera el Top 10 del Ranking Inicial de Anime de Invierno de 2026. Esta clasificación abarca los títulos lanzados hasta el martes 20 de enero de 2026 e incluye series gratuitas y de pago.

Para elegir a los animes que están en el Top 10 de Japón en la temporada de invierno 2026, Dwango Co., Ltd. se centra en la respuesta inicial inmediatamente después del estreno del título, así como el número de visualizaciones, comentarios y otros datos.

