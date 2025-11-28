Cada vez falta menos para el estreno de la tercera temporada de “Jujutsu Kaisen”, anime que se ha convertido en un fenómeno global. Mientras esperas los nuevos episodios puedes ver “Jujutsu Kaisen: Execution” en cines. Esta película incluye el final del Incidente de Shibuya y los dos primeros capítulos de la nueva entrega. También puedes buscar otros títulos con temáticas similares. De hecho, el creador del manga de éxito de la Weekly Shonen Jump, Gege Akutami, tiene una recomendación.

El mangaka Gege Akutami recomendó el manga de un miembro del talentoso equipo de animadores que ha convertido a “Jujutsu Kaisen” en un éxito. Se trata de “Phenomenon X: Paranormal Crime Files” de Nakaya Onsen, quien ha estado trabajando en el anime desde la primera temporada.

“Tú puedes dibujar anime y tu manga también es interesante. ¡Me superas por completo!”, escribió Gege Akutami en la red social X. Nakaya Onsen también es responsable del diseño de un espíritu maldito en la película de la precuela y el animador clave del episodio 16 de la temporada 2 de “Jujutsu Kaisen”.

Yuji Itadori es el protagonista de "Jujutsu Kaisen", que estrena su tercera temporada en enero de 2026 (Foto: Mappa)

EL MANGA DEL ANIMADOR DE “JUJUTSU KAISEN”

Nakaya Onsen, quien también trabajó en la serie “Fate de Ufotable” y fue animador principal en el episodio 11 de la segunda temporada de “Mob Psycho de Madhouse”, publicó su propio manga en octubre del 2024. “Phenomenon X: Paranormal Crime Files” será traducida al inglés en octubre de 2026 por Seven Seas Entertainment.

La historia de dos agentes sin nada en común tendrán que confiar en su escepticismo y en sí mismos para resolver una serie de casos increíbles estará disponible en ediciones individuales. Seven Seas Entertainment. también anunció que habrá ediciones en formato ebook en plataformas digitales.

¿De qué trata “Phenomenon X: Paranormal Crime Files”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de “Phenomenon X: Paranormal Crime Files”, “algo fenomenal se está gestando, y un dúo dispar debe descubrir la verdad oculta bajo lo extraño. Incendios que se encienden sin causa. Una momia deambulando por un barrio tranquilo. Girasoles floreciendo en pleno invierno. Cada caso desafía la razón, pero juntos apuntan a algo mucho más peligroso.

Anan, una detective semihumana con orejas de gato, está acostumbrada a casos cotidianos, hasta que de repente se asocia con Kanai, un agente federal con cabello de punta, gafas oscuras y secretos propios. Juntos, se ven envueltos en una serie de investigaciones que difuminan la línea entre lo criminal y lo sobrenatural.”

Yuta Okkotsu es un personaje clave en la tercera temporada de "Jujutsu Kaisen", que es uno de los animes más populares de los últimos años (Foto: Mappa)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí