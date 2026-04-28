Mientras los fanáticos del anime “Jujutsu Kaizen” esperan con ansias la cuarta temporada, que adaptará la segunda parte del arco de The Culling Game, los que conocen la historia de Yūji Itadori gracias al manga escrito e ilustrado por Gege Akutami también conocen el final, ya que el material original concluyó en 2024 tras los eventos del arco de Shinjuku Showdown. No obstante, no fue el final de universo, debido a que Gege Akutami regresó en 2025, junto con Yuji Iwasaki, con una secuela, “Jujutsu Kaisen Modulo”, que se publicó en la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha.

“Jujutsu Kaisen Modulo” se ambienta en el año 2086, 68 años después de la obra original, y sigue a Yuka y Tsurugi Okkotsu, nietos de Yuta Okkotsu y Maki Zenin, quienes enfrentan una amenaza alienígena (“Simurianos”) que llega a la Tierra, mezclando el mundo de los hechiceros con la ciencia ficción. Este spin-off terminó oficialmente el 8 de marzo de 2026 tras una serialización corta que duró aproximadamente seis meses y concluyó con su capítulo 25.

Algunos fanáticos esperaban que esta historia continuara de alguna manera o que el universo de “Jujutsu Kaisen” se expandiera. Pero durante el evento Jump Press de Shueisha se anunció que el tercer y último volumen de la secuela llegará a las tiendas de Japón el 1 de mayo. Además, se reveló que incluirá un capítulo extra con “ese personaje” que había estado ausente en la secuela.

Este material adicional sirve como una "última sorpresa" de Gege Akutami para despedir la secuela "Jujutsu Kaisen Modulo" ¿Incluirá la aparición de Megumi? (Foto: Mappa)

¿QUIÉN ES “ESE PERSONAJE” QUE APARECERÁ EN EL EPISODIOS ESPECIAL DE “JUJUTSU KAISEN MODULO”?

La confirmación de una historia corta especial en el Volumen 3 (final) de “Jujutsu Kaisen Modulo” es una gran noticia para los fans, ya que el capítulo extra mostrará el futuro de un personaje querido por los fans. Aunque aún no se ha revelado quién es “ese personaje”, muchos esperaban que se trate de Megumi Fushiguro, de quien no se tiene información después de Sukuna.

Este manga secuela incluyó cameos importantes de Yuji Itadori, Yuta Okkotsu, Maki Zenin y Nobara Kugisaki, pero no se mostró más de Megumi Fushiguro, que es un estudiante de primer año en la Escuela de Hechicería de Tokio y usuario de la Técnica de Sombras de Diez Tipos, capaz de invocar shikigamis. También es un chamán de grado 2 con un potencial enorme, reconocido por Satoru Gojo, quien lo acogió tras la muerte de su padre, Toji Fushiguro.

En el capítulo final de “Jujutsu Kaisen Modulo” se confirmó la muerte de Megumi Fushiguro con una mención casual de Nobara. Sin duda, esto molestó a los fans que querían volver a ver a uno de sus personajes favoritos.

Por lo tanto, “ese personaje” que tendrá una aparición especial en el capítulo adicional del manga secuela podría ser Megumi Fushiguro, lo que permitiría cerrar su historia de una mejor manera.

No obstante, Megumi no es el único personaje de la serie original que no apareció en el spin-off. Héroes icónicos como Aoi Todo y Kinji Hakari tampoco aparecieron en “Jujutsu Kaisen Modulo”. ¿Será alguno de ellos? Solo queda esperar hasta el 1 de mayo para descubrirlo.

El volumen final del manga "Jujutsu Kaisen" (Volumen 3), que sale a la venta el 1 de mayo de 2026 en Japón, incluirá un capítulo extra especial (Foto: Shueisha)

¿HABRÁ OTRA SECUELA DE “JUJUTSU KAISEN”?

Aunque a los fans de “Jujutsu Kaisen” les encantaría una nueva historia, todavía no hay nada confirmado. Por lo pronto, el foco de la franquicia se trasladará totalmente a las adaptaciones al anime, que aún tienen mucho material por cubrir.

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