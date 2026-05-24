El universo “Jujutsu Kaisen” vive una racha intensa. Y es que, entre el impacto que dejó la tercera entrega del anime y las expectativas por la ya confirmada temporada 4, enfocada en la segunda parte del arco del ‘Culling Game’, cualquier anuncio se convierte en un tema de conversación inmediata entre los seguidores de la producción. En ese contexto, un nuevo evento ha encendido las alarmas de los fans: un panel especial por el quinto aniversario de la serie que se realizará en julio, en pleno Anime Expo 2026, en Los Ángeles.

Vale precisar que el show televisivo ha acompañado a Yuji Itadori desde su primer contacto con las maldiciones hasta los arcos más crudos y complejos, que incluyen la caída de Shibuya y el inicio del letal ‘Juego del sacrificio’.

Así, en la etapa más reciente de la historia, los hechiceros se enfrentan a combates cada vez más extremos y decisiones que redefinen el futuro del mundo maldito, lo que ha elevado las expectativas sobre lo que vendrá en la próxima temporada del proyecto.

¿QUÉ ES EL “JUJUTSU KAISEN 5TH ANNIVERSARY PANEL” DEL ANIME EXPO 2026?

El “Jujutsu Kaisen 5th Anniversary Panel” es una presentación especial organizada en el marco del Anime Expo 2026, evento considerado como una de las convenciones de cultura pop japonesa más importantes del mundo.

Según la información difundida por Anime Expo, el panel se desarrollará el día 4 del evento, en la franja de la mañana, en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

Así, la actividad celebra los cinco años del anime y propone un recorrido por los momentos más emocionantes de la serie.

Esto incluye un repaso de la temporada 3, batallas clave, hitos de la historia y acontecimientos memorables de los personajes, además de anécdotas de producción y experiencias pensadas para los fans presentes.

Cabe resaltar que el panel está respaldado por TOHO animation, compañía que produce la adaptación del manga de Gege Akutami junto al estudio MAPPA.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SERÁ EL EVENTO ESPECIAL DE “JUJUTSU KAISEN”?

El Anime Expo 2026 se llevará a cabo del 2 al 5 de julio en el Los Angeles Convention Center, en California.

En esa agenda, el panel “JUJUTSU KAISEN: Celebrating 5 Years of Curses with Cast” figura para el cuarto día del evento, es decir, el domingo 5 de julio, en un horario matutino que va aproximadamente de 10:00 a.m. a 10:50 a.m.

La sede escogida es el ya mencionado Crypto.com Arena, un recinto de gran capacidad que se encuentra muy cerca del centro de convenciones y que se suele usar para actividades especiales de gran convocatoria.

En la página de registro oficial del evento se indica que los asistentes interesados deben contar con su entrada general al AX 2026 y seguir el proceso habitual de reserva para este tipo de paneles especiales.

¿QUIÉNES PARTICIPARÁN EN EL PANEL DE “JUJUTSU KAISEN”?

Entre los nombres confirmados, destacan: Junya Enoki, la voz japonesa de Yuji Itadori, y Adam McArthur, quien interpreta al protagonista en el doblaje en inglés, además de la promesa de más sorpresas por parte de la organización.

El formato apunta a una combinación de charla y momentos de interacción con el público, algo habitual en las presentaciones dentro del Anime Expo.

Asimismo, es importante mencionar que este tipo de paneles suele incluir información adicional sobre la producción, lo que supone la oportunidad perfecta para saber algo más sobre la esperadísima temporada 4 de “Jujutsu Kaisen”.

Sin embargo, hasta el momento, no se ha anunciado ningún anuncio oficial para el panel, de modo que lo ideal es asistir con entusiasmo, aunque también con expectativas moderadas.

El panel de "Jujutsu Kaisen" en el Anime Expo 2026 se celebra el domingo 5 de julio (Foto: @AnimeExpo / X)

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