Aunque la cuarta temporada de “Jujutsu Kaisen” ya fue confirmada y está en producción, aún no tiene fecha de estreno oficial. No obstante, se sabe que adaptará la segunda parte del arco de The Culling Game del manga escrito e ilustrado por Gege Akutami. De hecho, el primer tráiler revela los enfrentamientos más caóticos y definitivos de los nuevos episodios del popular anime. Se pueden ver escenas de la brutal batalla de Kinji Hakari contra Hajime Kashimo, así como a Yuki Tsukumo y Choso formando equipo para enfrentar al poderoso y peligroso Kenjaku.

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Otro detalles que llamó la atención de los fans en el avance es que se muestra a un Yuji sin las características marcas de Sukuna en el rostro, lo que sugiere que la cuarta entrega podría terminar con el gran momento en que el Rey de las Maldiciones abandona el cuerpo del protagonista.

Por lo pronto, solo queda esperar más novedades sobre la temporada 4 de “Jujutsu Kaisen”. Las próximas grandes novedades y la posible fecha de estreno de “The Culling Game - Part 2” podrían anunciarse en el Juju Fest 2026: 5th Anniversary, importante evento especial está programado para el 29 de agosto.

Kenjaku, quien está detrás del Culling Game, también aparece en el afiche promocional del "Juju Fest 2026: 5th Anniversary" (Foto: MAPPA)

LA NUEVA COLABORACIÓN DE “JUJUTSU KAISEN” POR SU QUINTO ANIVERSARIO

A propósito de la celebración por el quinto aniversario del popular y exitoso anime, la franquicia prepara una colaboración entre “Jujutsu Kaisen” y las atracciones turísticas de Minato Mirai en la ciudad de Yokohama, específicamente Yokohama Cosmo World y el teleférico YOKOHAMA AIR CABIN.

El evento está programado para llevarse a cabo del 1 de agosto al 31 de agosto de 2026 y contará con diversas actividades, incluyendo la venta de productos originales con ilustraciones recién dibujadas y una búsqueda del tesoro con sellos.

Para promocionar la nueva colaboración de “Jujutsu Kaisen”, compartieron una ilustración en la que aparecen Satoru Gojo, Megumi Fushiguro, Nobara Kugisaki y Yuji Itadori tomándose una selfi juntos en una salida casual de amigos.

Por supuesto, en el fondo de la imagen se aprecian monumentos icónicos de la zona costera de Yokohama, incluyendo la gigantesca noria iluminada Cosmo Clock 21.

En la nueva ilustración de "Jujutsu Kaisen" aparecen Satoru Gojo, Megumi Fushiguro, Nobara Kugisaki y Yuji Itadori tomándose una selfi juntos en una salida casual de amigos (Foto: Mappa)

Las actividades que incluye el nuevo evento de “Jujutsu Kaisen”

El macroevento de colaboración entre “Jujutsu Kaisen” y la ciudad de Yokohama forma parte del gran cierre por el 5.º aniversario del anime, y estas son algunas de las actividades que los asistentes podrán realizar:

Rally de sellos (Stamp Rally)

Las atracciones y altavoces del parque emitirán anuncios especiales y diálogos inéditos grabados por los seiyuus de los personajes.

Juegos de feria temáticos

Paneles de tamaño real y Photo AR

El espacio comercial Cafe Fan Base (dentro de Yokohama) ofrecerá un menú exclusivo.

En la emblemática Yokohama Marine Tower también se colocarán puntos fotográficos.

Se abrirá una tienda temporal para vender artículos exclusivos.

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