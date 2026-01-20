La tercera temporada de “Jujutsu Kaisen” era uno de los estrenos de 2026 más esperados por los fanáticos del anime y sus primeros episodios, que también fueron parte de la película recopilatoria “Jujutsu Kaisen: Ejecución”, obtuvieron buenas calificaciones. Sin embargo, al tercer capítulo no le fue tan bien como se esperaba. De hecho obtuvo una de las calificaciones más bajas de la serie basada en el manga escrito e ilustrado por Gege Akutami. A continuación, te comparto más detalles al respecto.

“About the Culling Game” (3x01), que se emitió el 15 de enero de 2026 y siguió a Itadori y sus amigos mientras hablaban con Tengen sobre los objetivos de Kenjaku y sus planes para el Juego de la Matanza, obtuvo una puntuación de 7,8 en IMDb. Aunque no se trata de una calificación tan baja, llama la atención por la diferencia con la puntuación de los anteriores capítulos.

Sobre todo, considerando que “Jujutsu Kaisen” no había tenido una puntuación tan baja desde su primera temporada con los episodios 8 y 21, que obtuvieron una puntuación de 7.4 en IMDb. Pero eso no es lo único en contra de este capítulo, algunos fanáticos tienen comentarios negativos sobre el episodio.

La tercera temporada del anime "Jujutsu Kaisen" adapta el arco del 'Culling Game' (Juego de la Matanza) del manga de Gege Akutami (Foto: MAPPA)

LOS COMENTARIOS SOBRE EL EPISODIO 3 DE LA TEMPORADA DE “JUJUTSU KAISEN”

El tercer capítulo de la tercera temporada de “Jujutsu Kaisen” recibió casi 3000 “no me gusta” en Crunchyroll. Lo que también se refleja en la calificación de IMDb. Esto sin duda muestra que los seguidores quedaron decepcionados con lo que se mostró en “About the Culling Game”. ¿Por qué? ¿Qué opinan?

“Hablamos demasiado, y parecía que estábamos en clase... Empecé a quedarme dormido”, comentó un fanático en la red social X. Mientras que otro escribió: “El tutorial de Culling Game me impactó como una lección de historia”.

No obstante, no todos piensan de la misma manera. Algunos consideran que era necesario un episodio explicativo para no perderse ningún detalle de los próximos capítulos. “Es un episodio importante para establecer el Juego de la Matanza, las reglas, etc”, argumentó.

¿POR QUÉ EL EPISODIO 3 DE “JUJUTSU KAISEN 3” TIENE UNA PUNTUACIÓN BAJA?

Para los primeros episodios de la temporada 3 de “Jujutsu Kaisen”, se adaptó el Itadori’s Extermination Arc, que se desarrolla en 7 capítulos del material original y se centra en el hechicero de grado especial Yuta Okkotsu persiguiendo a Yuji Itadori para ejecutar su sentencia de muerte por las matanzas masivas en Shibuya. Por lo tanto, se trata de momentos emocionantes.

Mientras que, a partir del tercer episodio se prepara el terreno para el arco de The Culling Game, que cuenta con 63 capítulos en el manga, y para preparar el terreno, el tercer episodio explicó en qué consiste el Juego de la Matanza y sus ocho principales reglas. Algo que para algunos podría no resultar tan interesante.

Sin embargo, se espera que los siguientes capítulos de la tercera temporada de “Jujutsu Kaisen” sean igual de emocionantes que los primeros, considerando que Yuji Itatori y otros hechiceros se enfrentarán en electrizantes batallas.

Yuji Itatori y otros hechiceros poderosos se enfrentarán en emocionantes batallas para sobrevivir en la tercera temporada "Jujutsu Kaisen" (Foto: Mappa)

