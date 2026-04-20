¡Estupendas noticias para los fans hispanohablantes de las aventuras de Yuji Itadori! Y es que la tercera temporada del anime “Jujutsu Kaisen”, centrada en el arco “The Culling Game”, ya está disponible completa en Crunchyroll con doblaje en español... tanto en la versión latinoamericana como en castellano. Así, si eres de los que esperaba maratonear esta entrega sin depender de subtítulos, te cuento que es el momento perfecto para darle ‘play’.

Vale precisar que la temporada 3 llegó a la plataforma de streaming el pasado 8 de enero del 2026, inicialmente solo con audio original japonés, mientras el lanzamiento de los doblajes se programó para las semanas siguientes.

De esta manera, el 29 de enero fue la fecha elegida para el arranque de su doblaje al español... para alegría de los fans en Latinoamérica y España.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Jujutsu Kaisen 3”:

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 3 DE “JUJUTSU KAISEN” EN ESPAÑOL EN CRUNCHYROLL?

Para acceder al doblaje en español del anime, el primer requisito es contar con una suscripción activa a Crunchyroll, ya que la plataforma distribuye la temporada 3 de la serie de forma legal en gran parte de América, Europa, África, Oceanía y otros territorios.

Una vez dentro de la ficha de la producción, basta con entrar a uno de sus episodios y abrir el menú de ajustes del reproductor para cambiar el idioma de audio a “Español (Latinoamérica)” o “Español (España) / Castellano”, según la configuración que muestre la app o la versión web.

En ese sentido, si no aparece la pista en español, te recomiendo comprobar la región de la cuenta.

¿QUÉ INCLUYE EL DOBLAJE LATINO Y CASTELLANO DE LA TEMPORADA 3 DE “JUJUTSU KAISEN”?

En el caso del doblaje latino, el elenco mantiene las voces que los fans ya reconocen de entregas anteriores, con nombres como Enzo Fortuny en el papel de Yuji Itadori y Fabián Rétiz como Choso.

Y, entre las novedades, destaca José Luis García como la voz de Naoya Zen’in, un personaje clave en esta parte de la historia.

Para el doblaje castellano, en cambio, el personaje de Naoya cuenta con la interpretación de Juan Luis Aguayo.

Y tú, ¿ya estás listo para tu maratón sin subtítulos?

La temporada 3 del anime "Jujutsu Kaisen" adapta el arco del Juego del Sacrificio del manga de Gege Akutami (Foto: MAPPA)

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