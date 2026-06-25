Kenjaku, quien está detrás del Culling Game, también aparece en el afiche promocional del "Juju Fest 2026: 5th Anniversary" (Foto: MAPPA)
Kenjaku, quien está detrás del Culling Game, también aparece en el afiche promocional del "Juju Fest 2026: 5th Anniversary" (Foto: MAPPA)
Nelly Osco
Nelly Osco

” no solo es una de las franquicias más importantes de los últimos años, sino que se ha consolidado como un fenómeno global y uno de los pilares principales de la industria del entretenimiento. A pesar de que el manga escrito por Gege Akutami, que dio inicio a todo y ha superado la impresionante cifra de 150 millones de copias en circulación a nivel mundial, terminó el 30 de septiembre de 2024, la serie continúa vigente debido a su secuela “” y al exitoso anime que ya prepara su cuarta temporada.

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Después de la confirmación de la cuarta entrega, que adaptará la segunda parte del arco de Culling Game, los fans están pendientes de cada anuncio de Mappa con la esperanza de finalmente conocer la fecha de estreno de los nuevos episodios que incluirán algunas de las batallas más sangrientas, impactantes y complejas de esta historia.

El último anuncio de “” se realizó en el durante la celebración por el 15.º aniversario de MAPPA. Aunque no se confirmó la fecha de estreno, el estudio de animación aseguró que la nueva temporada está en producción y compartió el primer tráiler, que muestra a Yuji Itadori, Megumi Fushiguro y Maki Zenin adentrándose en las zonas más peligrosas del brutal torneo.

Asimismo, el avance incluyó un breve vistazo de Kenjaku reuniéndose con altos mandos del gobierno de los Estados Unidos, con lo que planea expandir el conflicto a nivel global.

Los fans de "Jujutsu Kaisen" esperan con más ansias el anuncio principal del evento, que probablemente será la fecha de estreno de la cuarta temporada del anime (Foto: Mappa)
Los fans de "Jujutsu Kaisen" esperan con más ansias el anuncio principal del evento, que probablemente será la fecha de estreno de la cuarta temporada del anime (Foto: Mappa)

EL GRAN EVENTO DE “JUJUTSU KAISEN” CON NOVEDADES DE LA TEMPORADA 4

El próximo evento que podría incluir novedades sobre la cuarta temporada de , evento masivo se realizará del 2 al 5 de julio en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, California.

“Jujutsu Kaisen: Celebrating 5 Years of Curses with Cast” es el título del panel que se llevará a cabo el 5 de julio de 2026 y que reunirá elenco de voces para reflexionar sobre cinco emocionantes años de la serie. Pero este no es el único evento, ni el más importante.

La fecha de estreno de la cuarta temporada de “Jujutsu Kaisen” también podría anunciarse en la , evento especial oficial en Japón diseñado para celebrar el quinto aniversario del anime que narra la historia de Yūji Itadori, un estudiante que se convierte en hechicero para combatir “maldiciones” luego de tragarse el dedo de Sukuna, el rey de los demonios.

¿Cuándo se realizará el Juju Fest 2026?

El Juju Fest se llevará a cabo el 29 y 30 de agosto de 2026 en K Arena Yokohama, y contará con la presencia de seiyuus (actores de voz), música en vivo y anuncios exclusivos sobre el futuro de la franquicia.

Esta imagen se enfoca exclusivamente en los personajes cuyos actores de voz se presentarán el primer día del evento de "Jujutsu Kaisen", el 29 de agosto de 2026 (Foto: Mappa)
Esta imagen se enfoca exclusivamente en los personajes cuyos actores de voz se presentarán el primer día del evento de "Jujutsu Kaisen", el 29 de agosto de 2026 (Foto: Mappa)

Los invitados al Juju Fest 2026

29 de agosto

  • Junya Enoki
  • Megumi Ogata
  • Yuichi Nakamura
  • Takahiro Sakurai
  • Nobunaga Shimazaki
  • Junichi Suwabe
  • Daisuke Namikawa
  • Kazuya Nakai
  • Hiroki Tochi
  • Tatsuya Kitani

30 de agosto

  • Junya Enoki
  • Yuma Uchida
  • Asami Seto
  • Mikako Komatsu
  • Kenjiro Tsuda
  • Takahiro Sakurai
  • Koji Yusa
  • Tomokazu Sugita

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 9 años de experiencia escribiendo contenido sobre películas, series y animes para las comunidades hispanas en EE.UU.. Desde los más populares en Netflix, Disney+, Amazon Prime Video y otras plataformas de streaming, hasta estrenos que llegan a los cines. Comparto recomendaciones para los que aman las maratones los fines de semana.

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