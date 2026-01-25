Cada vez estamos más cerca del evento principal que, como fanáticos de “Jujutsu Kaisen”, estábamos esperando: el Juego de la Matanza. Después de varios años de espera, por fin la temporada 3 nos presentará la animación de este arco. Si bien tras la entrega anterior quedaron varios puntos en el aire, de lo que sí no hubo ninguna duda es el papel de Yuta Okkotsu en el anime. Como se recuerda, este hechicero apareció al final de la segunda temporada, pero lo que sorprendió no fue su presencia asombro, sino lo que dijo. Reveló que había alguien más poderoso que él. ¿De quién se trata? A continuación, te lo contamos.

La historia de "Jujutsu Kaisen 0" sigue a Yuta Okkotsu, un estudiante de secundaria perseguido por el espíritu maldito de su amiga de la infancia, Rika Orimoto, quien murió en un accidente de tráfico (Foto: MAPPA / TOHO animation)

¿QUIÉN ES EL HECHICERO MÁS FUERTE QUE YUTA OKKOTSU?

¡CUIDADO, ALERTA DE SPOILER! En el episodio 3 de “Jujutsu Kaisen 3”, mientras Yuta y otros héroes conversaban con Tengen sobre diversos temas, cerca del final del diálogo todos deciden formar equipos para tratar los diferentes problemas. Fue en ese contexto que Maki le pide a Yuta buscar a Kinji Hakari. Como Yuji no sabía quién era y pregunta por el muchacho, Okkotsu contestó que era un estudiante de tercer año de la preparatoria de JJT y que era más fuerte que él.

Esta respuesta no solamente sorprendió a sus compañeros, también a los espectadores que desconocen detalles sobre Hakari. Y no es para menos, ya que el hechicero es considerado el más poderoso después de Gojo Satoru.

Kinji Hakari dirige el Club de Lucha Gachinko, un local clandestino en la prefectura de Tochigi. El club organiza combates cuerpo a cuerpo entre hechiceros, a los que también asisten espectadores no hechiceros. (Foto: Mappa)

¿QUIÉN ES KINJI HAKARI?

Kinji Hakari es un poderoso hechicero que fue suspendido de Jujutsu por no estar de acuerdo con los superiores de la preparatoria, a quienes se enfrentó. Debido a ello, tiene libertad para dirigir un club de lucha, donde la gente pelea por dinero.

Es visionario y apasionado. Le fascinan las apuestas, las cuales considera como vida en sí. Su sueño es algún día poder conquistar la “pasión” de Japón a través de su club de lucha subterráneo

Tiene mucha destreza en combate en especial cuando se trata de cuerpo a cuerpo. Es más, Gojo Satoru ha señalado sin miedo que Hakari con Yuta son los que pueden rivalizar con él.

Se caracteriza por leer a sus oponentes. Gracias a ello, puede idear estrategias sobre la marcha, pero cuando no está convencido de la fuerza de su rival, lo provoca para que lo ataque con el fin de ver su capacidad y poder contraatacar.

También posee una Expansión de Dominio llamada Apuesta Mortal Inactiva y una técnica innata llamada Tren Privado de Amor Puro.

